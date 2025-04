Najmaznavejšie domáce zvieratá: Prekvapivo k nim patria aj vietnamské prasiatka či potkany

Ak ste typ človeka, ktorý rád trávi čas s prítulnými a nežnými zvieratami, potom určite oceníte, keď sa vám váš domáci miláčik bude túliť pokojne celý deň. Hoci by sa to na prvý pohľad nemuselo zdať, do zoznamu najväčších maznáčikov patrí napríklad aj vietnamské prasa či potkan. V nasledujúcom texte zistíte, prečo sú práve tieto druhy také prítulné, a zároveň sa dozviete, aké ďalšie zvieratá môžu súperiť o titul najmaznavejších domácich miláčikov.

Každý hľadá niečo iné

Každý človek má od svojho domáceho zvieraťa iné očakávania. Niektorí ľudia chcú psa, ktorý ich bude ochraňovať a spoľahlivo strážiť, iní zas uprednostňujú nenáročného gaučového „povaľača“. Sú však aj takí, čo túžia po zvieratku, ktoré sa bude celé dni túliť a poskytne mu nielen radosť, ale aj emočnú oporu. Pes je v tomto smere určite klasikou, veď nie nadarmo sa hovorí, že je najlepším priateľom človeka. Na trhu domácich maznáčikov však nájdeme aj iné, možno trochu nečakané druhy, ktoré dokážu byť prekvapivo prítulné.

Tip: Zaujíma vás, aké netradičné zvieratá si ľudia radi chovajú, prípadne ako vyzerá ich každodenná starostlivosť? Pozrite si zaujímavé video na YouTube kanáli „Domácí mazlíčci-DIY, vlogy, zajímavosti“:

Vietnamské prasa – väčší maznáčik, než by ste čakali

Už pri prvej zmienke o vietnamskom prasiatku si zrejme väčšina ľudí predstaví robustné zviera s pomerne neokrôchaným zjavom. Možno by ste však nečakali, že práve tieto prasiatka vedia byť nesmierne priateľské, spoločenské a najmä inteligentné. Keďže ide o zvieratá, ktoré sa rady nechajú škrabkať (najmä na brade a chrbte), dokážu vytvoriť s človekom silné puto, podobné ako psy.

Je však potrebné pamätať na to, že vietnamské prasiatko nie je žiadny drobček. Aj keď môžu byť mláďatá rozkošné a menšie, v dospelosti si vyžadujú dostatok miesta na pohyb i odpočinok. Potrebujú tiež priestor v tieni, kde sa môžu ukryť pred slnkom. Ak im poskytnete vhodné podmienky, stanú sa z nich oddaní a nesmierne prítulní spoločníci, ktorí vám dokážu spríjemniť nejeden deň.

Zaujímavosť: Vietnamské prasiatko si často získa ľudí práve vďaka tomu, ako reaguje na dotyk. Drbkanie na brade alebo chrbte dokáže tohto zvieracieho maznáka priam uviesť do stavu blahobytu.

Veverička lietavá – malá, ale neuveriteľne prítulná

Ak bývate v menšom byte a vietnamské prasiatko by pre vás bolo predsa len priveľké, môžete siahnuť po niečom kompaktnejšom. Veverička lietavá (v angličtine často označovaná ako „sugar glider“) je drobný tvor pochádzajúci z korún stromov v Austrálii. Živí sa predovšetkým larvami či červami, no rozhodne nejde o pasívne zviera – je aktívna a potrebuje dostatok priestoru na šplhanie a hranie.

Najvýraznejšou črtou lietavých veveričiek je ich neuveriteľná hravosť a pozitívny vzťah k fyzickému kontaktu. Ak majú dobré podmienky a venujete im dostatok pozornosti, vedia sa prispôsobiť aj domácemu prostrediu a stanú sa oddanými spoločníkmi. Pritúliť sa k vám totiž neváhajú ani vtedy, keď im ponúknete len minimum priestoru, hlavne ak majú možnosť splniť si svoju prirodzenú túžbu šplhať a liezť.

Potkan – inteligentné a láskavé zvieratko

Mnoho ľudí pri slove „potkan“ napadne asociácia s kanalizáciou či rôznymi chorobami. Pravda je však taká, že domestikovaní potkani, chovaní v čistom prostredí a s vhodnou výživou, sú mimoriadne bystrí, prítulní a zároveň veľmi hraví. Vďaka svojej inteligencii dokážu dokonca reagovať na svoje meno, naučiť sa jednoduché triky a vytvoriť si s majiteľom silné puto.

Potkan je navyše oproti iným hlodavcom často aktívnejší, dokáže byť však aj nežný a prítulný. Pokiaľ mu venujete pravidelnú pozornosť a starostlivosť, on vám to oplatí svojou oddanosťou a ochotou maznať sa. Napriek tomu, že sú malé, potkany dokážu priniesť do života veľa radosti a môžu byť ideálnou voľbou pre ľudí, ktorí hľadajú prítulného no zároveň nenáročného spoločníka.

Rada nad zlato: Pri chove potkanov sa odporúča zaobstarať si aspoň dvoch, aby si navzájom robili spoločnosť, keď práve nemáte čas sa im venovať. U týchto zvierat je sociálny kontakt veľmi dôležitý.

Morča – plachý začiatok a prítulný koniec

Medzi najznámejších malých maznáčikov, ktorí sa hodia aj do menších bytov alebo detských izieb, patrí jednoznačne morča. Na začiatku chovu môže pôsobiť trochu placho, pretože v prírode vystupuje skôr v úlohe koristi, a tak je pri kontakte s ľuďmi (a hocičím väčším) zdržanlivejšie. Ak mu však doprajete dostatok láskavosti a času, veľmi rýchlo si na vašu prítomnosť zvykne.

Keď morča získa vo vás dôveru, mení sa na jedného z najmaznavejších spoločníkov, akého si dokážete predstaviť. Dokáže vás nadšene vítať jemným pískaním, keď mu prinesiete potravu, a často aj vyhľadáva vašu náruč, v ktorej sa cíti bezpečne. Okrem toho sa rado hrá, prekutáva okolie svojej klietky a miluje rôzne pochúťky, takže je s ním zábava a po čase sa dokáže poriadne rozblázniť. Vďaka svojej milej, pokojnej povahe sa morča výborne hodí aj k deťom, ktoré sa učia, ako sa správne starať o zvieratko.

Zhrnutie

Či už uvažujete o väčšom zvieratku, akým je vietnamské prasa, alebo o niečom menšom, ako je lietavá veverička, potkan či morča, je dôležité venovať pozornosť tým istým základným aspektom: vytvorenie vhodných podmienok, dostatok priestoru podľa potreby zvieraťa a najmä pravidelnú starostlivosť. Každý z týchto maznáčikov vás môže prekvapiť priateľskou povahou a oddanosťou. Väčšinou stačí len málo – prejaviť im záujem, zaistiť dostatok interakcie a dopriať im vhodné prostredie.

Niektoré druhy, ako napríklad vietnamské prasiatka, sa hodia skôr do rodinného domu so záhradou, kde nájdu dostatok priestoru a tieňa. Iné, ako veverička lietavá či potkan, zvládnu bývanie aj v byte, no vyžadujú pozornosť, aby im nebola dlhá chvíľa. Morča zase ocenia tí, ktorí túžia po pokojnejšom spoločníkovi, ktorý sa však dokáže po čase premeniť na ozajstného prítulného kamaráta.

Všetky tieto zvieratá majú jedno spoločné: pokiaľ ich budete brať ako súčasť rodiny a doprajete im dostatok lásky, obratom vám ju opätujú. Je úžasné sledovať, ako sa aj z takých netradičných miláčikov, ako je vietnamské prasiatko či potkan, môže stať neuveriteľne nežný a priateľský spoločník, ktorý vám vie priniesť do života pohodu a radosť.