Môžu sliepky jesť chlieb? Áno, ale s mierou a správnou prípravou

Máte doma suchý alebo starší chlieb a napadlo vám ním prikŕmiť sliepky? Ide o bežnú prax, ktorú by ste dokonca mohli aj počuť vo svojom okolí: „Neboj sa, dajme ten chlieb sliepkam, ony ho zhltnú.“ No je to naozaj vhodný doplnok stravy pre vaše nosnice, alebo si koledujete o možné problémy? V nasledujúcich riadkoch sa pozrieme na to, aké výhody či riziká môže priniesť podávanie pečiva hydine a ako ho správne zaradiť do ich jedálnička.