Najkrajšie európske pamiatky ako z rozprávky. Na jeseň tu zažijete kúzlo bez davov

Ak túžite po cestovaní s atmosférou rozprávky, nemusíte ísť ďaleko. Európa je plná miest, ktoré vyzerajú, akoby ich niekto vystrihol z filmov o princeznách, rytieroch a dávnych legendách. Jeseň je ideálnym obdobím na ich návštevu – príroda hýri farbami, ulice nie sú preplnené turistami a počasie je stále príjemné. Niektoré z týchto miest sú dokonca len pár hodín jazdy od Slovenska, takže môžu byť skvelým cieľom jesenných prázdnin alebo predĺženého víkendu.
Hrad Eltz – nemecká rozprávka ukrytá v lese
Asi päť hodín cesty z Plzne, medzi mestami Koblenz a Cochem v spolkovej krajine Porýnie-Falcko, sa týči jeden z najkrajších hradov Európy – Burg Eltz. Tento stredoveký skvost, často označovaný za najrozprávkovejší hrad Nemecka, si ročne pozrie viac ako štvrť milióna návštevníkov. Ak sa sem vydáte mimo hlavnej sezóny, napríklad na jeseň alebo počas Vianoc, uvidíte ho v čarovnom tichu a bez davov.
História Eltzu siaha až do 9. storočia, keď tu vzniklo pôvodné hradište. V roku 1157 začal rytier Rudolf von Eltz so stavbou románskeho hradu, ktorého úlohou bolo chrániť obchodné cesty v údolí rieky Mosely. Hrad sa rozrastal viac ako 500 rokov – vzhľadom na to, že stojí na skalnom brale, mohol sa rozširovať len do výšky.
Zaujímavosťou je, že hrad nikdy nebol zničený. Rod Eltzovcov sa vyhýbal konfliktom a vďaka diplomacii dokázal udržať majetok nepoškodený aj v časoch vojen. Výnimkou bolo len krátke obdobie v 14. storočí, keď hrad čelil útoku trevírskeho arcibiskupa Balduina.
Dnes patrí hrad Karlovi, grófovi z Eltzu – zástupcovi už 33. generácie tohto rodu. Ak sa k nemu vyberiete, zaparkujete na platenom parkovisku, odkiaľ vedie príjemná prechádzka lesom. Tí, ktorí sa nechcú šplhať do kopca, môžu využiť minibus, ktorý premáva každých 15 minút. Po prehliadke sa oplatí zísť aj k rieke Mosela, vzdialenej len 12 kilometrov.
Ak budete mať čas, zastavte sa aj v neďalekom mestečku Cochem, odkiaľ sa dá pokračovať vínnou cestou do ďalších pôvabných miest – Traben-Trarbach, Bernkastel-Kues či historického Trevíru.
Mont-Saint-Michel – francúzsky zázrak na mori
Tento ikonický ostrov s kláštorom, ktorý sa pri prílive mení na nedobytnú pevnosť, patrí k najnavštevovanejším miestam Francúzska. Mont-Saint-Michel v Normandii je od roku 1979 súčasťou svetového dedičstva UNESCO a právom sa radí medzi divy sveta.
Podľa legendy ho založil biskup Aubert z Avranches v roku 708 po zjavení archanjela Michaela, ktorý ho požiadal, aby na ostrove postavil svätyňu. Samotné opátstvo má tvar pyramídy a na jeho vrchole vo výške 170 metrov sa vyníma zlatá socha archanjela Michaela.
Od konca 18. do polovice 19. storočia slúžil ostrov ako väzenie. Dnes je Mont-Saint-Michel magnetom pre turistov – ročne ho navštívia tri milióny ľudí. Ak sa sem však vyberiete na jeseň, napríklad koncom októbra, vyhnete sa návalom a zároveň si vychutnáte magickú atmosféru ticha a morských hmlistých rán.
Neďaleko odporúčame navštíviť aj zámok Château de Chantore, obklopený krásnym parkom, z ktorého sa vám naskytne jedinečný výhľad priamo na Mont-Saint-Michel.
Tossa de Mar – stredovek na pobreží Costa Brava
Mestečko Tossa de Mar v Katalánsku má len asi šesť a pol tisíca obyvateľov, no patrí medzi najromantickejšie miesta na pobreží Costa Brava. Nachádza sa asi 100 kilometrov od Barcelony a ponúka ideálne spojenie mora, histórie a prírody.
Tossa je známa svojimi zachovalými stredovekými hradbami, ktoré obkolesujú staré mesto. Na jednej strane šumí more, na druhej sa dvíhajú zelené kopce – ako zo starého rytierstva.
Osídlenie tejto oblasti siaha až do neolitu, neskôr tu žili Iberania a Rimania. Mesto samo vzniklo približne v 8. storočí pred n. l. a čoskoro sa stalo centrom obchodu. V 15. storočí bol postavený aj hrad Vila Vella, ktorý odolal nájazdom pirátov zo severnej Afriky. Dnes z neho zostali len zrúcaniny, no z jeho múrov sa naskytá dychberúci výhľad na more.
Zámok Neuschwanstein – sen bavorského kráľa
Keď sa povie „rozprávkový zámok“, väčšina si predstaví Neuschwanstein. Tento ikonický palác v Bavorsku, neďaleko mesta Füssen, sa stal predlohou pre hrad z loga spoločnosti Disney.
Zámok dal postaviť kráľ Ludwig II. Bavorský v rokoch 1869–1887. Excentrický panovník hľadal útočisko pred svetom a nechal ho postaviť uprostred hôr, kde sa mohol ukryť pred ľuďmi aj pred vlastnou matkou – tá bývala len o niekoľko sto metrov ďalej, v zámku Hohenschwangau.
Neuschwanstein navštívi denne až 6 000 turistov, no ak sem prídete koncom októbra, keď je u nás sviatok, ale v Nemecku pracovný deň, môžete si tento architektonický zázrak vychutnať v pokoji. Okolie je nádherné v každom ročnom období – jeseň však dodáva zámku zvláštnu melancholickú krásu.
Tropea – perla Kalábrie na skale nad morom
Talianska Tropea je ako z pohľadnice – mesto postavené na skalnom útesu, pod ktorým sa rozprestiera tyrkysové more. Nachádza sa v oblasti Kalábria, na brehu Tyrhénskeho mora. Aj koncom októbra tu teploty dosahujú okolo 20 stupňov, takže si ešte stále môžete užiť kúpanie.
Dominantou mesta je kostol Santuario di Santa Maria dell’Isola, ktorý stojí priamo na skalnatom výbežku nad morom. Uličky Tropey sú plné historických domov, starobylých kostolov a útulných kaviarní s vôňou talianskej kávy a citrónov.
Ak máte radi prírodu, navštívte aj národný park Aspromonte – kraj borovíc a jedlí, kde môžete pozorovať dravce, alebo sa vyberte loďou na Liparské ostrovy. Najväčším zážitkom je výlet na ostrov Stromboli, kde môžete z bezpečnej vzdialenosti sledovať výbuchy aktívnej sopky, ktorá každých pár desiatok minút chrlí lávu do mora.
Európa skrýva množstvo kúzelných miest, ktoré sa dajú objavovať po celý rok. Na jeseň majú však osobité čaro – menej turistov, viac pokoja a často aj krajšie svetlo, ktoré dodá fotografiám i spomienkam nezabudnuteľnú atmosféru.