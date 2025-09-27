Na Európu sa ženie hurikán Gabrielle. Aké problémy môže priniesť Slovensku a Česku?

Atlantický hurikán Gabrielle, ktorý sa minulý týždeň formoval nad oceánom ako veľmi silný systém, už stratil svoje tropické vlastnosti. Meteorológovia ho v súčasnosti označujú za posttropický cyklón. To však neznamená, že by bol neškodný – najväčší zásah pocítilo portugalské súostrovie Azory.
Vietor, dážď a vysoké vlny
Gabrielle dorazil k Azorom v piatok nadránom. Silné nárazy vetra miestami dosahovali rýchlosť až 154 km/h. Spolu s prudkým dažďom spôsobil padanie stromov, poškodené strechy a problémy s dopravou. Na ostrove Graciosa boli zaznamenané škody na letisku, úrady preventívne pozatvárali školy a obmedzili pohyb v pobrežných oblastiach.
Dobrou správou je, že podľa úradov sa nezaznamenali žiadne obete ani vážne zranenia.
Ďalší postup smerom na Pyrenejský polostrov
Po prechode ponad Azory Gabrielle ešte viac zoslabol a zmenil sa na bežný mimotropický tlakový systém. V tejto podobe sa presúva smerom k Portugalsku a Španielsku, kde prinesie nepriaznivé počasie.
Očakávajú sa:
- výdatné dažde, ktoré môžu v hornatých oblastiach vyvolať zosuvy pôdy či lokálne povodne
- nárazový vietor, schopný poškodiť slabšie konštrukcie a narušiť dopravu
- veľké morské vlny a rozbúrené pobrežie, čo komplikuje situáciu v prístavoch
Hoci už nejde o hurikán, obyvatelia západnej Európy by mali byť pripravení na výrazne veterné a daždivé dni.
Slovensko a Česko: bez väčších zmien
Mnohí sa pýtajú, či Gabrielle pocítime aj v strednej Európe. Meteorológovia však ubezpečujú, že Česko ani Slovensko tento systém prakticky nezasiahne.
Najviac, čo sa môže objaviť, sú ojedinelé silnejšie nárazy vetra na severe Čiech. Na Slovensku sa očakáva bežné jesenné počasie bez vplyvu posttropického cyklónu.
Zhrnutie
- Gabrielle začínal ako hurikán 4. kategórie s vetrom vyše 200 km/h, no pri ceste cez Atlantik postupne zoslabol.
- Na Azoroch priniesol silný vietor a dážď, spôsobil materiálne škody, ale neohrozil ľudské životy.
- Do Portugalska a Španielska dorazí už len ako mimotropická tlaková níž, ktorá prinesie dážď a vietor.
- Strednej Európy sa táto búrka netýka, obyvatelia Slovenska a Česka sa nemusia obávať.