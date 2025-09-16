Najkrajšia pláž v Európe, ktorú sa oplatí navštíviť práve v septembri 2025. Pripomína Thajsko, no je vzdialená len pár hodín cesty zo Slovenska

Nie každý má chuť cestovať na druhý koniec sveta, absolvovať dlhý let a bojovať s tropickým hmyzom, aby sa dostal k tyrkysovému moru. Ak však snívate o exotike, ktorá by vám pripomenula ďaleké Thajsko, nemusíte siahať po drahých zájazdoch. V Taliansku existuje miesto, ktoré vás prekvapí svojou krásou aj atmosférou – a v septembri je doslova ideálnym cieľom.
Talianska exotika namiesto diaľkového letu
Región Lazio si väčšina ľudí spája predovšetkým s Rímom, Koloseom a rušnými uličkami. Málokto však vie, že len kúsok od mesta Latina, v malebnom mestečku Minturno, sa nachádza pláž Sassolini. Už na prvý pohľad pôsobí ako exotická destinácia – more tu hrá všetkými odtieňmi modrej a pokoj miesta vám pripomenie dovolenky v Ázii.
Palmy a kokosy tu síce nehľadajte, no príroda je tak krásna, že nič z toho vám chýbať nebude. Tyrkysová voda, skaly tvarované vetrom a časom, a atmosféra ďaleko od hlučných letovísk – to všetko robí zo Sassolini jednu z najpôsobivejších pláží v Európe.
Mimosezónny raj – prečo práve september?
Kým počas júla a augusta je pobrežie plné domácich aj zahraničných turistov, september patrí k mesiacom, kedy si Sassolini užijete v úplne inej podobe. Teploty sú stále príjemne vysoké – more má okolo 25 °C a vzduch je akurát na opaľovanie. Večery sú už sviežejšie, takže sa dá príjemne prechádzať po promenádach bez úmorných horúčav.
Ďalším veľkým plusom je pokoj – lehátka nie sú obsadené od skorého rána, v reštauráciách sa nečaká a ceny ubytovania aj služieb sú citeľne nižšie než v hlavnej sezóne. Ak teda hľadáte kombináciu exotickej krásy a pohodlia bez davov, september je pre návštevu Sassolini najvhodnejší.
Skrytý poklad medzi horami
Pláž leží v útulnej zátoke medzi horami Monte d’Oro a Monte di Scauri. Už cesta sem je malým dobrodružstvom. Zo Scauri sa vydáte chodníkom, ktorý vedie cez prírodný park Gianola – vzduch tu vonia po boroviciach a divokých bylinách. Po dvadsiatich minútach chôdze sa pred vami otvorí výhľad, ktorý vám vezme dych.
Pláž je pokrytá drobnými okruhliakmi a voda je tak čistá, že vidíte až na dno. Vstup do mora je mierny, čo ocenia rodiny s deťmi aj menej skúsení plavci. V septembri je navyše more kľudnejšie a teplejšie, takže sa dá bez problémov plávať aj dlhšie.
Pokoj, šnorchlovanie a oddych
Sassolini nie je miestom hlučných diskoték a barov. Práve naopak – vládne tu ticho, ktoré ruší len šumenie vĺn. Voda je ako stvorená na šnorchlovanie, keďže jej priezračnosť umožňuje sledovať podmorský svet priamo zo začiatku pobrežia. V mimosezóne tu stretnete ešte menej ľudí, takže si pri plávaní alebo čítaní knihy užijete absolútne súkromie.
Modrá jaskyňa – zážitok ako z rozprávky
Kúsok od Sassolini nájdete aj Grotta Azzurra – Modrú jaskyňu. Na rozdiel od slávnej Capri sem nemusíte ísť loďou. Stačí doplávať pár desiatok metrov a ocitnete sa v priestore, kde sa lúče slnka lámu cez vodu a vytvárajú fascinujúce modré svetlo. V septembri je jaskyňa ešte prístupnejšia – menší počet návštevníkov znamená, že si atmosféru vychutnáte v úplnom pokoji.
Ako sa sem dostať?
Zo Slovenska je najpraktickejšie cestovať autom. Z Bratislavy vedie trasa cez Rakúsko a sever Talianska až na juh, do Minturna, ktoré leží približne 150 kilometrov pod Rímom. Cesta meria asi 1300 kilometrov, no môžete si ju spríjemniť zastávkami v Toskánsku, Florencii či Bologni.
Pre tých, čo uprednostnia rýchlejší presun, je ideálne letieť do Ríma – let z Bratislavy, Viedne či Prahy trvá približne dve hodiny. Po prenajatí auta vás čaká už len necelá dvojhodinová jazda.
Sassolini – európske Thajsko na dosah
Ak hľadáte dovolenku, ktorá spája exotickú atmosféru s talianskym šarmom, Sassolini je perfektnou voľbou. V septembri tu nájdete teplé more, dostatok slnka, ale zároveň pokoj a nižšie ceny. Je to miesto, kam sa oplatí utiecť pred jesennou šedou realitou a kde načerpáte energiu na celé mesiace dopredu.