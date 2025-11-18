Najjemnejší štrúdľový závin, ktorý sa rozplýva na jazyku. Tradičné recepty z Česka, Slovenska aj Rakúska

Hoci sa o štrúdli hovorí, že jej domovom je rakúska kuchyňa, pravdou je, že postupne dobyla skoro celú Európu. Každá krajina si ju mierne prispôsobila, a dokonca aj v rámci jednotlivých regiónov nájdeme významné rozdiely v ceste, plnke či spôsobe balenia. Vybrali sme tri typické recepty, ktoré patria k tým najobľúbenejším.
Tri tváre štrúdle: lístkové, ťahané aj krehké cesto
Najznámejšou klasikou je štrúdľa z tenkého ťahaného cesta, ktoré sa rozťahuje takmer na priesvitnú hrúbku. Na Slovensku aj v Česku však mnohí siahnu skôr po lístkovom ceste – ušetrí čas a výsledok je stále výborný. No v Južnom Tirolsku je situácia úplne iná: tam sa štrúdľa tradične pripravuje z krehkého cesta. Plnka býva veľmi jednoduchá, aby dokonale vynikli miestne jablká, ktoré patria medzi najkvalitnejšie v Európe.
Ako na dokonalú jablkovú plnku? Menej šťavy, viac chuti
Od cesta sa presuňme k plnke. V mnohých domácnostiach sa jablká najskôr nastrúhajú, no v Rakúsku či Tirolsku sú populárne väčšie kúsky jabĺk – závin tak pôsobí rustikálnejšie a jeho chuť je výraznejšia. Nejde však o pravidlo, závisí to od konkrétneho receptu.
Rovnako rôzne sú aj techniky balenia. Niekto rozloží jablká do stredového pásu a jednoducho preloží okraje cesta. Iné recepty odporúčajú rozotrieť plnku po celej ploche a štrúdľu zatočiť ako roládu.
A potom prichádzajú na rad večné otázky, ktoré dokážu rozdeliť aj skúsené gazdinky:
- Hrozienka– áno či nie? A majú sa namáčať v rume? Je to otázka osobnej chuti.
- Koľko škorice je akurát? Mala by vyniknúť, ale nesmie prekričať jemnosť jabĺk.
- A čo strúhanka? V niektorých receptoch sa opraží a posype na cesto, aby nasiakla jablkovú šťavu. Pravdou je, že ak zvolíte vhodnú odrodu jabĺk a nepridáte ich priveľa, štrúdľa zostane chrumkavá aj bez nej.
Tirolský jablkový závin
Tento recept pochádza priamo od tirolskej farmárky, ktorá ho piekla každý rok počas zimy – po návrate z lyžovačky vždy rozvoniaval celým domom.
Suroviny
- 250 g hladkej múky
- 80 g masla
- 80 g cukru
- 2 vajcia
- ½ balíčka kypriaceho prášku
- 1,5 kg jabĺk
- škorica, cukor, rum a citrónová šťava podľa chuti
- podľa želania hrozienka alebo orechy
Postup
- Zo všetkých surovín vypracujte na doske hladké a pružné cesto. Zabaľte ho do fólie a odložte na tri hodiny do chladničky.
- Cesto rozdeľte na dve časti a každú rozvaľkajte na plát.
- Do stredu rozložte nastrúhané jablká, posypte ich cukrom, škoricou a pokvapkajte rumom aj citrónovou šťavou.
- Zaviňte do závinu a potrite rozšľahaným vajíčkom.
- Pečte 15 minút pri 200 °C, potom teplotu znížte na 175 °C a dopekajte ďalších približne 20 minút.
Tip: Christa do svojho štrúdľa nedávala hrozienka ani orechy, a napriek tomu patril medzi tie najlepšie, aké sa nám kedy ušli ochutnať.
Tradičný slovenský recept na ťahanú štrúdľu
Tento typ cesta má pôvod v Maďarsku, no na Slovensku zdomácnel natoľko, že ho veľa ľudí považuje za súčasť našej vlastnej tradície. Často sa plní aj makom či višňami.
Suroviny
- 250 g hladkej múky s vysokým obsahom lepku
- 40 g oleja
- 1 lyžica octu
- 100 ml vlažnej vody
- štipka soli
Postup
- Preosejte múku, pridajte soľ, olej, ocot a postupne prilievajte vodu. Vypracujte hladké, pružné cesto, ktoré sa nelepí.
- Zabaľte ho do fólie a nechajte aspoň 30–60 minút odpočívať.
- Potom ho prikryte teplým hrncom – vďaka tomu sa bude ľahšie ťahať.
- Na veľkom stole prestretom utierkou začnite cesto ťahať od stredu smerom von, kým nebude takmer priesvitné.
- Jablká rovnomerne rozložte po celej ploche, oslaďte ich, pridajte hrozienka a škoricu.
- Zaviňte do rolády, potrite vlažnou vodou a pečte 20–25 minút pri 200 °C.
Rýchla česká štrúdľa z lístkového cesta – hotový za pár minút
Toto je recept pre všetkých, ktorí potrebujú mať dezert pripravený rýchlo, ale nechcú prísť o tradičnú chuť.
Suroviny
- balenie lístkového cesta
- 2–3 jablká
- cukor (najlepšie trstinový)
- škorica
- vanilkový cukor
- trochu medu
- hrozienka
Postup
- Cesto buď rozviňte na papieri, alebo vyvaľkajte na veľkosť plechu.
- Do stredovej časti nastrúhajte jablká, posypte škoricou, cukrom a vanilkovým cukrom.
- Pridajte pár hrozienok a jemne pokvapkajte medom.
- Prehnite oba okraje cesta, dobre ich pritlačte a povrch navlhčite studenou vodou.
- Pečte 10 minút pri 200 °C, potom znížte teplotu na 180 °C a dopekajte asi 10 minút.
Tip: Tento štrúdľa je hotový za menej ako pol hodiny – a ešte rýchlejšie zmizne. Studený sme ho nikdy nestihli ochutnať, lebo ho rodina zje vždy ešte vlažný.