Metóda lasagne alebo vajíčková? Jedna je praktická, druhá takmer geniálna

Nemusíte mať veľkú záhradu, aby ste si na jar vychutnali nádhernú farebnú prehliadku kvetov. Stačí vám jeden kvetináč a trocha šikovnosti – práve to ponúka tzv. metóda lasagne. Tento spôsob výsadby umožní, aby vám kvety postupne kvitli celé mesiace. A ak pestujete cibule vo veľkom priamo v pôde, osvedčí sa vám aj jednoduchý trik – tzv. vajíčková metóda.
Prečo sadiť cibule už teraz
Jeseň je ideálny čas na výsadbu jarných kvetov. Tulipány, narcisy, krokusy, hyacinty, modrice či dokonca okrasné cesnaky – všetky tieto cibule potrebujú prejsť chladným obdobím, aby na jar naplno rozkvitli. Ak máte balkón alebo terasu, siahnite po metóde lasagne. Ak vysádzate priamo v záhrade, oplatí sa využiť kartónové obaly od vajíčok.
Metóda lasagne – kvetináč plný vrstiev
Názov „lasagne“ nie je náhodný – princíp spočíva vo vrstvení cibuliek podobne, ako sa vrstvia cestoviny a omáčka. Do jedného kvetináča uložíte viac druhov cibuľovín nad seba, pričom každá vrstva kvitne v inom čase. Výsledkom je nádherný farebný ohňostroj, ktorý môže začať už vo februári a pokračovať až do mája.
Ako na to?
- Vyberte nádobu – minimálne 20 cm vysokú, aby sa zmestili aspoň dve vrstvy.
- Na dno dajte drenáž – keramzit alebo štrk, aby sa zabránilo hromadeniu vody.
- Nasypte prvú vrstvu zeminy – zhruba 5 cm.
- Uložte cibule – najväčšie a tie, ktoré kvitnú najneskôr, patria dolu. Napríklad plnokveté tulipány či narcisy.
- Pridajte zeminu – tak, aby nad cibuľami zostalo aspoň 5 cm substrátu.
- Opakujte ďalšie vrstvy – do strednej vrstvy môžete dať hyacinty alebo krokusy, úplne navrch modrice či snežienky.
Dôležité je nechať medzi cibuľami malé medzery – približne 2 až 3 cm. Každú cibuľu sa snažte zasadiť do hĺbky, ktorá je asi dvojnásobkom až dva a pol násobkom jej veľkosti.
Najčastejšie chyby pri metóde lasagne
- Prílišná hustota výsadby – cibule sa nesmú dotýkať ani seba navzájom, ani stien kvetináča.
- Nevhodný výber druhov – vyberajte pevnejšie a kompaktnejšie rastliny. Napríklad vysoké tulipány s tenkým stvolom v kvetináči nevyzerajú pekne a ľahko sa zlomia.
- Prelievanie vodou – po výsadbe síce zalejte, no počas zimy stačí mierne zvlhčovanie. Stála vlhkosť spôsobuje hnitie cibúľ. Preto je drenáž na dne nádoby nevyhnutná.
- Ochrana pred mrazom – väčšina cibuľovín zimu prežije bez problémov, ale ak máte nádoby na balkóne, obaľte ich jutou alebo bublinkovou fóliou.
Vajíčková metóda – rýchla a praktická pre záhradu
Ak pestujete cibule priamo v pôde, skúste tzv. vajíčkovú metódu. Je nesmierne jednoduchá a pomôže vám udržať poriadok v záhonoch.
Postup je nasledovný:
- Vezmite kartónový obal od vajíčok a prípadne ho nožnicami upravte na potrebnú veľkosť.
- Do každej jamky nasypte trochu zeminy.
- Uložte cibule – menšie do každého otvoru, väčšie môžete rozložiť do každého druhého.
- Kartónové plato vložte do vyhĺbenej jamy v záhone a celé to zasypte zeminou. Kartón sa časom rozloží a cibule pekne porastú v rovnomerných rozostupoch.
- Na záver zalejte.
Ak máte v záhrade problémy s hrabošmi, môžete celé plato s cibuľami vložiť ešte do plastového košíka určeného na výsadbu cibuľovín.
Kombinácia druhov pre bohatú jar
Či už zvolíte lasagne alebo vajíčkovú metódu, oplatí sa kombinovať viac druhov cibuľovín. Rozdeľte si záhon na sektory – do jedného vysaďte snežienky, do druhého modrice, do tretieho tulipány a narcisy. Vďaka tomu sa vám kvety budú striedať a jar vo vašej záhrade bude pestrá, plná farieb a vôní.
Zhrnutie
- Metóda lasagne – ideálna pre balkóny a terasy, viac vrstiev v jednom kvetináči, kvitnutie celé jaro.
- Vajíčková metóda – praktická pri výsadbe do pôdy, jednoduchá a ekologická vďaka kartónu, udrží cibule v poriadku.
Obe techniky sú jednoduché, nenáročné a zvládne ich aj úplný začiatočník. Ak začnete s výsadbou ešte v októbri či novembri, na jar sa vám vaša snaha odmení záplavou kvetov.