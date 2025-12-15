Najlepšia zimná zelenina nahradí polovicu domácej lekárničky. Pečená červená repa chutí najviac

Červená repa patrí medzi tradičné druhy zeleniny, ktoré sú v strednej Európe bežne dostupné počas celej zimy. Vyniká priaznivým nutričným zložením, nízkou cenou a širokými možnosťami využitia v kuchyni. Práve v chladnejších mesiacoch, keď je výber čerstvej zeleniny obmedzenejší, môže byť cennou súčasťou vyváženého jedálnička.
Nutričné zloženie červenej repy
Červená repa obsahuje vysoký podiel vody, vďaka čomu má nízku energetickú hodnotu. Zároveň poskytuje telu viacero dôležitých živín:
- minerálne látky, najmä draslík, horčík, vápnik a železo
- vitamíny skupiny B a vitamín C
- vlákninu, ktorá podporuje normálnu činnosť tráviaceho traktu
- rastlinné bielkoviny v menšom množstve
Charakteristickú farbu jej dodáva betanín – prírodný antioxidant, ktorý sa využíva aj ako potravinárske farbivo. Antioxidanty vo všeobecnosti prispievajú k ochrane buniek pred oxidačným stresom.
Účinky na organizmus potvrdené výskumami
Pravidelná konzumácia červenej repy môže mať viacero priaznivých účinkov na zdravie, ktoré sú podporené odbornými štúdiami:
- Podpora krvného obehu a krvného tlaku
Červená repa prirodzene obsahuje dusičnany, ktoré sa v tele premieňajú na oxid dusnatý. Táto látka prispieva k rozšíreniu ciev, čo môže pomôcť zlepšiť prietok krvi a mierne znížiť krvný tlak.
- Podpora fyzickej výkonnosti
Práve vďaka obsahu dusičnanov je šťava z červenej repy často využívaná športovcami. Štúdie ukazujú, že môže zlepšiť efektivitu svalovej práce pri vytrvalostnom aj silovom tréningu.
- Trávenie a črevná činnosť
Obsah vlákniny podporuje pravidelné vyprázdňovanie a zdravé fungovanie čriev.
- Metabolizmus a pečeň
Niektoré látky obsiahnuté v červenej repe sa spájajú s podporou normálnej funkcie pečene a látkovej výmeny.
Dusičnany a bezpečnosť konzumácie
Červená repa obsahuje prirodzené dusičnany. Pri bežnej, rozumnej konzumácii nepredstavujú zdravotné riziko. Riziko vzniku nežiaducich nitrozamínov sa navyše znižuje, ak je repa súčasťou pestrej stravy bohatej na vitamín C (napríklad v kombinácii so zeleninou, ovocím alebo bylinkami).
Najvhodnejšie spôsoby prípravy
Z hľadiska zachovania živín sa červená repa môže konzumovať:
- surová – nastrúhaná alebo vo forme čerstvej šťavy
- varená v pare
- pečená, čo je z hľadiska chuti veľmi obľúbená úprava, najmä v zime
Pomalé pečenie zvýrazní prirodzenú sladkosť repy a zároveň zachová značnú časť jej nutričných hodnôt.
Ako zaradiť červenú repu do jedálnička
Červená repa je v kuchyni mimoriadne univerzálna:
- hodí sa do studených aj teplých šalátov
- je vhodná ako základ nátierok
- využíva sa v polievkach, rizotách, cestovinách či slaných koláčoch
- možno ju naložiť do sladkokyslého nálevu
- často sa používa aj ako súčasť zeleninových placiek alebo burgerov
Dobre sa kombinuje s mliečnymi výrobkami, orechmi, bylinkami, chrenom či cesnakom.
Teplý šalát z pečenej červenej repy so syrom
Tento jednoduchý pokrm je vhodný ako ľahká večera alebo ako príloha k hlavnému jedlu.
Suroviny pre 4 osoby:
červená repa (podľa veľkosti niekoľko buliev), 60 g syra (napr. kozí syr, ricotta, smotanový syr alebo plesňový syr), hrsť vlašských orechov, tymian, maslo, soľ, čierne korenie.
Postup:
Repu dôkladne umyte, neolupujte a uložte do pekáča s papierom na pečenie tak, aby sa jednotlivé kusy nedotýkali. Pečte pri teplote 200 °C približne 45 minút, potom znížte teplotu na 140 °C a pečte ešte asi 30 minút, kým nezmäkne. Po upečení ju ošúpte, nakrájajte na väčšie kúsky a krátko opečte na masle. Dochutíte soľou, korením a bylinkami, podávajte so syrom a orechmi.