Najjemnejší štrúdľový závin, ktorý sa rozplýva na jazyku. Tradičné recepty z Česka, Slovenska aj Rakúska

štrúdľa
štrúdľa Foto: depositphotos.com

Hoci sa o štrúdli hovorí, že jej domovom je rakúska kuchyňa, pravdou je, že postupne dobyla skoro celú Európu. Každá krajina si ju mierne prispôsobila, a dokonca aj v rámci jednotlivých regiónov nájdeme významné rozdiely v ceste, plnke či spôsobe balenia. Vybrali sme tri typické recepty, ktoré patria k tým najobľúbenejším.

Tri tváre štrúdle: lístkové, ťahané aj krehké cesto

Najznámejšou klasikou je štrúdľa z tenkého ťahaného cesta, ktoré sa rozťahuje takmer na priesvitnú hrúbku. Na Slovensku aj v Česku však mnohí siahnu skôr po lístkovom ceste – ušetrí čas a výsledok je stále výborný. No v Južnom Tirolsku je situácia úplne iná: tam sa štrúdľa tradične pripravuje z krehkého cesta. Plnka býva veľmi jednoduchá, aby dokonale vynikli miestne jablká, ktoré patria medzi najkvalitnejšie v Európe.

Ako na dokonalú jablkovú plnku? Menej šťavy, viac chuti

Od cesta sa presuňme k plnke. V mnohých domácnostiach sa jablká najskôr nastrúhajú, no v Rakúsku či Tirolsku sú populárne väčšie kúsky jabĺk – závin tak pôsobí rustikálnejšie a jeho chuť je výraznejšia. Nejde však o pravidlo, závisí to od konkrétneho receptu.

Rovnako rôzne sú aj techniky balenia. Niekto rozloží jablká do stredového pásu a jednoducho preloží okraje cesta. Iné recepty odporúčajú rozotrieť plnku po celej ploche a štrúdľu zatočiť ako roládu.

A potom prichádzajú na rad večné otázky, ktoré dokážu rozdeliť aj skúsené gazdinky:

  • Hrozienka– áno či nie? A majú sa namáčať v rume? Je to otázka osobnej chuti.
  • Koľko škorice je akurát? Mala by vyniknúť, ale nesmie prekričať jemnosť jabĺk.
  • A čo strúhanka? V niektorých receptoch sa opraží a posype na cesto, aby nasiakla jablkovú šťavu. Pravdou je, že ak zvolíte vhodnú odrodu jabĺk a nepridáte ich priveľa, štrúdľa zostane chrumkavá aj bez nej.

Tirolský jablkový závin

Tento recept pochádza priamo od tirolskej farmárky, ktorá ho piekla každý rok počas zimy – po návrate z lyžovačky vždy rozvoniaval celým domom.

Suroviny

  • 250 g hladkej múky
  • 80 g masla
  • 80 g cukru
  • 2 vajcia
  • ½ balíčka kypriaceho prášku
  • 1,5 kg jabĺk
  • škorica, cukor, rum a citrónová šťava podľa chuti
  • podľa želania hrozienka alebo orechy

Postup

  1. Zo všetkých surovín vypracujte na doske hladké a pružné cesto. Zabaľte ho do fólie a odložte na tri hodiny do chladničky.
  2. Cesto rozdeľte na dve časti a každú rozvaľkajte na plát.
  3. Do stredu rozložte nastrúhané jablká, posypte ich cukrom, škoricou a pokvapkajte rumom aj citrónovou šťavou.
  4. Zaviňte do závinu a potrite rozšľahaným vajíčkom.
  5. Pečte 15 minút pri 200 °C, potom teplotu znížte na 175 °C a dopekajte ďalších približne 20 minút.

Tip: Christa do svojho štrúdľa nedávala hrozienka ani orechy, a napriek tomu patril medzi tie najlepšie, aké sa nám kedy ušli ochutnať.

Tradičný slovenský recept na ťahanú štrúdľu

Tento typ cesta má pôvod v Maďarsku, no na Slovensku zdomácnel natoľko, že ho veľa ľudí považuje za súčasť našej vlastnej tradície. Často sa plní aj makom či višňami.

Suroviny

  • 250 g hladkej múky s vysokým obsahom lepku
  • 40 g oleja
  • 1 lyžica octu
  • 100 ml vlažnej vody
  • štipka soli

Postup

  1. Preosejte múku, pridajte soľ, olej, ocot a postupne prilievajte vodu. Vypracujte hladké, pružné cesto, ktoré sa nelepí.
  2. Zabaľte ho do fólie a nechajte aspoň 30–60 minút odpočívať.
  3. Potom ho prikryte teplým hrncom – vďaka tomu sa bude ľahšie ťahať.
  4. Na veľkom stole prestretom utierkou začnite cesto ťahať od stredu smerom von, kým nebude takmer priesvitné.
  5. Jablká rovnomerne rozložte po celej ploche, oslaďte ich, pridajte hrozienka a škoricu.
  6. Zaviňte do rolády, potrite vlažnou vodou a pečte 20–25 minút pri 200 °C.

Rýchla česká štrúdľa z lístkového cesta – hotový za pár minút

Toto je recept pre všetkých, ktorí potrebujú mať dezert pripravený rýchlo, ale nechcú prísť o tradičnú chuť.

Suroviny

  • balenie lístkového cesta
  • 2–3 jablká
  • cukor (najlepšie trstinový)
  • škorica
  • vanilkový cukor
  • trochu medu
  • hrozienka

Postup

  1. Cesto buď rozviňte na papieri, alebo vyvaľkajte na veľkosť plechu.
  2. Do stredovej časti nastrúhajte jablká, posypte škoricou, cukrom a vanilkovým cukrom.
  3. Pridajte pár hrozienok a jemne pokvapkajte medom.
  4. Prehnite oba okraje cesta, dobre ich pritlačte a povrch navlhčite studenou vodou.
  5. Pečte 10 minút pri 200 °C, potom znížte teplotu na 180 °C a dopekajte asi 10 minút.

Tip: Tento štrúdľa je hotový za menej ako pol hodiny – a ešte rýchlejšie zmizne. Studený sme ho nikdy nestihli ochutnať, lebo ho rodina zje vždy ešte vlažný.

