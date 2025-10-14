Mnohí používajú papier na pečenie nesprávne: Jednoduché triky, ktoré vám uľahčia prácu!

papier na pečenie
papier na pečenie Foto: www.shutterstock.com

Viete správne používať papier na pečenie? Na prvý pohľad ide o úplnú samozrejmosť, no existuje množstvo malých trikov, ktoré vám prácu v kuchyni výrazne zjednodušia.

A čo je najlepšie – sú úplne jednoduché! Naučte sa niekoľko fínt, ktoré sa vám pri pečení zídu zakaždým.

Papier na pečenie – spoľahlivý pomocník proti pripáleniu

Papier na pečenie je malý zázrak, ktorý už mnohokrát zachránil koláče, torty aj drobné cukrovinky pred pripálením.

Je lacný, praktický a jeho použitie zvládne naozaj každý.
Hoci ho používame bežne, často bojujeme s jeho hladkým povrchom a stočenými okrajmi.

Existuje však šikovnejší spôsob – s pár trikmi pôjde práca rýchlejšie a výsledok bude úhľadnejší.

Ako tvarovať papier na pečenie

  • Navlhčenie plechu: Pred položením papiera plech jemne navlhčite. Papier tak lepšie priľne, nebude sa posúvať ani dvíhať.
  • Predtvarovanie na vyšší plech alebo do formy:
    1. Otočte plech/formu hore dnom.
    2. Položte naň odstrihnutý kus papiera.
    3. Rukami vytvarujte papier podľa tvaru, najmä v rohoch.
    4. Papier zložte, plech otočte naspäť a vložte vytvarovaný papier dovnútra.
  • Presný výrez do tortovej formy: Dno formy si obkreslite ceruzkou, vystrihnite kruh a pruh na boky – sadne to presne a čisto.
  • Aby sa nekrútil: Pomôže kvapka vody, trocha masla alebo oleja. Papier sa jemne prilepí a drží tvar.

Video: Ako upevniť papier na dno tortovej formy

Pozrite si krátky návod v praxi – ako prichytiť papier na pečenie na dno formy:

Papier na pečenie ako náhrada zdobiaceho kornútika

Papier na pečenie využijete aj mimo plechu. Jednoduchým zrolovaním vytvoríte pevný kornútik na zdobenie tort a perníčkov.

Na rozdiel od mnohých plastových vrecúšok praskajúcich v šve pri prvom stlačení je papierový kornútik spoľahlivý, dobre sa drží a nepraskne.

Tip na záver

Keď sa naučíte papier správne tvarovať, vyrobíte si z neho aj štýlové košíčky na muffiny – praktické a pekné.

