Mikrovlnka nie je na všetko. Tieto potraviny v nej môžu stratiť kvalitu alebo sa stať rizikom

Mikrovlnná rúra patrí medzi najobľúbenejšie kuchynské spotrebiče – je rýchla, úsporná a praktická. No aj keď dokáže v priebehu pár minút ohriať večeru, nie každé jedlo zvládne mikrovlnný ohrev bez následkov. Pri niektorých potravinách môže dôjsť k strate živín, nerovnomernému ohriatiu alebo dokonca k vytvoreniu látok, ktoré pre naše telo nie sú žiaduce.
Tu je prehľad potravín, pri ktorých by ste mali byť opatrní.
Varené vajcia – riziko výbuchu
Vajce natvrdo by ste do mikrovlnky dávať nemali. Počas ohrevu sa vo vnútri škrupiny hromadí para, ktorá nemá kam uniknúť. Výsledkom môže byť roztrhnutie alebo prasknutie vajíčka. Nie je to toxické, ale je to nebezpečné a nepríjemné – môže vás popáliť alebo znečistiť celú mikrovlnku.
Ak chcete vajce zohriať, olúpte ho a nakrájajte na menšie kúsky.
Materské mlieko – nerovnomerný ohrev
Mikrovlnka nie je vhodná na ohrievanie materského mlieka. Mikrovlnné vlny ho ohrievajú nerovnomerne, takže niektoré časti môžu byť veľmi horúce a spôsobiť popálenie úst dieťaťa. Navyše, pri silnom ohreve môže dôjsť k zníženiu obsahu protilátok a enzýmov, ktoré sú pre dojča dôležité.
Spracované mäso – nevhodné na dlhý ohrev
Párky, klobásy či šunka sa síce dajú v mikrovlnke zohriať, no dlhý a intenzívny ohrev môže spôsobiť tvorbu nitrosamínov – látok, ktoré pri častom konzumovaní nie sú zdravé. Pri bežnom krátkom ohreve riziko nie je vysoké, no ak sa chcete vyhnúť zbytočnej chémii, je lepšie zohriať ich vo vode alebo na panvici.
Ryža – pozor na baktériu Bacillus cereus
Ryža je jednou z potravín, ktoré treba skladovať a ohrievať s rozumom. Ak zostane po uvarení dlhšie pri izbovej teplote, môžu sa v nej rozmnožiť baktérie Bacillus cereus. Tie produkujú toxíny, ktoré spôsobujú nevoľnosť alebo hnačku.
Mikrovlnka tieto baktérie nezničí úplne, preto by sa mala ryža rýchlo ochladiť a uložiť do chladničky. Pri ohrievaní ju prehrejte dôkladne, ideálne takmer k varu.
Kuracie mäso – nebezpečenstvo nedostatočného ohrevu
Kuracie mäso musí byť vždy dôkladne prepečené. Mikrovlnka ho ohrieva nerovnomerne, a preto sa môže stať, že vnútro zostane polosurové. Také mäso môže obsahovať baktérie salmonely alebo kampylobaktera.
Preto sa odporúča mäso piecť alebo restovať klasicky, aby sa teplo dostalo aj dovnútra.
Listová zelenina – dusičnany a opakovaný ohrev
Špenát, kel či cvikla sú plné vitamínov, no obsahujú aj dusičnany, ktoré sú prirodzenou súčasťou rastlín. Ak sa však takéto jedlo niekoľkokrát ohrieva, dusičnany sa môžu premeniť na nitrozamíny, ktoré sú považované za potenciálne karcinogénne.
Nejde o veľké riziko, ak jedlo ohrievate iba raz, no opakovaný ohrev sa neodporúča.
Pálivé papričky – kapsaicín vo vzduchu
Pri zahrievaní pálivých paprík v mikrovlnke sa do vzduchu môže uvoľňovať kapsaicín, látka, ktorá spôsobuje ich pálivosť. V uzavretom priestore sa môže rozptýliť a podráždiť oči, nos či dýchacie cesty.
Papričky preto radšej ohrievajte na panvici alebo v rúre.
Ovocie – praskanie a prehriatie
Niektoré druhy ovocia, napríklad hrozno alebo slivky, môžu v mikrovlnke popraskať alebo vystreknúť šťavu. V extrémnych prípadoch (pri dvoch tesne spojených bobuliach hrozna) môže vzniknúť elektrický výboj – tzv. plazma. Nie je to však bežné, len nepraktické a nečisté.
Ovocie preto ohrievajte len krátko a v otvorenej nádobe.
Zemiaky v alobale – riziko botulizmu
Ak pečené zemiaky necháte dlho v alobale pri izbovej teplote, môžu sa v nich rozmnožiť baktérie Clostridium botulinum, ktoré spôsobujú botulizmus – zriedkavú, ale vážnu otravu. Mikrovlnka ich nezničí, pretože sa ohrev nedostane všade rovnomerne.
Najlepšie je zemiaky zjesť hneď po upečení alebo ich uchovať bez alobalu v chladničke.
Opakované ohrievanie jedla
Pri každom ďalšom ochladení a ohreve sa zvyšuje riziko rozmnoženia baktérií a rozkladu živín. Jedlo preto ohrievajte len raz, a len také množstvo, ktoré hneď zjete.
Ako mikrovlnku používať bezpečne
Mikrovlnná rúra nie je nepriateľ, ak sa používa rozumne. Tu sú zásady, ktoré pomáhajú predísť problémom:
- Jedlo ohrievajte rovnomerne – v polovici ohrevu ho premiešajte.
- Dostatočne ho prehrejte – malo by dosiahnuť aspoň 70 °C.
- Nepoužívajte kovové obaly ani alobal.
- Zvyšky jedla uchovávajte v chladničke a ohrievajte len raz.
- Nenechávajte uvarené jedlo pri izbovej teplote dlhšie ako dve hodiny.
Mikrovlnka je bezpečný spotrebič, pokiaľ sa používa správne. Nezmení bežné potraviny na jed, no niektoré jedlá si v nej jednoducho nerozumejú s fyzikou alebo chémiou ohrevu. Ak dodržíte základné pravidlá a vyhnete sa potravinám, ktoré v nej môžu stratiť kvalitu alebo bezpečnosť, môžete ju používať bez obáv.