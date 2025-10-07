Môže kakao spomaliť starnutie? Nová štúdia odhalila jeho prekvapivé účinky

Kakao je pre mnohých symbolom pôžitku – spája sa s čokoládou, sladkosťami či horúcim nápojom, ktorý zahreje telo i dušu. No okrem príjemnej chuti obsahuje aj látky, ktoré môžu podporiť zdravie buniek, ciev a mozgu. V posledných rokoch sa preto o kakau hovorí aj v súvislosti so spomalením niektorých procesov starnutia.
Čo kakao skutočne obsahuje?
Vysokokvalitné kakao je bohaté na flavonoidy, konkrétne flavanoly – prírodné antioxidanty, ktoré sa prirodzene nachádzajú aj v ovocí, zelenine či čaji.
Tieto látky pomáhajú chrániť bunky pred pôsobením voľných radikálov a môžu prispievať k zdravšiemu fungovaniu cievneho systému.
Podľa vedeckých poznatkov flavanoly:
- podporujú lepšie prekrvenie mozgu
- pomáhajú udržiavať pružnosť ciev
- môžu znížiť mieru zápalu v tele
- a priaznivo vplývajú aj na kognitívne funkcie vo vyššom veku
Treba však dodať, že tieto účinky sa viažu najmä na prirodzené formy kakaa alebo extrakty s vysokým obsahom flavanolov, nie na bežné čokolády s vysokým podielom cukru a tukov.
Kakao nie je čokoláda
Veľa ľudí si mýli čisté kakao s čokoládou.
Zatiaľ čo nespracované kakao obsahuje množstvo bioaktívnych látok, bežná čokoláda prechádza procesmi, ktoré väčšinu týchto prospešných zložiek znižujú. Navyše je často dosladzovaná a obsahuje pridané tuky, ktoré môžu naopak zdravie zaťažovať.
Ak chcete z kakaa získať to najlepšie, siahnite po:
- 100 % prírodnom kakau bez pridaného cukru
- alebo po horkej čokoláde s obsahom kakaa nad 70 %
Podpora zdravého starnutia
Flavonoidy obsiahnuté v kakau môžu byť súčasťou vyváženej stravy zameranej na prevenciu civilizačných ochorení. Pomáhajú znižovať oxidačný stres, ktorý je spojený so starnutím buniek, a môžu podporovať aj činnosť srdca či mozgu.
Treba si však uvedomiť, že kakao samo o sebe starnutie nezastaví.
Zdravé starnutie závisí od celkového životného štýlu – od stravy, pohybu, spánku, psychickej pohody a schopnosti zvládať stres. Kakao môže byť len doplnkom týchto návykov, nie ich náhradou.
Ako zaradiť kakao do jedálnička?
Ak chcete využiť jeho priaznivé účinky, skúste zaradiť kakao do každodenného života prirodzeným spôsobom:
- pridajte lyžičku nesladeného kakaa do ranného smoothie
- pripravte si horkú čokoládu s rastlinným mliekom
- používajte kakao pri pečení namiesto časti múky alebo cukru
- alebo siahnite po malom kúsku kvalitnej horkej čokolády denne
Dôležitá je miernosť – kakao je síce zdravé, no vo väčších množstvách môže obsahovať aj kofeín a teobromín, ktoré pôsobia stimulačne.
Flavonoidy aj v iných potravinách
Ak kakao nepatrí medzi vaše obľúbené chute, podobné látky nájdete aj v iných rastlinných potravinách.
Flavonoidy obsahujú napríklad:
- jablká a hrozno
- citrusy
- čierny čaj
- bobuľové ovocie
- červené víno (v malom množstve)
Rozmanitá strava bohatá na rastlinné zdroje tak môže telu poskytnúť rovnaké alebo dokonca širšie spektrum prospešných látok ako samotné kakao.
Kakao možno považovať za prírodný zdroj látok, ktoré podporujú zdravé starnutie a vitalitu. Pomáha telu zvládať zápalové procesy, chráni cievy a dodáva energiu.
Nie je to však zázračný elixír – jeho účinok sa prejaví iba vtedy, ak sa stane súčasťou vyváženej a zdravej životosprávy.