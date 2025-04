Na jar tieto rastliny nekupujte. V prírode ich nájdete úplne zadarmo

S prvými jarnými lúčmi slnka sa mnohí z nás s nadšením vrhajú do záhradníctiev, kde častokrát necháme poriadnu sumu peňazí. Je to však často zbytočné, pretože práve v tomto období príroda ponúka neuveriteľné množstvo čerstvých byliniek úplne zadarmo. Rastú pozdĺž ciest, na lúkach či na okraji lesa – stačí len vedieť, na čo sa pozerať a ako správne zbierať. Niektoré z týchto „pokladov“ bežne kupujeme v obchodoch za nemalé peniaze, hoci sa k nim môžeme dostať jednoduchou prechádzkou v prírode.

Medvedí cesnak: kráľ jarných chutí

Medvedí cesnak je rok čo rok na jar obrovským hitom a z dobrého dôvodu. Má intenzívnu arómu, prenikavú chuť a nájde uplatnenie v rôznych pokrmoch – od polievok a nátierok až po pesto. V obchode za malé balenie zaplatíte niekoľko eur, pritom v lese ho počas jeho krátkej sezóny rastú celé koberce. Neváhajte sa teda vybrať na krátku túru, no pamätajte, že medvedí cesnak veľmi rýchlo mizne, pretože jeho obdobie trvá len pár týždňov.

Bylinkár navyše vyzdvihuje aj zdravotné benefity medvedieho cesnaku:

„Medvedí cesnak má veľmi dobré účinky na žalúdok a črevá. Je vhodný pri akútnych aj chronických hnačkách, ktoré sprevádza nadúvanie a koliky. Rovnako pomáha pri zápchach spojených s kŕčmi v črevách či pri iných črevných ťažkostiach.“

Mladé žihľavy: univerzálny základ do receptov

Ďalšou nenápadnou, no výnimočnou surovinou z prírody sú mladé výhonky žihľavy. Môžete ich použiť namiesto špenátu do klasickej veľkonočnej plnky, prípadne poslúžia ako skvelý základ pre krémovú polievku alebo zelené rizoto. Varením či sparením stratia svoju pŕhlivú silu, no na tanieri vám zanechajú sviežu a jemnú chuť. Navyše obsahujú množstvo vitamínov a minerálov, takže sú ideálnou voľbou pre jarnú detoxikáciu organizmu.

Sedmokrásky a púpavy: drobné jarné poklady

Okrem žihľavy a medvedieho cesnaku určite neprehliadnite ani sedmokrásky (margarétky) či púpavy. Krehké biele kvietky sedmokrásky môžete bez obáv primiešať do zeleninových šalátov, kde plnia hneď dve úlohy: sú peknou ozdobou taniera a majú aj detoxikačné účinky. Púpava sa bežne využíva na prípravu sirupu – „púpavového medu“. Stačí natrhať plne rozkvitnuté hlavičky, zaliať ich vodou a pridať plátky citróna či pomaranča. Po odstátí a uvarení s cukrom vznikne hustý sirup plný vitamínu C, ktorý vás v jarnom období dokáže skvele povzbudiť.

Tipy na jednoduché recepty

Ak hľadáte konkrétne možnosti, ako si nazbierané bylinky vychutnať, tu je niekoľko inšpirácií:

Medvedie cesnakové maslo

Jemne nasekajte pár listov medvedieho cesnaku, zmiešajte so zmäknutým maslom a pridajte štipku soli. Takto pripravenú zmes uchovávajte v uzatvárateľnej nádobe v chladničke. Maslo môžete použiť na čerstvý chlieb, opekané pečivo alebo ním dochutiť grilované mäso. Žihľavová plnka

Mladé žihľavy sparte horúcou vodou, nasekajte a pridajte do tradičnej veľkonočnej plnky namiesto špenátu. Výsledná chuť je o niečo výraznejšia a sviežejšia, navyše plná vitamínov. Sedmokráskový šalát

Priamo do čerstvo pripraveného miešaného šalátu s vašou obľúbenou zeleninou pridajte niekoľko rozkvitnutých hlavičiek sedmokrásky. Získate nevšednú ozdobu a zároveň prospejete svojmu telu počas jarného očistného obdobia. Púpavový sirup – „med“

Zozbierajte hlavičky púpavy za slnečného dňa, keď sú kvety plne otvorené. Zalejte ich vodou, pridajte nakrájaný citrón (prípadne aj pomaranč) a cukor. Varte na miernom ohni, kým zmes nezhustne a nevyžaruje intenzívnu jarnú vôňu. Tento „púpavový med“ je skvelý do čaju, na chlieb s maslom alebo ako základ do rôznych sladkých receptov.

Vyrazte do prírody a nebojte sa vyskúšať niečo nové

Predtým, než nabudúce siahnete v obchode po predražených bylinkách, urobte si radšej menší výlet do lesa či na lúku. Jarná príroda ponúka pestrú paletu chutí, farieb a vôní – stačí sa len rozhliadnuť. Pri zbere však nezabúdajte na základné pravidlá: vždy zbierajte bylinky na čistých miestach, ďaleko od rušných ciest a chemicky ošetrovaných polí. Zbierajte rozumne – nechajte časť rastlín tam, kde sú, aby sa mohli ďalej množiť a udržiavať zdravý ekosystém.

Aký je rozdiel medzi domácimi a kupovanými vajíčkami?

K dobrej jarnej plnke či lahodnému omeletovému základu rozhodne patria kvalitné vajíčka. Domáce vajcia od sliepok, ktoré sa voľne pasú a majú pestrú stravu, sa vyznačujú nielen sýtejšou farbou žĺtka, ale tiež lepšou výživovou hodnotou. Navyše, podporíte tak lokálnych chovateľov či susedov, ktorí sa o hydinu starajú zodpovedne.

Ak skombinujete čerstvé sezónne bylinky s kvalitnými surovinami, zaručene vytvoríte chutné, výživné a zároveň nenáročné jedlá. Jar je obdobím nových začiatkov, a tak sa nebojte experimentovať – príroda vám ponúka všetko, čo práve potrebujete, a to doslova na dosah ruky. Stačí si obuť pohodlnú obuv a vyraziť na voniace lúky a okraje lesov, kde objavíte bylinkovú pokladnicu s neobmedzenými možnosťami.