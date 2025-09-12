Musíte kvôli susedovi vyrúbať stromy? Kedy sa sťažnosti na tieň či ihličie berú vážne

Susedské vzťahy bývajú krehké a niekedy ich dokáže narušiť aj taká „drobnosť“, ako je strom v záhrade. Padanie ihličia, prílišný tieň alebo neporiadok na susedovom pozemku – to všetko sú dôvody, pre ktoré vznikajú konflikty, ktoré neraz skončia až na súde. Kde je hranica medzi bežným užívaním záhrady a obťažovaním, ktoré už presahuje únosnú mieru?
Reálny prípad zo života
Čitateľ Dušan nám napísal:
„S manželkou máme radi prácu v záhrade a pestujeme tam rôzne druhy rastlín. Okrem toho nám na dvore rastie aj niekoľko ihličnatých stromov, ktoré počas horúcich dní poskytujú vítaný tieň. Problém je, že susedovi prekážajú – tvrdí, že mu znečisťujú pozemok. Na naliehanie manželky som preto stromy orezal, aby som minimalizoval ich zásah na druhú stranu. Susedovi to však nestačí, trvá na tom, aby sme ich úplne odstránili. Má na to právo?“
Čo hovorí zákon
Takéto situácie rieši Občiansky zákonník, konkrétne § 127 ods. 1. Podľa neho vlastník nesmie svojim konaním nad mieru primeranú pomerom obťažovať susedov, a to napríklad hlukom, dymom, pachmi, odpadmi, ale aj tienením či padaním vetiev a ihličia.
Dôležité je tu slovné spojenie „nad mieru primeranú pomerom“. Ide o neurčitý právny pojem, ktorý zákon presne nedefinuje. To znamená, že každý prípad sa posudzuje samostatne – v závislosti od prostredia, hustoty zástavby, vzdialenosti domov či konkrétneho dopadu na suseda.
V praxi teda neexistuje univerzálne pravidlo, koľko stromov a v akej vzdialenosti od plota môžete mať. Rozhodujúce je, či svojím konaním zasahujete do susedových práv viac, než je v danom prostredí bežné.
Stačí orezanie alebo musí ísť strom preč?
Ak stromy vrhajú prirodzený tieň a z času na čas z nich opadne trochu ihličia, nejde o situáciu, ktorú by bolo možné označiť ako neprimerané obťažovanie. Padanie ihličia je prirodzený jav – rovnako ako lístie na jeseň. Iné by bolo, ak by stromy spôsobovali preukázateľnú škodu (napr. poškodenie strechy, ohrozenie zdravia či vážne narušenie užívania pozemku).
V prípade, že ste stromy orezali a snažili ste sa minimalizovať ich dopad, robíte všetko preto, aby ste rešpektovali susedove práva. Požiadavka na úplný výrub je v takomto prípade z právneho hľadiska neprimeraná.
Kedy sa výrub povolí
Ak by predsa len nastala situácia, že je výrub nevyhnutný, treba pamätať aj na zákonné pravidlá. Ministerstvo životného prostredia SR stanovuje, že výrub stromov je možné vykonať najmä v období vegetačného pokoja, teda spravidla od 1. októbra do konca februára. V lete sa rúbať nesmie, aby sa chránili hniezdiace vtáky aj samotná príroda.
Ako predísť susedským sporom
- Komunikácia je základ. Pokojný rozhovor často vyrieši viac ako hádky či výhražky.
- Dohoda o údržbe. Ponúknite susedovi, že budete stromy pravidelne orezávať a čistiť jeho stranu plotu od ihličia.
- Dokumentujte kroky. Ak sa spor vyhrotí, je dobré mať dôkaz, že ste sa snažili situáciu riešiť rozumne.
- Zvážte mediáciu. Nezávislá tretia strana môže pomôcť predísť súdnym ťahaniciam.
Záver
Nie každý padnutý kúsok ihličia je dôvodom na výrub stromu. Zákon vás chráni, pokiaľ svoje stromy udržiavate a robíte opatrenia na zníženie negatívneho vplyvu na suseda. Vždy však platí, že lepšie ako spoliehať sa na paragrafy je snažiť sa o dobré vzťahy a dohodu. Stromy môžu byť zdrojom tieňa, pokoja a krásy – a nie zbytočných konfliktov.