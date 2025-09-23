Najčastejšia chyba pri príprave vajec. Odborníci varujú, že takto si škodíte

Vajíčka sú jednou z najdostupnejších a najvýživnejších potravín. Obsahujú veľa kvalitných bielkovín, vitamínov a minerálov, vďaka čomu sú dôležitou súčasťou jedálnička. Pravdou však je, že spôsob, akým ich pripravíme, rozhoduje o tom, koľko z týchto živín naozaj prijmeme a či budú vajcia pre naše telo prospešné.
Prečo sú vajcia také hodnotné?
Podľa odborných výskumov obsahuje 100 g vajec približne 140 kcal. Napriek tomu sú považované za nutrične bohatú a zároveň cenovo dostupnú potravinu. Sú zdrojom:
- plnohodnotných bielkovín
- vitamínov A, D, E, B12 a riboflavínu
- minerálov ako železo, zinok a vápnik
- cholínu, ktorý podporuje mozog a nervovú sústavu
Bielkoviny sú rovnomerne rozdelené medzi bielok a žĺtok. Žĺtok je navyše zásobárňou tukov, vitamínov a minerálov. Aj preto odborníci na výživu odporúčajú konzumovať vajce vždy celé – nielen bielok.
Spôsob prípravy hrá veľkú úlohu
Vajcia sa dajú pripraviť na stovky spôsobov. Nie všetky sú však pre zdravie rovnako vhodné. Hlavný rozdiel robí teplota a použitý tuk.
Smaženie na masle či masti
Maslo a bravčová masť majú síce dobrú chuť, ale obsahujú veľa nasýtených tukov. Pri vyšších teplotách sa navyše môžu začať prepaľovať, čím vznikajú látky, ktoré pre organizmus nie sú ideálne. Občasné použitie malého množstva masla nemusí byť problém, no pri pravidelnej konzumácii je lepšie hľadať zdravšie alternatívy.
Ktorý tuk je vhodnejší?
Podľa odborníkov je rozumnejšie používať oleje s vyšším bodom prepaľovania, ako je repový alebo olivový olej. Extra panenský olivový olej obsahuje aj antioxidanty a priaznivý profil mastných kyselín, ktoré podporujú zdravie srdca. Pri bežnom krátkom smažení zostáva stabilný a nedegraduje tak rýchlo ako maslo či lacné rafinované oleje.
Najzdravšie riešenie: varenie
Ak chcete z vajec vyťažiť maximum, najlepšou metódou je varenie – či už natvrdo, alebo na mäkko. Pri varení sa nezvyšuje kalorická hodnota a väčšina cenných látok zostáva zachovaná. Navyše pri tejto úprave netreba žiaden tuk, takže výsledok je ľahko stráviteľný a nezaťažuje organizmus.
Video tip: miešané vajíčka na tri spôsoby
Ak patríte medzi milovníkov miešaných vajíčok, môžete sa inšpirovať aj krátkym videom, ktoré ukazuje tri jednoduché spôsoby ich prípravy.
Pozrite si video tu
Koľko vajec jesť?
Dlhé roky sa tradovalo, že častá konzumácia vajec zvyšuje cholesterol. Najnovšie výskumy však ukazujú, že umiernená konzumácia vajec (1 vajce denne) je bezpečná pre väčšinu zdravých ľudí a nespôsobuje zvýšenie rizika srdcovocievnych ochorení.
Pre ľudí s vysokým cholesterolom alebo inými zdravotnými problémami je vhodné poradiť sa s lekárom či nutričným špecialistom, aby si nastavili množstvo podľa individuálnych potrieb.
Zhrnutie
- Vajcia sú cenovo dostupný zdroj kvalitných bielkovín, vitamínov a minerálov.
- Najzdravší spôsob prípravy je varenie bez tuku.
- Pri smažení je lepšie použiť repkový alebo olivový olej namiesto masla či masti.
- Konzumácia 1 vajca denne je podľa vedeckých štúdií bezpečná pre väčšinu zdravých ľudí.
- Ak chcete tip na chutné jedlo, skúste aj miešané vajíčka podľa videa vyššie.