Najchutnejšia huba sveta rastie aj u nás. Je mäsitá, má jemnú orieškovú chuť, no hubári sa jej vyhýbajú

Väčšina hubárov na Slovensku si z lesa odnáša košíky plné dubákov, suchohríbov či bedlí. No v tieni týchto známejších druhov rastie huba, ktorú znalci považujú za skutočnú delikatesu. Jej jemná oriešková chuť a pevná mäsitá dužina ju radia medzi najlepšie jedlé huby sveta. Reč je o plávke zelenkastej (Russula virescens), hube, ktorá si však pre svoj zelenkastý vzhľad vyslúžila aj zbytočný rešpekt – mnohí ju totiž omylom považujú za nebezpečnú muchotrávku.
Prečo sa oplatí spoznať plávku zelenkastú
Plávka zelenkastá patrí medzi stredne veľké huby. Jej klobúk má svetlo- až šedozelený odtieň, ktorý je rozpraskaný do typickej „mozaiky“. Dužina je pevná, pri lámaní krehká a chuťovo prekvapujúco jemná, mierne oriešková. Mykológ ju dokonca označil za najchutnejšiu zo všetkých plávok.
Na rozdiel od niektorých húb s nevyrovnanou kvalitou, plávka zelenkastá je spoľahlivo chutná takmer vždy, keď ju nájdete. A čo je dôležité – na Slovensku rastie vo veľkom množstve. Objavuje sa od júna a poteší hubárov až do októbra.
VIDEO: Ako na plávky – rozpoznávacie znaky plávky zelenkastej
Kde ju na Slovensku nájdete
Plávka zelenkastá obľubuje listnaté aj zmiešané lesy. Najčastejšie ju nájdete pod dubmi, bukmi a brezami. Má rada presvetlené miesta – rúbaniská, okraje ciest alebo svetlejšie porasty.
Na Slovensku sa vyskytuje prakticky vo všetkých pohoriach:
- Malé a Veľké Karpaty – najmä v okolí pezinských a modranských lesov
- Štiavnické vrchy a Pohronie
- Kremnické vrchy
- Liptov a Orava – okolie bukových a zmiešaných lesov
- Vihorlat a Bukovské vrchy – východ Slovenska ponúka pre plávku ideálne podmienky
Ak chodíte na huby pravidelne, je dosť možné, že ste ju už míňali bez povšimnutia.
Ako odlíšiť plávku od muchotrávky
Najväčší strašiak hubárov je zámena s muchotrávkou zelenou. Skúsení hubári však vedia, že tieto dva druhy sa dajú rozoznať celkom ľahko:
- Hlúbik plávky je vždy čistý, bez prsteňa a bez pošvy (naopak, muchotrávka má oba znaky).
- Klobúk plávky má charakteristické praskanie do mozaiky, muchotrávka je hladká.
- Pokožka klobúka sa nedá olúpať, čo je spoľahlivý rozdiel.
- Dužina plávky je pevná a krehká, nikdy sa nerozmočí na kašu.
Ak si tieto znaky zapamätáte, riziko zámeny je minimálne.
Zdravotné prínosy plávky
Okrem skvelej chuti je plávka zelenkastá aj zdravá. Obsahuje veľa bielkovín a vlákniny, antioxidanty a dôležité minerály. V porovnaní s inými hubami má aj nižší obsah ťažkých kovov. Je tak ideálnou voľbou pre tých, ktorí chcú spojiť chuť s prospechom pre zdravie.
Tipy pre slovenských hubárov
- Plávka je najchutnejšia čerstvá, ideálne pripravená hneď po zbere.
- Hodí sa na smaženie na masle, do praženíc či polievok.
- Dá sa aj sušiť, no pri sušení stráca časť jemnej orieškovej chuti, preto je lepšie ju zamraziť alebo spracovať hneď.
Recept: Plávka na masle so slovenským chlebom
- Očistené plávky nakrájajte na väčšie plátky.
- Na panvici rozpustite kvalitné maslo, pridajte huby a krátko opečte.
- Dochutíte len soľou, troškou cesnaku a bylinkami – tymiánom či petržlenovou vňaťou.
- Podávajte s čerstvým slovenským chlebom alebo ako prílohu k pečenému mäsu.
Jednoduchosť je pri tejto hube kľúčová – čím menej ingrediencií použijete, tým viac vynikne jej prirodzená chuť.