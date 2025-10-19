Najlacnejšia dovolenka s all inclusive v novembri. Dve destinácie vedú v pomere cena a kvalita

Predstava, že sa v novembri kúpeš v teplom mori, zatiaľ čo doma už prší a teploty klesajú k nule, znie ako splnený sen. Mnohí však netušia, že práve v tomto období sa dá zažiť plnohodnotná dovolenka pri mori za výrazne nižšiu cenu než v lete. Kde teda hľadať teplo, slnko a pohodlie all inclusive bez zbytočných kompromisov?
Egypt – leto aj v novembri, teplé more a minimum dažďa
Ak túžiš po stopercentnej istote slnečných dní a teplej vode, Egypt je jasnou voľbou. Letoviská ako Hurghada, Marsa Alam či Sharm El Sheikh si aj v novembri udržiavajú typické letné podmienky.
Denné teploty sa bežne pohybujú okolo 26 až 27 stupňov Celzia, v noci klesajú na 18 až 20 stupňov, čo je ideálne počasie na večerné prechádzky pri mori. Voda v Červenom mori má približne 25 až 26 stupňov, takže kúpanie je stále veľmi príjemné. Počasie tu býva stabilné a zrážky sú minimálne – napríklad v Hurghade v novembri často nezaprší ani raz.
Rezorty pri Červenom mori sú známe svojimi službami na vysokej úrovni – od rozľahlých bazénov, animačných programov a spa centier až po súkromné koralové pláže. Mnohé hotely ponúkajú aj fakultatívne výlety – napríklad k pyramídam v Gíze, do Údolia kráľov alebo plavbu po Níle.
Ceny all inclusive pobytov sú v novembri výrazne nižšie než v hlavnej sezóne – aj keď konkrétne sumy sa líšia podľa odletového miesta a kvality hotela, cestovné kancelárie potvrdzujú, že úspora oproti letu môže byť 20 až 30 percent.
Egypt teda boduje nielen počasím, ale aj výborným pomerom ceny a kvality. Pre tých, ktorí chcú preležať týždeň pri mori bez obáv z dažďa či chladného vetra, je to ideálna jesenná destinácia.
Kanárske ostrovy – európske pohodlie a večná jar
Ak sa ti viac pozdáva dovolenka v Európe, bez víz a kultúrnych rozdielov, ideálnou voľbou sú Kanárske ostrovy. Tento španielsky súostrov sa nachádza v Atlantiku neďaleko Afriky a pýši sa celoročne miernym podnebím, ktoré sa často označuje ako „večná jar“.
V novembri tu vládnu podmienky, ktoré by mnohé letoviská závideli aj v lete – denné teploty sa pohybujú medzi 20 a 24 stupňami, voda v Atlantiku má okolo 22 až 23 stupňov a počas celého mesiaca tu býva len päť až sedem daždivých dní, zvyčajne s krátkymi prehánkami.
Najobľúbenejšími ostrovmi sú Tenerife, Gran Canaria a Lanzarote. Každý z nich má svoje špecifiká – na Tenerife nájdeš majestátnu sopku Teide, na Lanzarote zasa sopečné parky a čierne pláže, zatiaľ čo Gran Canaria ponúka zmes hôr, púští a prímorských letovísk.
Veľkou výhodou Kanárskych ostrovov je, že ide o európske územie, takže víza nie sú potrebné, platí sa eurom a časový posun je iba jedna hodina. Navyše, let z Bratislavy alebo Prahy trvá približne šesť hodín, čo je porovnateľné s letom do Egypta.
Hotely na Kanároch fungujú naplno počas celého roka a poskytujú stabilnú kvalitu služieb. Turisti oceňujú aj bezpečnosť a dobrú infraštruktúru, ktorá umožňuje presúvať sa autom po celom ostrove.
Kto rád spája oddych s aktivitami, na Kanároch si príde na svoje – túry po sopkách, výlety po pobreží, surfovanie či ochutnávky miestnych vín sú tu bežnou súčasťou dovolenky.
Egypt alebo Kanáre? Záleží na tom, čo hľadáte
Ak hľadáš spoľahlivé teplo, slnko a čo najteplejšie more, Egypt je jasným víťazom. Počasie je stabilné, zrážky prakticky neexistujú a voda je teplejšia ako kdekoľvek v Európe. Let trvá asi päť hodín a aj s bežným rozpočtom si môžeš dopriať hotel s vysokým štandardom služieb.
Naopak, Kanárske ostrovy sú o niečo chladnejšie, no ponúkajú európsky komfort, bezpečnosť, rozmanitú prírodu a množstvo možností na výlety. Sú ideálne pre cestovateľov, ktorí nechcú len ležať pri bazéne, ale radi spoznávajú nové miesta a užívajú si aktívnejšiu dovolenku.
Záver
Ak hľadáte spoľahlivú dovolenku s all inclusive v novembri, dve najlepšie možnosti sú jasné:
- Egypt – zaručené horúce slnko, teplé more a výborné služby za priaznivé ceny.
- Kanárske ostrovy – európska pohoda, rozmanité zážitky a mierne počasie, ktoré praje oddychu aj výletom.
Nech sa rozhodnete pre ktorúkoľvek z nich, jedno je isté – november nemusí byť o daždi a kabátoch. Stačí pár hodín letu a leto si môžete predĺžiť o celý týždeň.