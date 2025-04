Najhoršie heslá a PIN-y, ktorými nahrávate hackerom. Ak také používate, urýchlene si ich zmeňte

Rovnako ako dbáte o svoje kľúče od bytu či auta, mali by ste si dôkladne chrániť aj heslá k svojmu mobilu, počítaču a napokon aj k rôznym online službám. Ste pri vymýšľaní hesiel kreatívni, alebo sa radíte k ľuďom, ktorí používajú stále rovnaké a málo originálne kombinácie? Možno sa vám zdajú praktické, pretože sú ľahko zapamätateľné, no práve to môže hackerom nesmierne uľahčiť prácu.

Zamýšľali ste sa niekedy nad tým, aké heslo alebo PIN používate pri odomykaní svojho smartfónu, počítača či iných elektronických zariadení? Ak je to stále to isté, mali by ste spozornieť. Podľa mnohých štatistík totiž práve opakované a ľahko uhádnuteľné heslá patria k najväčším bezpečnostným rizikám. Ľudia sa často oháňajú tým, že sa predsa nenechajú nachytať nejakým „kyberpodvodníkom“, no pritom sami zanedbávajú základné pravidlo: chrániť si prístupové kódy.

Aj jednoduchá heslá môžu spôsobiť veľký problém

Podľa spoločnosti NordPass, ktorá skúmala uniknuté heslá z 44 krajín sveta, sa stále opakujú tie isté chyby. Mnoho ľudí naozaj volí „pohodlnú“ cestu a nastavuje si ľahké kombinácie, ktoré možno uhádnuť prakticky za pár sekúnd. Starší ľudia, ktorí už môžu trpieť príznakmi demencie, neraz nechávajú telefón úplne bez zamknutia, aby sa vyhli blokovaniu.

Z vlastnej skúsenosti môžem potvrdiť, že keď môj otec začal mať prejavy Alzheimerovej choroby, pravidelne si blokoval mobil aj počítač a následne ho nevedel odomknúť. Na druhej strane, ak ste v produktívnom veku a pamäť vám ešte dobre slúži, mali by ste svoje dáta chrániť. V opačnom prípade riskujete, že cudzie oči získajú prístup k vašim fotografiám, e-mailom či dokumentom, a to nie je nič príjemné.

Na ktoré heslá by ste mali okamžite zabudnúť

Priznávam, že kedysi som aj ja na odomknutie telefónu používala najjednoduchší PIN – 1234. Presne taký, aký bol automaticky nastavený od operátora. Zdanlivo nešlo o nič dramatické, veď na telefóne mám len pár fotiek a aplikácie na chat. Čo by sa asi tak mohlo stať?

Lenže dnes sú v našich smartfónoch prepojené bankové aplikácie, e-maily, sociálne siete, a teda aj citlivé údaje. Hacker, ktorý sa dostane k jednému účtu, sa veľmi ľahko prekliká aj k ďalším prístupom. A stačí k tomu len jedno príliš jednoduché heslo.

Najpoužívanejšie (a zároveň najhoršie) číselné kombinácie sú napríklad:

1234

1111

0000

1212

7777

2222

4444

V skratke, buď sú to postupné čísla, ktoré idú po sebe, alebo sa opakujú len tie isté štyri číslice. Rovnako zraniteľné sú aj heslá zložené z bežných slov, ktoré ľudia dookola používajú, ako mená domácich miláčikov, detí či výrazné dátumy (napr. rok narodenia). Zlodeji vedia presne, kam siahnuť a často dokážu podobné kombinácie odhaliť už za niekoľko desiatok sekúnd.

Ktorý PIN alebo heslo zvoliť, aby ste si nepridali starosti

Odborníci na kybernetickú bezpečnosť odporúčajú kombinovať malé a veľké písmená, čísla a symboly (bodky, čiarky, výkričníky a podobne). Čím pestrejšia a dlhšia kombinácia, tým komplikovanejšie je jej prelomenie. Skvelou voľbou je aj vytvoriť si netradičnú „frázu“ z viacerých nesúvisiacich slov, ktorú si však viete zapamätať iba vy sami.

Spoločnosť Avast napríklad odporúča použiť náhodný generátor hesiel (tzv. password generator), vďaka ktorému získate ešte silnejšiu kombináciu. Dôležité je tiež heslá pravidelne obmieňať – nehovoriac o tom, že tým trochu precvičíte svoju krátkodobú pamäť. Používajte odlišné heslá na rôzne služby a účty, aby ste v prípade prelomenia jedného neohrozili všetko ostatné.

Znie to komplikovane? Možno trochu, ale verte, že dôsledné zabezpečenie rozhodne stojí za to. A pozor aj na to, keď vás váš internetový prehliadač vyzve na uloženie hesla – pohodlné to síce je, no ak by vám niekto ukradol notebook či telefón, dostane sa okamžite ku všetkým uloženým prístupom.

Čo si z toho vziať

Základom je nepoužívať tie isté prístupové údaje stále dokola.

Voľte si radšej komplexné a dlhšie heslá.

Obmieňajte ich a nenechávajte si ich uložené v prehliadači.

Pamätajte, že práve dobré zabezpečenie je často najúčinnejšou ochranou proti hackerom a rôznym internetovým podvodníkom. Ak ste si doteraz vraveli, že „mne sa nič také nestane“, skúste sa radšej pozrieť na to z iného uhla. V dobe, keď máme vo svojich mobiloch a počítačoch množstvo osobných či pracovných dát, sa neoplatí riskovať. Preto ak máte spomínané slabé heslo či PIN, je načase ho zmeniť – čím skôr, tým lepšie.