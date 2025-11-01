Najlepšia hubová omeleta, akú ste kedy jedli. Hotová za 10 minút a rozvonia celý byt

Hubová omeleta patrí medzi tie jedlá, ktoré sú hotové za pár minút, no napriek tomu dokážu prekvapiť svojou vôňou, jemnosťou a chuťou. Je ideálnym receptom na víkendové raňajky, rýchly obed alebo ľahkú večeru – a navyše sa pripravuje z bežných surovín, ktoré má väčšina ľudí doma.
Pozrite si aj inšpiračné video s receptom na hubovú omeletu na YouTube:
Kombinácia čerstvých húb, vajec, masla, olivového oleja a byliniek vytvára harmonické spojenie chutí, ktoré nikdy nesklame. Ak k tomu pridáte krajček domáceho chleba, máte pred sebou jedlo, ktoré zahreje telo aj dušu.
Ingrediencie:
- 4 čerstvé vajcia
- asi 150 g húb (šampiňóny, hliva ustricová alebo zmes lesných húb)
- 1 lyžica masla
- 1 lyžica olivového oleja
- štipka soli a čerstvo mleté čierne korenie
- hrsť nasekaných byliniek (petržlenová vňať, pažítka alebo tymian)
- voliteľne trochu nastrúhaného tvrdého syra, napríklad parmezánu
Postup:
- Na panvici rozohrejte maslo s olivovým olejom. Keď sa maslo rozpustí, pridajte nakrájané huby a restujte ich pár minút, kým nezmäknú a nezačnú zlatnúť. Počas restovania ich ochuťte soľou a čiernym korením.
- V miske si rozšľahajte vajcia so štipkou soli a s nasekanými bylinkami.
- Hotové huby rovnomerne rozprestrite po panvici a zalejte rozšľahanými vajcami. Znížte plameň a nechajte omeletu pomaly stuhnúť.
- Keď je spodná časť zlatistá a vrchná ešte jemne vláčna, môžete ju preložiť napoly alebo ju servírovať ako otvorenú. Pred podávaním ju posypte bylinkami alebo syrom.
Tip pre ešte výraznejšiu chuť:
Pár kvapiek citrónovej šťavy dokáže krásne zvýrazniť chuť húb. Ak máte radi výraznejšie arómy, skúste namiesto petržlenovej vňate pridať čerstvý tymian alebo rozmarín.
Prečo si ju zamilujete
Hubová omeleta je ukážkou toho, ako sa z niekoľkých obyčajných surovín dá pripraviť jedlo, ktoré poteší všetky zmysly. Vonia po masle a lesných hubách, má jemnú konzistenciu a bohatú chuť.
Hodí sa takmer kedykoľvek – ako rýchle raňajky pred odchodom do práce, ľahký obed počas víkendu, alebo večera, ktorá vás nezahltí.
Podávajte ju s čerstvým chlebom, toastom alebo zeleninovým šalátom – vznikne tak chutné, jednoduché a poctivé jedlo, ktoré si budete chcieť pripraviť znova a znova.