Najjedovatejší pavúk Slovenska sa objavuje čoraz častejšie. Uhryznutie si ľahko pomýlite so žihadlom včely

Na Slovensku aj v Česku žije veľa druhov pavúkov, no väčšina z nich je úplne neškodná. Výnimkou je pradiarka pestrá (Cheiracanthium punctorium), ktorá patrí medzi najjedovatejšie pavúky našich končín. V posledných rokoch sa jej výskyt rozšíril, najmä v teplejších oblastiach, a preto je dobré vedieť, ako vyzerá a čo robiť v prípade uhryznutia.
Ako pradiarka vyzerá a kde ju nájdete?
Pradiarka pestrá je stredne veľký pavúk – samice merajú približne 10–15 mm, samce sú menšie. Má svetložlté až oranžové telo a nápadne dlhé tmavé kusadlá (chelicery), ktoré jej umožňujú preraziť ľudskú kožu.
Najčastejšie ju nájdete na nepokosených lúkach, vo vysokej tráve či krovinách, kde si samica vytvára z hodvábnych vlákien biely zámotok. V ňom kladie vajíčka a stráži mláďatá. Práve pri obrane hniezda dochádza k väčšine uhryznutí.
Na Slovensku sa vyskytuje najmä v Podunajskej nížine, na Záhorí či v južných oblastiach, kde sú teplejšie podmienky. V Česku sa objavuje najmä na južnej Morave a v Polabí.
Ako sa správa?
Pradiarka nie je agresívna a na človeka sama od seba neútočí. Uhryzne vtedy, keď sa cíti ohrozená – napríklad ak na ňu náhodne stúpite, chytíte ju do ruky alebo sa pokúsite rozobrať jej zámotok s vajíčkami.
Samec je plachý a prakticky nikdy nehryzie. Samica však svoje mláďatá bráni urputne a vtedy môže použiť jedové zuby.
Čo spôsobí jej uhryznutie?
Uhryznutie pradiarkou pestrou je bolestivé a môže pripomínať žihadlo včely alebo osy. Objavuje sa:
- ostrá bolesť v mieste vpichu
- začervenanie a mierny opuch
- brnenie alebo krátkodobá necitlivosť pokožky v okolí
V ojedinelých prípadoch sa môžu objaviť aj nevoľnosť, slabosť alebo zvýšená teplota. Pre alergikov môže byť reakcia výraznejšia.
Dobrou správou je, že príznaky zvyčajne vymiznú do 24 hodín a nie sú nebezpečné pre zdravého človeka. Vedecky nie je zaznamenaný žiadny prípad úmrtia po uhryznutí pradiarkou pestrou.
Ako sa zachovať po uhryznutí?
- miesto umyte čistou vodou a mydlom
- priložte studený obklad na zmiernenie opuchu
- pri bolesti môžete siahnuť po bežnom analgetiku
- ak sa objavia silné príznaky alebo máte alergiu, vyhľadajte lekára
Zhrnutie
- Pradiarka pestrá je najjedovatejší pavúk, ktorý prirodzene žije v našom prostredí, no pre človeka nepredstavuje vážne riziko.
- Jej uhryznutie je bolestivé, ale krátkodobé a neohrozí život.
- Najčastejšie k nemu dôjde pri obrane hniezda so zárodkami.
- V našich podmienkach sa jej darí a pravidelne prezimuje, preto sa s ňou možno stretnúť každý rok.
Pavúkov sa teda netreba zbytočne báť. Ak na pradiarku pestrú narazíte, nechajte ju na pokoji – sama od seba vám nič neurobí.