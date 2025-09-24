Modré svetlo nie je váš nepriateľ. Toto je skutočný dôvod, prečo vás bolia oči pri počítači

Často počujeme varovanie: „Neseď tak dlho pri počítači, pokazíš si oči!“ Tento mýtus sa traduje celé roky. Pravda je však taká, že modré svetlo z obrazoviek oči priamo nepoškodzuje. To potvrdzujú aj odborníci na zrak. To ale neznamená, že dlhé hodiny pred monitorom sú pre oči neškodné – problém sa skrýva inde.
Modré svetlo a jeho vplyv
Modré svetlo je prirodzenou súčasťou denného spektra. Najsilnejším zdrojom je slnko. Obrazovky mobilov či počítačov tiež vyžarujú modré svetlo, ale v omnoho nižšej intenzite.
Odborníci sa zhodujú, že:
- modré svetlo z elektronických zariadení nepoškodzuje sietnicu ani oči samotné
- môže však ovplyvniť kvalitu spánku, pretože mozog vníma modré svetlo ako signál, že je deň. Ak teda večer dlho sledujeme obrazovku, mozog zostáva „bdelý“ a zaspávanie je ťažšie
Preto sa odporúča aspoň hodinu pred spaním obmedziť používanie mobilu či počítača alebo si zapnúť nočný režim, ktorý spektrum svetla zjemňuje.
Prečo oči pri počítači bolia
Hlavným problémom nie je svetlo, ale spôsob, akým oči obrazovku sledujú.
- Zabúdame žmurkať – pri intenzívnom sústredení sa miera žmurkania zníži aj o polovicu. Povrch oka potom vysychá, čo vedie k páleniu, pocitu piesku v očiach či rozmazanému videniu.
- Očné svaly sú neustále v napätí – keď pozeráme na blízko, oko musí stále zaostrovať. Ak to robí hodiny bez prestávky, svaly sú unavené a bolí nás hlava aj oči.
- Nevhodné prostredie – zle nastavený monitor, oslnenie alebo prílišné sústredenie na drobné detaily únavu ešte zhoršujú.
Preto sa očná únava pri počítači označuje aj ako digitálny očný stres (digital eye strain).
Platí to aj pre knihy?
Áno, čítanie kníh alebo práca na blízko (napríklad vyšívanie) tiež namáha oči. Rozdiel je v tom, že obrazovky k tomu pridávajú ďalšie faktory – blikajúce podsvietenie, nižší kontrast či častejšie sedenie v neprirodzenej polohe. Preto väčšina ľudí pociťuje väčšiu únavu práve pri počítači.
Jednoduché riešenie: pravidlo 20-20-20
Oční lekári odporúčajú tzv. pravidlo 20-20-20:
- každých 20 minút odvráťte pohľad od obrazovky
- aspoň na 20 sekúnd
- a sústreďte sa na objekt vzdialený približne 20 stôp (niečo cez 5 metrov)
Stačí sa pozrieť z okna, na stenu alebo na predmet v miestnosti. Očné svaly sa tak uvoľnia a zvládnu ďalšiu prácu bez nadmerného stresu.
Ako si oči chrániť pri práci s počítačom
- Pravidelne žmurkajte alebo používajte zvlhčujúce kvapky, ak máte suché oči.
- Upravte si monitor – mal by byť v úrovni očí alebo o niečo nižšie, vo vzdialenosti 50–70 cm.
- Dbajte na osvetlenie – vyhnite sa oslneniu a pracujte v dobre osvetlenej miestnosti.
- Robte prestávky – aj krátke postavenie sa a rozhýbanie tela pomôže.
- Doprajte si spánok – ten je pre regeneráciu očí zásadný.
Modré svetlo z obrazoviek oči nekazí. Najväčšou hrozbou pre zrak pri práci s počítačom je nedostatok žmurkania, dlhodobé zaostrovanie na blízko a únava očných svalov. Ak budete dodržiavať pravidlo 20-20-20, nastavíte si monitor správne a doprajete očiam prestávky, nemusíte sa obávať, že by vám počítač zničil zrak.