Na rýchly režim práčky pozor. Môže spôsobiť vážne problémy a poškodiť vaše oblečenie

Moderné práčky sú plné rôznych programov a funkcií, ktoré dokážu značne uľahčiť domácnosť. Možno ste si dokonca svoju práčku vybrali práve podľa množstva dostupných režimov, no opatrnosť je vždy na mieste. Nie každý program, ktorý práčka ponúka, je vhodný pre všetky typy oblečenia, a preto je dôležité ich vyberať dôsledne a s rozvahou. Univerzálny program, ktorý výrobcovia odporúčajú na väčšinu bežných tkanín, nemusí byť vždy tou najlepšou voľbou. Ak ho používate automaticky, môže to výrazne znížiť životnosť vašej bielizne a dokonca spôsobiť aj technické komplikácie.

Prečo sa rýchle pranie nehodí na všetko?

Jedným z najobľúbenejších režimov, ktorý ľudia často využívajú kvôli úspore času, je program rýchleho prania. Napriek tomu, že mnohé návody k práčkam uvádzajú tento program ako vhodný pre väčšinu materiálov, v skutočnosti je to trochu zložitejšie. Niektoré citlivé látky, ako napríklad vlna, hodváb alebo špeciálne syntetické tkaniny, vyžadujú jemnejší a pomalší proces prania. Ak ich pravidelne periete v rýchlom režime, môžu sa poškodiť, stratiť svoju elasticitu či pôvodnú farebnosť. Ideálne je použiť špeciálne programy určené pre tieto materiály alebo ich jednoducho preplákať v rukách, ak vaša práčka takéto programy nemá.

Ručníky a rýchly program – zlý nápad!

Zdanlivo logickou voľbou pre rýchly režim sa môžu zdať uteráky – veď sú robustné a zdá sa, že sa im nič nestane. Realita je však trochu iná. Ručníky totiž počas prania absorbujú veľké množstvo vody a pri rýchlom programe sa často stane, že sa zlepia, zviažu dokopy a môžu spôsobiť dokonca zastavenie práčky. Výsledkom je, že namiesto rýchleho a efektívneho prania budete čeliť chybovým hláseniam alebo dokonca servisným problémom. Preto radšej perte ručníky v štandardnom režime určenom na bavlnu alebo extra plákanie.

Dôkladná čistota v krátkom programe? To nejde dohromady

Veľkou nevýhodou rýchleho programu je jeho slabšia schopnosť zbaviť prádlo hlbokých nečistôt, baktérií a roztočov. Ak máte oblečenie, ktoré je výrazne zašpinené, alebo oblečenie, ktoré nosíte denne (napríklad pracovné odevy, športové oblečenie alebo detské veci), rýchle pranie je veľmi neefektívne. Takýto program síce šetrí čas, ale výsledkom môže byť nedokonale vyprané oblečenie s pozostatkami prášku a zvyškov nečistôt. Zvoľte preto radšej dlhší, intenzívnejší cyklus, ktorý garantuje dôkladnejšie vyčistenie.

Kedy teda rýchle pranie využívať?

Aj napriek vyššie uvedeným rizikám nie je nutné na rýchly program úplne zanevrieť. Má totiž aj svoje výhody a situácie, v ktorých je ideálnym pomocníkom. Rýchle pranie je napríklad vynikajúcou voľbou, ak potrebujete len mierne zašpinené alebo spotené oblečenie osviežiť. Taktiež je vhodné na menšie kúsky oblečenia, ako sú ponožky, spodná bielizeň alebo na rýchle prepranie obľúbených šiat pred večernou akciou.

Veľa moderných práčok má dokonca viacero variácií rýchleho programu, ktoré umožňujú nastavenie od 15 minút až po jednu hodinu. Pri kratších cykloch dávajte pozor na výber pracieho prostriedku – klasický prášok nemusí mať dostatok času na rozpustenie a môže zostať v oblečení. Naopak, moderné tekuté alebo gélové pracie prostriedky sú v tomto prípade vhodnejšie.

Súčasné práčky zvládnu viac, ale všetko má svoje limity

Niektoré prémiové práčky dokážu už za hodinu vyprať aj relatívne znečistené prádlo na teplote 60 °C, no pri kratších programoch je táto schopnosť značne obmedzená. Myslite na to, že skrátenie času cyklu automaticky znamená aj určité obmedzenie účinnosti prania. Preto si dobre zvážte, čo do práčky vkladáte, aký režim vyberiete a či výsledok skutočne splní vaše očakávania.

Používajte teda rýchle pranie s rozumom – vaša práčka aj oblečenie vám za to poďakujú dlhšou životnosťou a lepšími výsledkami prania.