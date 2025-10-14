Mnoho ľudí pri varení zemiakov robí zásadnú chybu: Nerobíte ju aj vy?

Varenie zemiakov berie väčšina z nás ako úplnú samozrejmosť. Napriek tomu má aj tento jednoduchý proces svoje pravidlá, ktoré sa oplatí poznať. Ste si istí, že ich pripravujete správne?
Aj keď sa môže zdať, že variť zemiaky zvládne každý, existuje niekoľko detailov, ktoré dokážu ovplyvniť ich chuť, vzhľad aj konzistenciu.
Spomeňte si, keď ste s varením len začínali – koľko otázok ste mali aj pri tak bežnej surovine. Koľko vody použiť? Koľko soli a kmínu pridať? Stačí to skúsiť raz a už budete vedieť, ako na to.
Zemiaky plné minerálov
Dužina aj šupka zemiakov sú mimoriadne bohaté na draslík a obsahujú aj malé množstvo fosforu. Tieto látky nielen prospievajú nášmu telu, ale napríklad aj rastlinám – podporujú kvitnutie a rast orchideí.
Zvyk od mamy nemusí byť ten správny
Väčšina z nás sa učila variť zemiaky od mamy či babičky a postup časom prešiel do rutiny. Lenže to, že ich pripravujeme rovnako ako oni, ešte neznamená, že ide o ideálny spôsob.
Poďme si preto pripomenúť základné pravidlá.
Správny výber zemiakov
Pri nákupe sa riaďte varným typom:
- Typ A – pevné zemiaky, ktoré sa po uvarení nerozvaria; ideálne do šalátov alebo ako „zemiaky na lupáčku“ s maslom a soľou.
- Typ B – univerzálne, hodia sa na väčšinu jedál.
- Typ C – múčnaté, vhodné na kašu, cesto, zemiakové placky či hranolky.
Pozor na zelené časti
Zemiaky nikdy nesmú byť zelené. Ak spozorujete nazelenalé miesto, dôkladne ho odkrojte – obsahuje toxický solanín. Ak sú hľuzy výrazne zelené alebo klíčia, radšej ich vôbec nepoužívajte.
Prečo ich dať do studenej vody
Len čo zemiaky ošúpete, vhoďte ich do studenej vody. Vďaka tomu si zachovajú peknú žltkastú farbu a zbavia sa časti škrobu. Čím dlhšie vo vode zostanú, tým viac škrobu sa uvoľní.
Ak chcete, môžete ich nechať namočené aj cez noc – nič sa im nestane. Ráno vodu zlejte, zemiaky prepláchnite a varte v čistej vode.
Aj po uvarení zostávajú hodnotné
Zemiaky obsahujú vitamín C, ktorý sa síce varením čiastočne stratí, ale aj po tepelnej úprave v nich zostáva veľa minerálov – najmä draslík, horčík, vápnik, zinok, fluór a fosfor.
Lúpať či nelúpať?
Ak máte zemiaky z vlastnej záhrady alebo z farmárskych trhov, stačí ich dobre umyť a vydrhnúť rukou – najviac živín sa totiž skrýva práve v šupke.
Lúpať by ste ich mali len v prípade, že boli chemicky ošetrené (napríklad proti klíčeniu).
Zemiaky varené v šupke si zachovajú najviac vitamínov aj chuti.
Do akej vody ich vkladať?
Nelúpané zemiaky sa zalievajú vriacou vodou. Ak sú ošúpané, mali by sa vkladať do osolenej vriacej vody s kmínom.
Odporúča sa jedna lyžica soli na kilogram zemiakov – no množstvo si môžete upraviť podľa chuti.