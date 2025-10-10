Najkrajšie kríky jesene: Tieto ozdobia vašu záhradu až do Vianoc!

Máte pocit, že s koncom leta zmizla aj všetka farebná krása vašej záhrady? Nemusíte sa lúčiť s pestrými tónmi!
Aj počas jesene môže vaša záhrada žiariť červenou, modrou či vínovou farbou – stačí siahnuť po správnych okrasných kríkoch.
Ktoré z nich dokážu rozžiariť vaše záhony až do príchodu Vianoc?
Farebná jeseň v znamení kríkov
Väčšina známych kríkov, ako orgován, tamaryšek či zlatovka, rozkvitá od apríla do júna. Letné mesiace patria letničkám a trvalkám, no práve jeseň prináša čaro okrasných kríkov.
Tie dokážu zmeniť aj obyčajnú záhradu na malý raj vďaka svojim pôsobivým kvetom, listom či plodom.
Ružové zvončeky aj v októbri
Abélia veľkokvetá (Abelia x grandiflora) je poloopadavý až opadavý ker, ktorý dorastá približne do výšky jedného metra.
Počas leta má tmavozelené listy, no s príchodom jesene sa sfarbujú do vínovo červenej. Jej svetloružové, zvončekovité kvety sa objavujú až do októbra – niekedy dokonca až do prvých mrazov.
Abélia zvláda mrazy do –23 °C a darí sa jej na slnečnom alebo polotienistom stanovišti s kyslou pôdou.
Ibištek nielen na leto
K obľúbeným jesenným kríkom patrí aj ibištek sýrsky (Hibiscus syriacus). Známy je predovšetkým pre svoje veľké a výrazné kvety, ktoré môžu mať bielu, ružovú či levanduľovú farbu.
Na jeseň však zaujme aj listami, ktoré sa sfarbia do žlta. Ibištek dorastá až do troch metrov a najlepšie prosperuje na slnečnom mieste.
Motýlí ker, ktorý kvitne celé leto
Komuľa Davidova (Buddleia davidii), známa aj ako motýlí ker či letný orgován, je rýchlo rastúci krík, ktorý môže dosiahnuť výšku až štyroch metrov.
Počas leta zdobia jeho sivastozelené listy dlhé súkvetia fialových kvetov. Ak budete pravidelne odstraňovať odkvitnuté časti, ker vás poteší novými kvetmi až do neskorej jesene.
Komuľa má rada slnečné miesta s piesočnato-hlinitou pôdou a neprekáža jej ani suché či mestské prostredie. Pred zimou ju však odporúčame chrániť vrstvou mulču.
Trnitý ker s oranžovou nádielkou
Hlohyňa (Pyracantha) je typickým kríkom mestských parkov, no vynikne aj v súkromných záhradách. Počas leta kvitne drobnými bielymi kvetmi, ktoré sa na jeseň menia na záplavu oranžových bobúľ.
Hlohyňa dorastá do výšky 2 až 3 metre a najlepšie sa jej darí na slnečnom stanovišti. Nie je náročná na pôdu – zvládne aj vápenitú.
Lesklé listy a bobule pre aranžmá
Mahónia cezmínolistá (Mahonia aquifolium) je nenápadný, no veľmi dekoratívny ker, ktorý sa často rozrastá sám – jeho semená totiž roznášajú vtáky.
Lesklé tmavozelené listy sú obľúbené u floristov, rovnako ako jej modrofialové bobule. Mahónii sa darí v tieni, napríklad pod korunami stromov.
Biela, ktorá sa mení na modrú
Medzi zaujímavé okrasné druhy patrí aj blahoker trojmý (Clerodendrum trichotomum).
Tento rýchlo rastúci ker vás v októbri prekvapí – jeho biele kvety sa menia na modré plody obklopené purpurovým kalichom. Zaujímavé má aj listy: mladé sú načervenalé, neskôr sa zafarbia do zelena.
Blahoker potrebuje pravidelnú zálievku – nie však premokrenie. Na jar ocení hnojenie dusíkom, v lete zase draslíkom.
Záver
Jeseň nemusí byť len obdobím opadaných listov a šedej záhrady. Ak stavíte na správne kríky, môžete sa tešiť z farieb, vôní a tvarov až do príchodu zimy.
Nechajte svoju záhradu rozžiariť červenou hlohyňou, vínovou abéliou či fialovou komuľou – a vychutnajte si jeseň v plnej kráse.