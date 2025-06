Nádory na ružiach môžu byť vážny problém. Ako ich spoznať a čo robiť, aby ste rastliny zachránili?

Nielen ľudia a zvieratá, ale aj rastliny môžu trpieť ochoreniami, ktoré sa podobajú rakovine. Aj keď ruže patria k najčastejším obetiam, táto nepríjemná choroba neobchádza ani mnohé ďalšie rastliny v našich záhradách. Ukážeme vám, ako rozoznať nádory spôsobené baktériami a ako postupovať, keď ich na svojich rastlinách objavíte.

Rakovina rastlín nie je len problémom ruží

Aj keď názov „rakovina ruží“ evokuje, že ide o ochorenie typické len pre tieto obľúbené kvety, realita je celkom iná. Táto choroba, ktorú spôsobuje baktéria Agrobacterium tumefaciens, je schopná napádať širokú škálu rastlín. Často ju možno pozorovať na ovocných stromoch, najmä kôstkovinách (broskyne, čerešne), jabloniach, hruškách či orechoch. Zároveň však postihuje aj vinič hroznorodý alebo dokonca bežné druhy zeleniny, ako sú rajčiny, křen či červená repa. Rovnako sa nevyhýba ani okrasným kvetinám, ako sú pelargónie alebo dahlie.

Ako baktérie spôsobujú vznik nádorov?

Pôvodcom choroby je baktéria, ktorá bežne žije v pôde. K napadnutiu rastliny dochádza v momente, keď baktéria prenikne do jej pletív, najčastejšie cez drobné poškodenia. Takéto poškodenie môže vzniknúť pri presádzaní, okopávaní alebo dokonca len pri bežnej manipulácii s rastlinou. Stačí naozaj malá ranka, aby baktéria získala prístup.

Keď baktéria prenikne do rastliny, jej DNA sa spojí s genetickou informáciou rastlinných buniek. To spôsobí, že postihnuté bunky začnú nekontrolovateľne produkovať živiny a rastové látky. Tie sú pre baktériu ideálnou potravou, no rastlinu značne oslabujú. Dôsledkom tejto manipulácie je vznik výrastkov alebo nádorov, ktoré sú spočiatku mäkké, šedo-biele, no postupne drevnatejú a môžu sa rozpadávať.

Kde sa nádory na rastline vyskytujú?

Tieto nádory sa môžu objaviť na rôznych častiach rastliny. Najčastejšie ich môžete spozorovať na koreňoch, koreňovom krčku alebo dokonca na nadzemných výhonkoch. Problém je, že tieto nádory blokujú rastline transport vody a živín, čo ju veľmi oslabuje. V dôsledku toho rastlina postupne chradne a môžu jej začať odumierať jednotlivé vetvičky alebo celé výhonky.

Paradoxne, ak chorú rastlinu viac zalievate a hnojíte, podporujete aj rast nádoru. Tento parazit totiž rastie z rovnakých zdrojov ako samotná rastlina. Časom sa preto problém stupňuje a rastlina nakoniec často uhynie.

Pozor na nákup infikovaných rastlín!

Problém býva častý najmä v škôlkach, kde sa rastliny pestujú dlhodobo na rovnakom mieste. Pôda môže byť kontaminovaná, pretože baktérie v nej dokážu prežívať roky. Preto vždy pred výsadbou novej rastliny starostlivo prezrite jej korene a koreňový krčok. Ak objavíte nádor, pokúste sa ho opatrne odstrániť ostrým nástrojom. Táto metóda môže rastlinu zachrániť, aj keď nie je stopercentne isté, že sa nádor neobjaví znova.

Čo robiť, ak zistíte nádory na svojej ruži?

Ak objavíte nádory na svojej obľúbenej ruži, nemusíte ju hneď automaticky likvidovať. V skorších štádiách sa dajú ruže relatívne dobre zachrániť a môžu ešte dlhé roky krásne kvitnúť.

V prvom rade dôkladne odstráňte všetky napadnuté výhonky. Po každom reze nezabudnite nožnice vydezinfikovať alkoholom alebo inou vhodnou dezinfekciou. Tak zabránite tomu, aby ste baktérie preniesli na zdravé časti rastliny alebo na iné rastliny v záhrade.

Používanie chemických prípravkov, ako sú fungicídy, je v tomto prípade zbytočné, pretože žiadny dostupný prostriedok nedokáže efektívne ničiť tieto baktérie.

Kedy je lepšie rastlinu odstrániť úplne?

V prípade, že nádory pokrývajú príliš veľkú časť rastliny, prípadne ak sú nádory na kritickom mieste, ako je koreňový krčok, je lepšie rastlinu zlikvidovať. Takáto rastlina pravdepodobne už dlhšie nevydrží a hrozí šírenie choroby.

Vykopanú ružu nikdy nevyhadzujte do kompostu alebo hnedého kontajnera na bioodpad. Namiesto toho ju bezpečne zlikvidujte spálením alebo ju zahoďte do komunálneho odpadu. Tým predídete riziku ďalšieho šírenia infekcie na iné rastliny a do ďalších záhrad.

Nezabudnite tiež, že pôda ostáva kontaminovaná aj po odstránení chorej rastliny. Preto vždy pred výsadbou novej ruže alebo inej rastliny kontaminovanú pôdu vymeňte za čerstvú. Tento preventívny krok je najúčinnejším spôsobom, ako udržať zdravie svojej záhrady.