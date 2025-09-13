Najčastejšie chyby pri zazimovaní záhrady. Dodržte 6 krokov a vyhnete sa katastrofe na jar

Práca na záhrade nekončí ani s príchodom chladnejších dní. Jeseň je obdobím, kedy sa záhrada pripravuje na zimný spánok a každý jej kút si zaslúži patričnú starostlivosť. Ak nechcete, aby vám mráz či vlhko poškodili trávnik, záhony, stromy alebo skalničky, musíte stihnúť všetko dôležité skôr, než zem úplne premrzne. Správne zazimovanie je investícia do budúcej sezóny – na jar sa vám vaša práca bohato vráti.
VIDEO: 6 krokov, bez ktorých vaša záhrada zimu nezvládne
1. Starostlivosť o trávnik
Trávnik je vizitkou každej záhrady, a preto si zaslúži pozornosť aj na jeseň. Pred prvými mrazmi odstráňte z jeho povrchu napadané lístie, konáriky a iné nečistoty, ktoré by mu mohli uškodiť. Potom trávnik pokoste na výšku približne päť centimetrov – to je ideálna dĺžka, ktorá mu pomôže lepšie zvládnuť zimu.
Ešte predtým, než teploty klesnú pod nulu, nezabudnite aplikovať špeciálne jesenné hnojivo s vyšším obsahom draslíka. Tento prvok posilní rastliny, zvýši ich odolnosť proti hubovým chorobám a zároveň zníži riziko, že počas silných mrazov vymrznú. Ak sa vo vašom trávniku objavuje mach, aj na jeseň je vhodný čas použiť prípravok proti jeho rastu. Väčšie opravy holých miest však odložte až na jar, kedy je pôda pripravená na nové výsevy.
2. Príprava záhonov
Záhony sú srdcom každej záhradky a práve na jeseň si vyžadujú špeciálnu starostlivosť, aby boli na jar pripravené na výsadbu. Najskôr z nich odstráňte burinu a pôdu jemne prekyprite. Potom je vhodné pridať vrstvu mulča, ktorá ochráni pôdu pred premrznutím. Najlepším obdobím na tento krok je prelom októbra a novembra. Použiť môžete slamu, mulčovaciu kôru, no najjednoduchším a najdostupnejším riešením je spadnuté lístie.
Hrubšia vrstva mulča pôsobí ako prirodzená prikrývka – nielenže udrží teplo v pôde, ale počas zimy vytvára vhodné prostredie na rozklad organických látok. Na jar tak získate pôdu obohatenú o kvalitný humus. Veľmi užitočné je aj zásobné hnojenie organickými hnojivami, napríklad granulovaným kravským či konským hnojom alebo slepačincami.
Ak sa v pôde objavia plesne, dá sa dezinfikovať pomocou dusíkatého vápna. Citlivé rastliny, ktoré by mráz mohol zničiť, opatrne vyberte zo zeme. Pred uložením ich prezrite, či nie sú napadnuté škodcami, nechajte preschnúť a uskladnite v suchom, dobre vetranom priestore.
3. Ochrana trvaliek a okrasných tráv
Niektoré druhy trvaliek zvládnu zimu bez väčších problémov, iné však potrebujú našu pomoc. Všetky rastliny je vhodné na jeseň zastrihnúť tesne nad zemou a ke korienkom prisypať trochu kompostu. Citlivejšie kvety, ako napríklad chryzantémy či margaréty, ochránite pred mrazom vetvičkami z ihličnanov.
Naopak, okrasné trávy na zimu nestrihajte. Stačí ich zviazať povrázkom, aby sa medzi steblá nedostala dažďová voda, ktorá by mohla spôsobiť hnilobu.
4. Skalničky počas zimy
Skalka môže byť ozdobou záhrady po celý rok, no len vtedy, ak ju na jeseň dôkladne pripravíte. Počas celého obdobia opadávania lístia ju pravidelne čistite – zbavujte ju listov, plodov a iných zvyškov. Nejde len o estetiku. Rozkladajúce sa lístie vytvára vlhké prostredie, kde sa darí plesniam a škodcom, čo môže rastlinám výrazne uškodiť.
Niektoré skalničky je navyše potrebné ochrániť pred mrazom. Pomôcť môže prikrytie vetvami ihličnanov, prípadne použitím prútených alebo bambusových košíkov, ktoré rastlinám dodajú prirodzený úkryt.
5. Stromy pripravené na zimu
Ani stromy nemožno na jeseň zanedbať. Skontrolujte ich stabilitu a stav hlavných konárov, pretože pod ťarchou snehu alebo silným vetrom môže dôjsť k ich poškodeniu. Slabšie stromy je vhodné podoprieť.
Ak máte v záhrade druhy citlivé na mráz, obaľte ich kmene rohožami z trstiny, jutou alebo netkanou textíliou. Ochranu si vyžadujú aj pred zverou – proti obhrýzaniu kôry pomôže ochranná sieť. Užitočné je aj bielenie kmeňov a kostrových konárov vápnom. Tento krok znižuje riziko praskania kôry, eliminuje prezimujúcich škodcov a zároveň bráni predčasnému pučaniu na jar. Veľký význam má najmä pre skoro kvitnúce stromy, ako sú marhule.
Mladé stromčeky, najmä slaborastúce ihličnany, sú náchylnejšie a potrebujú dodatočnú starostlivosť. Okolo koreňov im nahrňte slamu, rašelinu alebo čečinu a celé stromčeky obviažte priedušnými návlekmi zo sieťoviny.
6. Zastrihávanie kríkov a ruží
Na záver sa treba postarať aj o kríky. Zrežte ich až ku koreňom a následne ich zasypte zeminou alebo suchým lístím. Alternatívne môžete použiť chvojinu. Pri ružiach nezabudnite odstrániť odkvitnuté kvety a napadnuté listy. Tie však nepatria na kompost – najlepšie je vyhodiť ich do odpadu alebo spáliť, aby sa zabránilo šíreniu plesní.
Klasickým ružiam postačí prikryť na zimu korene. Stromkové ruže si však vyžadujú väčšiu ochranu – ich korunu obaľte netkanou textíliou, ktorá ich ochráni pred silnými mrazmi.
Správne zazimovanie záhrady je proces, ktorý sa oplatí nepodceniť. Hoci sa môže zdať, že práca na záhrade s príchodom zimy končí, v skutočnosti ide o dôležitú prípravu na ďalšiu sezónu. Ak venujete čas trávniku, záhonom, stromom aj okrasným rastlinám, na jar sa vám odvďačia sviežou zeleňou a zdravým rastom.