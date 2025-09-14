Mujdei. Tradičná rumunská cesnaková omáčka, ktorá premení každé jedlo na gurmánsky zážitok

Cesnak patrí k tým surovinám, ktoré dokážu z obyčajného jedla spraviť nezabudnuteľný kulinársky zážitok. V Rumunsku sa práve z neho zrodila slávna omáčka mujdei, ktorá je voňavá, jemne pikantná a príjemne hladká. Táto jednoduchá, no mimoriadne výrazná omáčka oživí všetko – od pečeného či grilovaného mäsa, cez zeleninu, až po obyčajné varené alebo opekané zemiaky.
Čo je to mujdei?
Názov „mujdei“ pochádza zo slovného spojenia „must de ai“, čo sa dá preložiť ako „cesnaková šťava“ alebo „cesnakový mošt“. Tradične sa pripravoval tak, že sa cesnak rozdrvil a zmiešal s trochou oleja alebo vody. Tento spôsob má korene už v stredoveku, kedy bol mujdei bežnou súčasťou každodennej stravy rumunských roľníkov. Podával sa k mäsu, rybám, zelenine i zemiakom a postupne sa stal neodmysliteľnou súčasťou miestnej kuchyne.
Základný recept na mujdei
Ingrediencie:
- 10 strúčikov cesnaku
- 50 ml slnečnicového alebo olivového oleja
- ½ lyžičky soli
- 1 lyžička bieleho octu (možno použiť aj balzamikový)
- 50 ml vody alebo bieleho jogurtu (na jemnejšiu verziu)
Postup:
- Cesnak ošúpte a roztlačte v mažiari alebo nasekajte nadrobno.
- V mise ho premiešajte so soľou a lyžicou oleja.
- Postupne prilievajte zvyšný olej a šľahajte, kým sa nevytvorí hladká pasta.
- Pridajte ocot a dobre premiešajte.
- Ak chcete jemnejšiu omáčku, rozrieďte ju trochou vody alebo jogurtu podľa požadovanej konzistencie.
Základom každého dobrého mujdei je kvalitný a aromatický cesnak.
Rôzne varianty mujdei
Aj keď základný recept je jednoduchý, omáčka má mnoho obmien. Každá verzia má svoj špecifický charakter a hodí sa k iným jedlám.
Klasický mujdei
Najjednoduchšia verzia s cesnakom, olejom a octom. Výsledkom je ostrá, čistá chuť, ktorá výborne ladí takmer s akýmkoľvek jedlom.
Cigánsky mujdei
Do základnej pasty sa pridáva mletá červená paprika, ktorá omáčke dodá pikantnejší a sýtejší tón. Perfektne sa hodí ku grilovaným klobáskam, šašlíku alebo pečenému mäsu.
Pôstny mujdei
Táto varianta je ideálna pre vegánov či vegetariánov. Používa sa voda namiesto jogurtu a neobsahuje žiadne živočíšne produkty. Výborne dopĺňa pečené či varené zemiaky, dusenú zeleninu alebo tofu.
Mujdei s jogurtom
Pridaním bieleho jogurtu vznikne jemná a krémová verzia, ktorá zjemní ostrý cesnakový nádych. Skvele chutí so zeleninovými pokrmami, rybami alebo dokonca ako dip k pečivu.
Ako servírovať mujdei?
Pri slávnostnom podávaní môžete omáčku ozdobiť nasekanou petržlenovou vňaťou, čerstvým koriandrom alebo ju jemne posypať sladkou paprikou. Okrem výnimočnej chuti tak získa aj atraktívny vzhľad.
Mujdei je dôkazom, že aj ten najjednoduchší recept môže mať obrovskú silu. Vďaka nemu sa z obyčajných zemiakov, rýb či mäsa stáva plnohodnotný gurmánsky zážitok. Či už si ho pripravíte v klasickej podobe, pikantnej, pôstnej alebo krémovej s jogurtom, jedno je isté – táto tradičná rumunská cesnaková omáčka nikdy nesklame.