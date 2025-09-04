Na Sicílii je to jedlo pre odvážnych. Poznáte recept na „pasta a taianu“?

Ak chcete aj doma vyčarovať atmosféru ako z horúceho sicílskeho pobrežia, siahnite po jedle, ktoré sa považuje za skutočnú gurmánsku výzvu. Tradičná „pasta a taianu“ je pokrm, ktorý sa neradí medzi rýchle večere na poslednú chvíľu – vyžaduje trpezlivosť, precíznosť a chuť dopriať si niečo výnimočné.
Pokrm, ktorý preverí kuchára
Hoci názov „jedlo pre odvážnych“ môže evokovať pikantné chute alebo extravagantnú kombináciu, v skutočnosti sa odkazuje na samotných kuchárov. „Pasta a taianu“ je viacvrstvové jedlo, kde každá surovina vyžaduje inú prípravu – a práve v tom spočíva jeho zložitosť. Výsledkom je však harmonická kombinácia chutí, ktorá vás prenesie priamo na juh Talianska.
Slávnostné jedlo z mesta Cefalù
Na Sicílii má „pasta a taianu“ silné kultúrne pozadie. Tradične sa pripravuje počas sviatku Najsvätejšieho Spasiteľa, patróna historického mesta Cefalù. Miestni obyvatelia sú hrdí na to, že recept má korene v arabskej kuchyni. Samotný názov je odvodený od hlinenej nádoby „taianu“, v ktorej sa pokrm pôvodne pripravoval. Ide o hlbokú terakotovú panvicu s vysokým okrajom, vďaka ktorej sa jedlo dusí pomaly a rovnomerne – dokonca aj na otvorenom ohni. Takto získava chuť, ktorú si Sicílčania odovzdávajú z generácie na generáciu.
Čo ak nemáte pôvodnú nádobu?
Ak doma nemáte autentickú terakotovú panvicu, nezúfajte. Vhodne ju dokáže nahradiť hlboká keramická zapekacia misa alebo robustná liatinová panvica, ktorá dlho udrží teplo. Dôležité je, aby nádoba bola dostatočne hlboká, keďže ide o jedlo, ktoré sa ukladá do vrstiev podobne ako lasagne.
Suroviny na prípravu
Na klasickú sicílsku verziu budete potrebovať:
- 500 g cestovín (najlepšie penne alebo rigatoni, ktoré dobre držia omáčku)
- 200 – 300 g jahňacieho mäsa
- 200 – 300 g hovädzieho mäsa
- 1 veľký baklažán
- 2 strúčiky cesnaku
- 150 g nastrúhaného syra pecorino (alebo parmezán, ak pecorino nemáte)
- 0,5 pohára bieleho vína
- 1 liter paradajkového pyré
- asi 10 lístkov čerstvej bazalky
- olivový olej
- soľ a čierne korenie podľa chuti
Postup prípravy krok za krokom
- Mäso a omáčka:
Jahňacie a hovädzie mäso nakrájajte na väčšie kúsky a opečte zo všetkých strán. Potom pridajte nadrobno nasekaný cesnak, podlejte bielym vínom a nechajte variť, kým sa alkohol úplne neodparí. Nakoniec vmiešajte paradajkové pyré a varte na miernom plameni približne hodinu, aby mäso zmäklo. Dochutíte soľou, čiernym korením a čerstvou bazalkou.
- Baklažán:
Baklažán nakrájajte na plátky a opečte ich na olivovom oleji dozlatista. Tento krok je kľúčový – baklažán dodá celému jedlu typickú sicílsku chuť.
- Vrstvenie:
Zapekaciu misu vymažte zmesou paradajkovej omáčky a olivového oleja. Potom začnite vrstviť jednotlivé ingrediencie: cestoviny, mäso s omáčkou, plátky baklažánu a nastrúhaný syr. Pokračujte, až kým nespotrebujete všetky suroviny.
- Pečenie:
Na záver misu zakryte alobalom a vložte do rúry predhriatej na 180 °C. Pečte asi 20 minút. Podávajte teplé, ozdobené čerstvými lístkami bazalky.
Jedlo, ktoré si zamilujete
„Pasta a taianu“ nie je obyčajná cestovinová zapekačka. Je to jedlo s príbehom, ktoré si na Sicílii pripravujú pri významných udalostiach a sviatkoch. Už po prvom ochutnaní pochopíte, prečo sa oplatí venovať mu toľko času – jemné mäso, sladkastá paradajková omáčka, opečený baklažán a výrazný syr vytvárajú kombináciu, na ktorú sa nezabúda.
Ak teda túžite priniesť do svojej kuchyne kúsok stredomorskej tradície, skúste si pripraviť tento pokrm doma. Možno zistíte, že aj vy máte v sebe odvahu sicílskeho kuchára.