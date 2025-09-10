Milujete, keď vás pes olizuje? Radšej si to rozmyslite, experti varujú pred týmto nebezpečenstvom

Psie bozky sú pre mnohých ľudí vrcholom nehy a dôkazu lásky. Keď vás váš štvornohý kamarát privíta mokrým jazýčkom na tvári, často to berieme ako ten najkrajší prejav náklonnosti. No málokto si uvedomuje, že za týmto roztomilým gestom sa môže skrývať aj zdravotné riziko. Hoci ide skôr o zriedkavé prípady, vedieť o nich nie je na škodu – najmä ak chcete chrániť svoje zdravie aj zdravie svojich blízkych.
Prečo psy olizujú?
Olizovanie nie je len prejavom lásky. Pre psa je to spôsob komunikácie, prejavu oddanosti a aj spôsob, ako spoznáva svet. Psi skúmajú prostredie nosom aj jazykom – čuchajú, ochutnávajú, vnímajú pachy. Ide o pozostatok správania vlkov, kde olizovanie slúžilo ako znak rešpektu voči silnejším členom svorky.
Takže keď vás váš pes oblizne, v jeho „rečovom slovníku“ to znamená: „Mám ťa rád, dôverujem ti a patríš ku mne.“
Riziká, ktoré netreba podceňovať
Problémom je, že psi lížu všeličo – od trávy, cez iné zvieratá až po odpadky. Na ich jazyku sa tak môžu hromadiť baktérie a parazity.
Vo väčšine prípadov to pre človeka nepredstavuje žiadne nebezpečenstvo, ale výnimky existujú. Medzi baktérie, ktoré sa môžu preniesť pri kontakte so sliznicami alebo otvorenými ranami, patrí napríklad Capnocytophaga canimorsus či Pasteurella multocida. V extrémnych prípadoch môžu vyvolať vážne infekcie, ktoré môžu prerásť až do otravy krvi. Takéto situácie sú síce veľmi zriedkavé, no u osôb so slabšou imunitou už zaznamenali aj úmrtia.
Kto by si mal dávať pozor najviac?
Väčšina majiteľov psov si môže užívať ich bozky bez následkov. Riziko je vyššie u:
- malých detí
- seniorov
- tehotných žien
- ľudí s oslabenou imunitou alebo po vážnych operáciách
- osôb s otvorenými ranami, ekzémom či poškodenou kožou alebo sliznicou
Práve tieto skupiny by sa mali vyhnúť tomu, aby im pes olizoval tvár, oči, ústa alebo rany.
Ako sa maznať bezpečne
Dobrá správa je, že psia náklonnosť nemusí byť spojená s rizikom. Stačí dodržiavať pár jednoduchých zásad:
- po olíznutí si umyte ruky alebo tvár
- nepovoľte psovi olizovať ústa, oči či poranenú kožu
- pravidelne navštevujte veterinára, očkujte a odčervujte svojho psa
- naučte ho, že si prejavy lásky viete užívať aj bez olizovania – keď vás neoblizuje, pochváľte ho a odmeňte
Ako psovi prejaviť lásku inak
Ak chcete psovi ukázať, že ho milujete, nemusíte mu dovoliť olizovať vás po tvári. Existuje množstvo iných spôsobov, ktoré sú pre neho ešte príjemnejšie:
- psi milujú jemný očný kontakt – krátke a pokojné pohľady zvyšujú pocit dôvery,
- hladenie na hrudi alebo pod krkom je pre väčšinu psov omnoho príjemnejšie než dotyky po hlave,
- krátke spoločné hry, hádzanie loptičky či ťahanie hračky sú pre neho ideálnym dôkazom lásky,
- spoločné maznanie zvyšuje hladinu oxytocínu – „hormónu šťastia“ – u psa aj u človeka, čo prehlbuje vzájomné puto.
Olizovanie ako jazyk psích emócií
Vedci potvrdzujú, že fyzický kontakt medzi psom a človekom má pozitívny vplyv na psychiku oboch strán. Hladina oxytocínu sa pri spoločných chvíľach zvyšuje a zároveň klesá stres.
Olizovanie patrí medzi tzv. „calming signals“ – signály upokojenia. Keď vás pes oblizne, často tým vyjadruje priateľstvo, pokoj a ochotu k spolupráci. Je to neverbálny spôsob, ako predchádzať konfliktom a udržiavať vzťah v harmónii.
Zhrnutie
Psie bozky sú milé a väčšinou neškodné. Riziko infekcie je malé, no pre niektoré skupiny ľudí môže byť vážnejšie. Najlepšou ochranou je zdravý rozum – nechať si prejavy náklonnosti, no zároveň dbať na hygienu. Ak vás pes olíže, stačí si umyť tvár alebo ruky a ďalej si užívať spoločné chvíle.
Pes nepotrebuje olizovať vašu tvár, aby vedel, že ho máte radi. Niekedy stačí pohladenie, objatie alebo spoločná hra. A práve to sú momenty, ktoré posilňujú puto medzi človekom a jeho najlepším priateľom ešte viac než mokrý jazýček.