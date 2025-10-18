Najjednoduchšia tekvicová polievka. Hotová za pár minút a spoľahlivo zahreje v chladných dňoch

Tekvicová polievka sa u nás stala symbolom jesene. Jej sýta oranžová farba, jemne sladkastá chuť a hrejivá aróma dokážu premeniť aj sychravý deň na príjemný chvíľku pohody. Hoci pôvod tohto jedla nesiaha do našich končín, tekvica si našla v slovenských kuchyniach pevné miesto – a právom.
Videorecept: Tekvicová polievka krok za krokom
Prečo siahnuť po tekvici Hokkaido
S príchodom jesene zaplnia pulty obchodov rôzne druhy tekvíc, no najobľúbenejšou je tekvica Hokkaido, nazývaná aj Red Kuri. Má hladkú oranžovočervenú šupku, ktorú netreba lúpať, pretože pri varení zmäkne a je bezpečne jedlá. Dužina má prirodzene sladkastú chuť, takže výborne ladí s korením aj zeleninovým vývarom.
Z tejto tekvice možno pripraviť veľa jedál – od pečenej zeleniny cez plnené kúsky až po krémovú polievku. Práve tekvicová polievka z Hokkaida patrí medzi tie najvďačnejšie, pretože je rýchla, nenáročná a chutí takmer každému.
Zdravotné účinky tekvice
Tekvica Hokkaido nie je len chutná, ale aj výživná. Obsahuje:
- beta-karotén (provitamín A) – prispieva k zdraviu pokožky, zraku a imunity
- vitamín C – pomáha obranyschopnosti a znižuje únavu
- minerály ako draslík, horčík a železo, ktoré sú dôležité pre srdce, nervový systém a krvotvorbu
- vlákninu, ktorá podporuje trávenie a pocit sýtosti
Navyše má tekvica nízky obsah kalórií a tuku, takže sa hodí aj pri redukčných diétach. Vďaka vysokému podielu vody pomáha hydratovať organizmus a nezaťažuje tráviaci systém.
Recept: Krémová tekvicová polievka Hokkaido
Ingrediencie:
- 1 stredne veľká tekvica Hokkaido
- 1 liter zeleninového vývaru (alebo voda s bujónom)
- 1 väčšia cibuľa
- 150 ml smotany na varenie (môže byť aj rastlinná)
- 2 lyžice olivového oleja
- soľ a čerstvo mleté čierne korenie podľa chuti
Postup:
- Cibuľový základ:
Cibuľu ošúpte a nakrájajte na väčšie kúsky. V hrnci rozohrejte olivový olej a cibuľu restujte na miernom ohni, kým nezíska zlatistú farbu. Tento krok je dôležitý, pretože práve cibuľa tvorí základ chuti celej polievky.
- Príprava tekvice:
Tekvicu umyte, odrežte poškodené časti, rozkrojte ju a vydlabte semienka. Dužinu nakrájajte na menšie kúsky (asi 2–3 cm). Šupku môžete nechať – po uvarení zmäkne a polievku prirodzene zahustí.
- Varenie:
K cibuli pridajte nakrájanú tekvicu, krátko orestujte a zalejte zeleninovým vývarom. Osoľte, okoreňte a varte približne 15–20 minút, kým tekvica nezmäkne. Dĺžka varenia závisí od veľkosti kúskov – čím menšie, tým rýchlejšie budú hotové.
- Rozmixovanie:
Po zmäknutí tekvice všetko rozmixujte tyčovým mixérom do hladkého krému. Ak je polievka príliš hustá, pridajte trochu vody alebo vývaru. Následne vlejte smotanu, premiešajte a nechajte ešte krátko prevrieť.
Tipy na dochutenie
Tekvicová polievka je skvelým základom, ktorý sa dá ľahko prispôsobiť:
- pre exotickejšiu chuť pridajte kari, kurkumu alebo zázvor
- ak obľubujete pikantné jedlá, skúste štipku chilli
- jemne sladkastý tón dosiahnete lyžičkou kokosového mlieka alebo masla
- pred podávaním môžete polievku ozdobiť tekvicovými semienkami alebo kvapkou olivového oleja
Podávajte ju horúcu, ideálne s kúskom celozrnného chleba, opečenými krutónmi alebo s lyžicou kyslej smotany.
Ako tekvicu skladovať
Celá tekvica vydrží na suchom a chladnom mieste aj niekoľko týždňov. Nakrájané kúsky však treba uchovávať v chladničke a spotrebovať do 3–4 dní. Uvarená polievka vydrží v chladničke približne 2 dni, alebo ju môžete zmraziť – po rozmrazení si zachová chuť aj výživovú hodnotu.
Tekvicová polievka z Hokkaida je ukážkou, že zdravé jedlo môže byť jednoduché, rýchle a výborne chutiť. Stačí len pár bežných surovín, trochu trpezlivosti a o niekoľko minút máte na stole tanier plný farieb, vône a vitamínov.