Mnohí používajú papier na pečenie nesprávne: Jednoduché triky, ktoré vám uľahčia prácu!

Viete správne používať papier na pečenie? Na prvý pohľad ide o úplnú samozrejmosť, no existuje množstvo malých trikov, ktoré vám prácu v kuchyni výrazne zjednodušia.
A čo je najlepšie – sú úplne jednoduché! Naučte sa niekoľko fínt, ktoré sa vám pri pečení zídu zakaždým.
Papier na pečenie – spoľahlivý pomocník proti pripáleniu
Papier na pečenie je malý zázrak, ktorý už mnohokrát zachránil koláče, torty aj drobné cukrovinky pred pripálením.
Je lacný, praktický a jeho použitie zvládne naozaj každý.
Hoci ho používame bežne, často bojujeme s jeho hladkým povrchom a stočenými okrajmi.
Existuje však šikovnejší spôsob – s pár trikmi pôjde práca rýchlejšie a výsledok bude úhľadnejší.
Ako tvarovať papier na pečenie
- Navlhčenie plechu: Pred položením papiera plech jemne navlhčite. Papier tak lepšie priľne, nebude sa posúvať ani dvíhať.
- Predtvarovanie na vyšší plech alebo do formy:
- Otočte plech/formu hore dnom.
- Položte naň odstrihnutý kus papiera.
- Rukami vytvarujte papier podľa tvaru, najmä v rohoch.
- Papier zložte, plech otočte naspäť a vložte vytvarovaný papier dovnútra.
- Presný výrez do tortovej formy: Dno formy si obkreslite ceruzkou, vystrihnite kruh a pruh na boky – sadne to presne a čisto.
- Aby sa nekrútil: Pomôže kvapka vody, trocha masla alebo oleja. Papier sa jemne prilepí a drží tvar.
Video: Ako upevniť papier na dno tortovej formy
Pozrite si krátky návod v praxi – ako prichytiť papier na pečenie na dno formy:
Papier na pečenie ako náhrada zdobiaceho kornútika
Papier na pečenie využijete aj mimo plechu. Jednoduchým zrolovaním vytvoríte pevný kornútik na zdobenie tort a perníčkov.
Na rozdiel od mnohých plastových vrecúšok praskajúcich v šve pri prvom stlačení je papierový kornútik spoľahlivý, dobre sa drží a nepraskne.
Tip na záver
Keď sa naučíte papier správne tvarovať, vyrobíte si z neho aj štýlové košíčky na muffiny – praktické a pekné.