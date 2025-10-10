Najlepší a jediný správny recept na cesto na palacinky. Robíte ich takto aj vy?

Každý pokrm sa dá pripraviť na rôzne spôsoby – a palacinky nie sú výnimkou.
Otázkou je, či túžite po klasických palacinkách, alebo skôr po jemných francúzskych crêpes.
Nie je to totiž to isté, hoci práve z Francúzska pochádza inšpirácia pre recept, ktorý sa neskôr udomácnil aj u nás. Ako teda pripraviť dokonalé, tenké a hebké palacinky?
Ukradnuté palacinky s históriou
Podľa legendy sa palacinky dostali do našich krajov – konkrétne do Rakúsko-Uhorska – vďaka šéfkuchárovi jedného z grófov rodu Esterházy.
Ten cestoval na francúzsky dvor a vzal so sebou aj svojho kuchára, aby sa v zahraničí priučil novým receptom. Tam ho očarila tenká sladká placka, posypaná cukrom a pokvapkaná koňakom.
Keď sa kuchár vrátil domov, recept si mierne prispôsobil. Pomer surovín odhadol podľa pamäti a do hotovej palacinky pridal aj ovocný džem. A tak – takmer náhodou – vznikla naša známa palacinka.
Ako pripraviť dokonalé palacinky
Ideálna palacinka by mala byť jemná a vláčna, s ľahko chrumkavým okrajom.
Cukor do cesta vôbec nemusíte pridávať, najmä ak sa chystáte palacinky plniť slanou náplňou – napríklad špenátom, syrom či kúskami údeniny. Takéto kombinácie sú nielen možné, ale aj mimoriadne chutné.
Mnohí robíme palacinky „od oka“, no ak si chcete overiť, ako sa tie vaše líšia od klasiky, skúste tento jednoduchý a overený recept.
Klasické cesto na palacinky
Na prípravu budete potrebovať:
- 2 vajcia izbovej teploty,
- štipku soli,
- 140 g hladkej pšeničnej múky,
- 250 ml mlieka.
Vajcia rozšľahajte metličkou so soľou, postupne pridávajte múku a mlieko, až vznikne riedke, hladké cesto bez hrudiek. Hotové cesto nechajte odpočívať v chladničke aspoň 30 minút.
Na pečenie môžete použiť kvapku oleja alebo malý kúsok masla. Stačí jemne potrieť panvicu a naliať tenkú vrstvu cesta tak, aby sa rovnomerne rozlialo po celej ploche.
Pečenie trvá len chvíľu – keď sa spodná strana spevní, palacinku otočte a krátko dopečte z druhej strany.
Ak používate len minimum tuku, nie je potrebné palacinky odkladať na papierový obrúsok – pokojne ich ukladajte priamo na tanier vedľa sporáka.
Sladká bodka – palacinky s ovocím
Možností, čím palacinky naplniť, je nespočetne veľa.
Ak máte chuť na sladké, skúste do nich pridať čerstvé ovocie – napríklad banány s lyžičkou medu, voňavé jahody na začiatku leta alebo neskôr maliny, čučoriedky či iné drobné ovocie.
Takto pripravené palacinky sú ľahučké, lahodné a zaručene zmiznú z taniera skôr, než vychladnú.