Na čom vyprážať dokonalé palacinky? Šéfkuchári sa nestačia diviť, čo ľudia bežne používajú

Palacinky síce nefigurujú v rebríčku tých najzdravších jedál, no v kuchyni sa tešia veľkej popularite, najmä u detí. Niet sa čomu čudovať – sú chutné, rýchlo hotové a s obľubou sa dajú kombinovať so sladkými či slanými prísadami. Napriek tomu sa nie vždy vydaria tak, ako by sme chceli. Problém býva neraz skrytý v konzistencii cesta alebo vo výbere nesprávneho oleja na smaženie. Ak chcete, aby boli vaše palacinky naozaj dokonalé, oplatí sa venovať pozornosť hneď niekoľkým detailom.