Milujete lososa? Toto musíte vedieť, než si ho dáte na tanier

Losos patrí medzi najčastejšie konzumované ryby na svete a pre mnohých je symbolom zdravej výživy. Obsahuje kvalitné bielkoviny, vitamín D a cenné omega-3 mastné kyseliny, ktoré podporujú srdce, mozog aj imunitný systém. Nie každý losos je však rovnaký – rozdiel je v tom, či pochádza z voľnej prírody alebo z rybích fariem.
Farmový losos: dostupnejší, ale s odlišným profilom
Väčšina lososa, ktorý sa dnes predáva, pochádza z rybích fariem, predovšetkým v Nórsku, Čile či Škótsku. Chov ryby umožňuje zabezpečiť stabilnú produkciu a dostupnú cenu, no spôsob života týchto rýb sa líši od voľne žijúcich.
Farmový losos sa kŕmi špeciálne pripravenou kŕmnou zmesou. Tá môže obsahovať rybiu múčku, rastlinné oleje či ďalšie prísady, ktoré zabezpečia rýchly rast. V niektorých farmách sa na prevenciu chorôb používajú antibiotiká, no v EÚ a v Nórsku podlieha ich použitie prísnej kontrole a mäso na trhu sa testuje, aby neobsahovalo nadlimitné rezíduá.
Problémom môžu byť aj parazity, proti ktorým farmy bojujú rôznymi metódami. V minulosti sa používali chemické látky, dnes sa čoraz viac využívajú biologické postupy a lepšie riadenie chovu.
Výživové hodnoty farmového lososa
- obsahuje viac tuku, čo znamená aj vyššiu kalorickú hodnotu
- množstvo omega-3 mastných kyselín je stále vysoké, ale pomer k omega-6 môže byť menej priaznivý
- má o niečo menej bielkovín než divoký losos
Divoký losos: prirodzene štíhlejší a výživovo koncentrovanejší
Divoký losos žije v oceáne alebo v riekach a živí sa planktónom, drobnými rybami či kôrovcami. Vďaka pohybu a prirodzenej potrave má menej tuku, ale viac bielkovín.
Jeho mäso obsahuje bohatý zdroj omega-3 mastných kyselín, vitamínu D a ďalších mikronutrientov. Zároveň má výraznejšiu chuť a pevnejšiu štruktúru.
Treba však dodať, že aj voľne žijúce ryby môžu obsahovať určité množstvá ortuti alebo PCB, pretože tieto látky sa nachádzajú v oceánoch. Väčšinou však ide o nižšie hodnoty než u väčších predátorov, ako je tuniak alebo mečúň.
Výživové hodnoty divokého lososa
- približne o polovicu nižší obsah tuku ako farmový
- viac bielkovín v porovnaní s farmovým
- nižšia kalorická hodnota (okolo 115 kcal na 100 g)
Porovnanie v skratke
- Farmový losos – cenovo dostupnejší, tučnejší, kalorickejší, stále veľmi bohatý na omega-3; kvalita závisí od podmienok chovu.
- Divoký losos – chudší, s vyšším obsahom bielkovín a výraznejšou chuťou; spravidla výživovo hodnotnejší, ale aj drahší.
Čo odporúčajú odborníci?
Odborníci na výživu sa zhodujú, že oba druhy lososa sú vhodným zdrojom prospešných živín. Rozdiel je najmä v kvalite tukov a čistote mäsa. Pre väčšinu ľudí platí, že konzumácia lososa 1–2-krát týždenne (či už farmového alebo divokého) prináša zdravotné benefity.
Ak máte možnosť a neprekáža vám vyššia cena, divoký losos je lepšou voľbou pre vyššiu výživovú hodnotu a čistejšie prostredie. Ak siahneme po farmovom, je dôležité kupovať ryby z overených zdrojov – napríklad s certifikáciou, ktorá zaručuje dodržiavanie prísnych pravidiel chovu.
Losos je hodnotná ryba, ktorá by si zaslúžila miesto v jedálničku. Divoký je výživnejší a čistejší, farmový je dostupnejší a stále veľmi prospešný. Kľúčom je kvalita zdroja a rozumná konzumácia.