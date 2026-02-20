Môžete začať zdobiť okná už teraz. Tieto rastliny vydržia aj mráz

Ak chcete mať okná či balkón rozkvitnuté ešte pred príchodom jarných teplôt, nemusíte čakať na apríl. Už počas februára a marca možno vysádzať truhlíky tak, aby rastliny bezpečne vydržali aj výkyvy počasia. Základom je vyberať druhy, ktoré sú na chlad prirodzene prispôsobené a krátkodobý mráz im nespôsobí ujmu.
V tomto období sa strieda slnko, vietor aj mrazivé rána, no viaceré jarné druhy zvládajú tieto podmienky úplne spoľahlivo. Jediné, čomu sa treba vyhnúť, sú typicky letné kvety ako muškáty či petúnie – tie potrebujú stabilne teplé noci a na začiatku sezóny by neprežili.
Macešky – najodolnejší jarný favorit
Macešky sú jednou z najspoľahlivejších možností na skorú jarnú výsadbu. Ide o rastliny, ktoré:
- bez problémov znášajú teploty okolo nuly
- krátkodobo vydržia aj mráz približne –3 °C až –5 °C
- kvitnú veľmi skoro a vydržia celé jarné obdobie
Ich prirodzená znášanlivosť nízkych teplôt je dobre známa a overená. Ak im budete priebežne odstraňovať odkvitnuté kvety, podporíte ďalšiu tvorbu pukov a predĺžite obdobie kvitnutia.
Prvosienky – odolné voči chladu, no citlivé na dlhšie mrazy
Prvosienky výborne rastú práve v období, keď je vzduch svieži a nočné teploty bývajú nízke. Platí pri nich:
- ideálna teplota: 5–15 °C
- zvládajú krátkodobý slabý mráz
- pri silnejšom alebo dlhšom mrazivom období môžu utrpieť
Z tohto dôvodu je vhodné mať poruke netkanú textíliu, ktorou ich pri výraznom ochladení na noc zakryjete. Tak ich ochránite pred poškodením listov a pukov.
Iskerníky – chlad áno, mráz nie
Iskerník patrí medzi obľúbené skoré jarné rastliny pre svoje plné, ružiam podobné kvety. Je však dôležité držať sa pravdy – hoci mu vyhovuje chladnejšie jarné počasie, mráz neznesie.
Preto treba počítať s týmito faktami:
- iskerník možno vysadiť skoro, pokiaľ nemrzne
- treba ho umiestniť na chránené miesto (pri stene, pod presah strechy)
- pri hroziacom mraze musí byť prekrytý alebo presunutý do nezamŕzajúceho priestoru
S iskerníkmi to teda ide, ale iba pri opatrnom zaobchádzaní.
Vres, vresovec a brečtan – spoľahlivé stálice aj v chlade
Tieto rastliny patria medzi najodolnejšie, ktoré môžete do jarných truhlíkov zaradiť:
- Vres a vresovec zvládajú zimu aj mráz dlhodobo
- brečtan je stálezelený a bez problémov prežíva aj nízke teploty
Sú ideálne ako doplnok k kvitnúcim rastlinám – pridajú truhlíkom štruktúru a zaplnia prázdne miesta, pričom neohrozí ich ani nestále počasie.
Jarné cibuloviny – prirodzene odolné a prispôsobené chladu
Medzi najodolnejšie skoré jarné rastliny patria:
- mini narcisy
- krokusy
- hyacinty
Tieto druhy sú biologicky prispôsobené tomu, že v prírode vyrastajú už v období, keď sa ešte objavujú prízemné mrazy. Slabé mrazy tolerujú bez ťažkostí a v truhlíkoch sa správajú veľmi spoľahlivo.
Ako vysádzať, aby rastliny vydržali celé jarné obdobie?
Aby prvé jarné truhlíky vydržali a boli v dobrej kondícii, odporúča sa postupovať podľa základných odborných zásad:
✔️ Použite kvalitný, priepustný substrát
Truhlík nesmie zadržiavať vodu – chlad a premokrenie sú pre korene nebezpečnou kombináciou.
✔️ Drenážna vrstva je nevyhnutná
Keramzit na dne nádoby zabráni hromadeniu vody.
✔️ Zalievajte mierne
V chlade je odparovanie pomalšie, rastliny potrebujú menej vody než v teplých mesiacoch.
✔️ Pri silnejších mrazoch rastliny ochráňte
Buď truhlíky premiestnite bližšie k teplej stene, alebo ich zakryte textíliou.
Ako vytvoriť profesionálne pôsobiaci truhlík?
Overené odporúčanie záhradníkov znie:
- vyššie rastliny dajte dozadu (narcisy)
- stredne vysoké do stredu (macešky, prvosienky)
- převislé rastliny umiestnite dopredu a na okraje (brečtan)
Tak truhlík pôsobí plnšie, prirodzene a vyvážene.
Farebné kombinácie sú vecou vkusu, no dlhodobo fungujú:
- žltá + fialová – výrazný kontrast,
- biela + ružová – jemná elegantná kombinácia.