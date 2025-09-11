Najdlhší let na svete: Letuška odhalila, čo sa s ľuďmi deje počas 19 hodín vo vzduchu. Pripravte sa na skúšku tela aj psychiky

Predstavte si, že sedíte v úzkom sedadle, pohyb máte obmedzený na minimum, za sebou už šiesty film, no pred vami je ešte celá večnosť. V ústach nepríjemná sucho-slaná pachuť, telo stuhnuté a myseľ rozkolísaná. Takto vyzerá realita najdlhšieho komerčného letu na svete, ktorý spája New York so Singapurom a trvá takmer celý deň – v priemere 18 hodín a 40 minút, no v prípade nepriaznivých podmienok pokojne aj viac než 19 hodín.
Pre posádku aj cestujúcich je to extrémny zážitok, ktorý má ďaleko od bežného výletu. Jedna z letušiek sa rozhodla priblížiť, ako tento letecký maratón prebieha a čo všetko s človekom dokáže urobiť.
Začiatok letu – príjemná ilúzia pokoja
Úvodné hodiny letu väčšinou prebiehajú v priateľskej atmosfére. Posádka privíta cestujúcich, rozdajú sa nápoje, ponúkne sa prvá večera a mnohí si s nadšením pustia film alebo seriál. Vzduchom sa nesie pocit dobrodružstva – predsa len, málokto sa môže pochváliť, že absolvuje najdlhší let na svete. Letušky sa usmievajú, cestujúci sú uvoľnení a zdá sa, že všetko pôjde hladko.
Lenže táto idylka netrvá večne.
Po šiestich hodinách prichádzajú prvé problémy
Po niekoľkých hodinách začína telo signalizovať únavu. Objavujú sa bolesti chrbta, krk stuhne, oči štípu a hlava ťažkne. Sedadlo, ktoré sa na začiatku zdalo pohodlné, sa zrazu mení na klietku. Cestujúci sa začnú prevaľovať, hľadajú vhodnú polohu, no úľava prichádza len na chvíľu.
K tomu sa pridáva vysušený vzduch v kabíne – sliznice v nose a hrdle sú podráždené, niektorí začínajú kašľať a mnohí majú pocit, akoby celé hodiny nepili. V skutočnosti sa však dehydratácia počas letu zhoršuje veľmi rýchlo.
Čas stráca význam, myseľ bojuje
Let, ktorý trvá takmer 19 hodín, je pre ľudskú psychiku veľkou skúškou. Vonku je tma, vnútri len tlmené osvetlenie, ktoré má navodiť pocit večera alebo noci. Biologické hodiny však protestujú – telo nedokáže pochopiť, kedy má spať a kedy byť hore.
Cestujúci sa často prebúdzajú z krátkeho driemania a zisťujú, že pred nimi je stále deväť či desať hodín. Vtedy prichádza frustrácia, úzkosť a niekedy aj panické stavy. Letušky priznávajú, že v tejto fáze sa pasažieri už nezaujímajú o jedlo, ale kladú stále tie isté otázky: „Ako dlho ešte?“, „Koľko sme už leteli?“
Keď kabína vysuší celé telo
Odborníci upozorňujú, že počas takto dlhých letov môže vlhkosť vzduchu v kabíne klesnúť pod 20 %. Pre porovnanie – v púšti Sahara je priemerne 25 %. Sliznice vysychajú, oči pália, v hrdle škriabe a hlava bolí, akoby ste mali za sebou polmaratón. A to ste pritom celé hodiny len sedeli.
Ďalším problémom sú opuchy nôh a zhoršený krvný obeh. Sedieť tak dlho bez pohybu je pre cievy záťažou a riziko trombózy stúpa. Preto sa cestujúcim opakovane odporúča – hýbte sa, aj keby len na pár minút.
Ako zvládnuť extrémne dlhý let?
Letušky aj lekári sa zhodujú, že kľúčom k prežitiu takéhoto leteckého maratónu sú drobné, no dôležité zásady:
- Pite veľa vody – vyhnite sa alkoholu a káve, ktoré odvodňujú.
- Pravidelne sa hýbte – každé dve hodiny sa prejdite, ponaťahujte nohy, rozhýbte členky.
- Voľte pohodlné a vrstvené oblečenie – teplota v lietadle sa mení a je lepšie byť pripravený.
- Pomôcky na spánok – maska na oči, štuple do uší či vlastná deka vám môžu priniesť aspoň kúsok pokoja.
Posádka má náročnú úlohu
Letuška prezradila, že počas takto dlhých letov sa úloha posádky mení. Už nejde len o servírovanie jedál a úsmevy, ale aj o psychickú podporu. Cestujúci prechádzajú rôznymi fázami – od úzkosti cez podráždenosť až po plač či panické reakcie.
Neraz sa stane, že niekto požiada o rozhovor s kapitánom alebo potrebuje osobitnú starostlivosť. Preto je dôležité mať aj vlastný „rituál prežitia“ – či už ide o čítanie knihy, písanie denníka, plánovanie dovolenky alebo prácu na notebooku. Najhoršie je fixovať sa na čas, vtedy sa minúty vlečú nekonečne dlho.
Letecký ultramaratón: 15 000 kilometrov bez zastávky
Trasa medzi New Yorkom a Singapurom drží prvenstvo ako najdlhší nonstop komerčný let na svete. Lietadlo prekoná vzdialenosť viac než 15-tisíc kilometrov a spoločnosť Singapore Airlines naň nasadzuje špeciálne upravený Airbus A350-900ULR, navrhnutý pre maximálne pohodlie aj úsporu paliva.
Kabína je síce moderná a tichá, vybavená technológiami, ktoré majú let spríjemniť, no realita je neúprosná – človek si uvedomí, že celé hodiny sedí v kovovej „trubici“ niekoľko kilometrov nad zemou a návrat späť nie je možný. Je to skúška trpezlivosti, disciplíny aj odolnosti – a zážitok, na ktorý cestujúci tak skoro nezabudnú.