Mince nepotrebujete: Žena odhalila jednoduchý trik, ako si otvoriť nákupný vozík aj bez žetónu

Určite sa vám to už niekedy stalo. Prídete do supermarketu, ponáhľate sa, aby ste stihli nakúpiť, siahnite po nákupnom vozíku – a vtom zistíte, že nemáte pri sebe ani žetón, ani drobnú mincu. V dnešnej dobe, keď väčšina ľudí platí kartou alebo mobilom, je to celkom bežný problém. Našťastie existujú triky, ktoré vám situáciu zachránia a vozík odomknete aj bez hotovosti. Stačí vám k tomu vec, ktorú nosíte so sebou prakticky každý deň.
Video s praktickou ukážkou nájdete na YouTube kanáli Mr Carrington:
Prečo sú vozíky zamykané?
Zamykanie nákupných vozíkov má jednoduchý dôvod – zabraňuje tomu, aby ich ľudia odnášali mimo priestor obchodu. Systém funguje na princípe mince alebo plastového žetónu, ktorý vložíte do mechanizmu, aby sa vozík uvoľnil. Keď ho po nákupe vrátite späť a znovu uzamknete, mincu alebo žetón dostanete naspäť. Tento jednoduchý mechanizmus šetrí obchodom starosti s neporiadkom a zároveň udržiava vozíky tam, kde majú byť.
Nezabúdajte preto – hoci sa vám podarí vozík otvoriť aj iným spôsobom, vždy ho po nakupovaní vráťte na určené miesto a zasa zamknite.
Ako odomknúť vozík bez mince?
1. Pomôže obyčajný kľúč
Najrýchlejšia a najjednoduchšia metóda je použiť okrúhlu stranu kľúča, ktorý máte vo zväzku na kľúčenke. Stačí ho jemne zasunúť do otvoru určeného na mincu, trochu zatlačiť a vozík sa uvoľní. Funguje to takmer rovnako spoľahlivo ako s eurom alebo klasickým žetónom.
2. Očko z plechovky
Možno ste to netušili, ale aj malý kovový krúžok z vrchnáka plechovky od nápoja dokáže otvoriť vozík. Ak ho odtrhnete a vložíte do mechanizmu, veľkosťou a pevnosťou poslúži ako náhrada mince. Praktický tip: takéto očko si môžete nosiť stále pri sebe – napríklad pripnuté na kľúčenke.
3. Vlastnoručne vyrobený otvárač
Ak radi majstrujete, môžete si vyrobiť jednoduchý otvárač z plastu, napríklad zo starej vernostnej karty. Stačí nožnicami vystrihnúť oválny kúsok približne vo veľkosti mince. Tento plastový dielik potom jednoducho zasuniete do otvoru na vozíku a odomknete ho. Aby ste ho mali vždy po ruke, môžete doň spraviť malú dierku a pripnúť si ho na kľúče ako prívesok.
Záver
Absencia drobných už dnes nemusí znamenať, že zostanete pred obchodom bez vozíka. Či už využijete kľúč, očko z plechovky alebo si vyrobíte vlastný otvárač, všetky tieto riešenia fungujú spoľahlivo. No nezabúdajte – ide o núdzové riešenia, ktoré vám majú pomôcť v prípade, že pri sebe nemáte mincu ani žetón. Vozík vždy po nákupe vráťte a zamknite, aby systém slúžil aj ďalším zákazníkom.