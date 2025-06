Najčastejšie chyby pri postreku broskýň a ako sa im vyhnúť

Každý záhradkár túži po bohatej úrode sladkých a šťavnatých broskýň, no nie vždy je tento cieľ ľahko dosiahnuteľný. Broskyne sú totiž pomerne náročné na starostlivosť a veľmi citlivé na správne načasovanie a spôsob ošetrenia. Ako teda postupovať, aby ste si svoju úrodu naozaj užili a neprišli o ňu kvôli zbytočným chybám?

Ako pestovať broskyne, aby dobre prosperovali?

Broskyne milujú teplo a slnečné lúče, ideálne ak ich dostávajú v priebehu dňa čo najviac. Pri výbere stanovišťa teda dbajte na teplé a chránené miesto bez prievanu a silného vetra. Ideálna je hlinitopiesočnatá pôda, ktorá dobre odvádza vodu a má neutrálne pH. Broskyne netolerujú premokrenie, no zároveň potrebujú dostatok vlahy, najmä v období intenzívneho rastu a dozrievania plodov.

Dôležitým krokom pri pestovaní broskýň je pravidelný rez, ktorý zabezpečí dobré prúdenie vzduchu v korune stromu, čím sa znižuje riziko chorôb. Rez zároveň umožňuje slnečným lúčom preniknúť hlboko do koruny, čo podporuje zdravé dozrievanie plodov.

Viac praktických rád môžete nájsť aj v tomto videu od Family Plot Garden: Family Plot Garden – Broskyne

Ochrana pred jarnými mrazmi

Jedným z najväčších rizík pestovania broskýň sú nečakané jarné mrazy, ktoré môžu behom jedinej noci zničiť celú budúcu úrodu. Broskyne totiž kvitnú pomerne skoro, a preto je potrebné v období chladných nocí zabezpečiť ochranu stromov netkanou textíliou alebo podobnou prikrývkou. Akonáhle meteorológovia hlásia pokles teploty k nule, je nutné konať bezodkladne. Táto starostlivosť je síce náročná, no odmenou vám bude istota bohatej úrody.

Škodcovia a choroby, ktoré ohrozujú broskyne

Broskyne sú veľmi náchylné na niektoré choroby, pričom medzi najznámejšie patrí kučeravosť broskýň a monilióza (moníliová spála). Kučeravosť spôsobuje deformácie listov a slabý rast stromu, zatiaľ čo monilióza napáda kvety a mladé plody, ktoré potom vädnú a opadávajú. Bez pravidelných a správnych postrekov by sa takéto infekcie mohli rýchlo rozšíriť a vážne poškodiť strom aj úrodu.

Ako správne načasovať postreky?

Kľúčovým faktorom úspechu pri ochrane broskýň pred chorobami je správne načasovanie. Prvý preventívny postrek proti kučeravosti by ste mali vykonať už na prelome zimy a jari, ideálne ešte predtým, než začnú pučať prvé púčiky. Najlepší čas je koniec februára až začiatok marca, vždy však sledujte aktuálne poveternostné podmienky – nemali by už hroziť silné mrazy, ktoré by mohli oslabiť účinnosť prípravkov.

Druhým veľmi dôležitým obdobím pre ošetrenie je máj, kedy je potrebné vykonať postrek proti monilióze, bakteriálnej škvrnitosti, pľuzgierovitosti plodov a ďalším chorobám. Ak sa v tomto období zanedbá prevencia, môžete si tak vytvoriť problémy na celý zvyšok sezóny. Neskôr sa už odporúča iba občasná kontrola, či sa na stromoch neobjavujú vošky, múčnatka alebo iní škodcovia a choroby. V prípade potreby potom zasahujeme opätovne, už s konkrétnymi špeciálnymi prípravkami.

Aké sú časté chyby pri aplikácii postrekov?

Jednou z najčastejších chýb záhradkárov je nesprávna aplikácia postreku. Neodporúča sa postrekovať povrchovo alebo nedbalo. Naopak, strom je potrebné dôkladne ošetriť zo všetkých strán – od najmenších konárov cez listy až po kmeň. Len tak totiž prípravok spoľahlivo prenikne na všetky kritické miesta.

Ďalšou častou chybou býva aplikácia za nevhodného počasia. Vyhnite sa postrekom pred dažďom či počas vetra, ktorý by rozfúkal aplikovaný prípravok do okolia. Ideálne je bezvetrie a stabilné, mierne teplé počasie, ktoré umožní prípravku správne pôsobiť a dokonale zaschnúť na povrchu stromu.

Nezabúdajte na ochrannú lehotu prípravkov

Každý chemický prípravok na ošetrenie stromov má určenú ochrannú lehotu, počas ktorej je zakázaná konzumácia postriekaných plodov. Táto informácia je vždy jasne uvedená na obale konkrétneho prípravku. Nikdy ju neignorujte, aby ste neohrozili svoje zdravie alebo zdravie vašich blízkych. Obzvlášť dôležité je to pri letných postrekoch tesne pred dozrievaním ovocia.

Poradiť sa s odborníkom nie je žiadna hanba

Ak máte pochybnosti o výbere prípravku alebo nie ste istí, ako správne postupovať, nebojte sa navštíviť špecializované záhradkárstvo. Skúsení predajcovia vám radi odporučia vhodný prípravok a poradia aj s jeho aplikáciou. Takéto preventívne ošetrenie stromov je podobné ako pravidelná návšteva lekára u človeka – nie vždy príjemné, no veľmi potrebné pre zachovanie zdravia.