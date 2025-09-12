Máte veľa sliviek, ale nechce sa vám variť lekvár? Vyskúšajte jednoduchý slivkový džem so škoricou

Len čo počas varenia ochutnáte tento slivkový džem, určite nezostanete len pri jednej lyžičke. Je taký lahodný, že človeku je priam ľúto zavrieť ho do pohárov a odložiť na poličku v špajzi. Spojenie sliviek a škorice vytvorí jedinečnú jesennú vôňu a príprava je pritom tak jednoduchá, že ju zvládne aj úplný začiatočník.
Slivky – ovocie plné chuti a vitamínov
Ak máte doma veľkú úrodu sliviek, doprajte si ich čo najviac v čerstvom stave. Obsahujú veľa vlákniny, vitamínov a minerálov, ktoré podporujú trávenie a prospievajú celkovému zdraviu. Slivky sú však vynikajúce aj do dezertov – môžete z nich upiecť závin s tvarohom, voňavý perníkový chlebík, jogurtový koláč s posýpkou alebo klasické ovocné knedle.
No a ak vám aj napriek tomu ostane väčšie množstvo, máte dve možnosti – buď si pripravíte tradičný slivkový lekvár, alebo rýchlejší a jednoduchší slivkový džem. Kým lekvár sa varí dlhé hodiny, džem zvládnete pripraviť za menej než hodinu. Výborne chutí na palacinkách, lievancoch, v perníkovom ceste, k výrazným syrom aj na obyčajnom krajci chleba s maslom.
Príprava džemu krok za krokom
Najväčšia drina vás čaká pri vykôstkovaní sliviek. Potom už ide všetko hladko. Slivky obsahujú dosť pektínu, takže džem zhustne aj bez želírovacích prípravkov. Ak si však chcete byť istí, že konzistencia bude dokonalá, použite trochu Gelfixu alebo podobného prostriedku.
Chuť dolaďte podľa seba
To, koľko cukru alebo kyseliny citrónovej budete potrebovať, závisí od odrody sliviek. Ak sú plody kyslejšie, pridajte viac cukru a menej kyseliny. Pri sladkých slivkách to môže byť naopak – cukru ubrať a kyslú zložku zvýšiť. Vždy sa oplatí pridať štipku soli, ktorá chuť krásne zvýrazní.
A nezabudnite na koreniny. Základom je škorica, no ak máte radi výraznejšie chute, môžete pridať aj badián alebo trochu perníkového korenia. Počas varenia džem pravidelne ochutnávajte čistou lyžičkou a dolaďte si ho podľa vlastnej chuti.
Poháre musia byť dokonale čisté
Aby vám džem vydržal aj celú zimu, kľúčom je čistota pohárov. Môžete použiť staršie poháre od marmelád či paštét, ale musia byť úplne bez pachov a nečistôt. Poháre aj viečka vyvarte vo vriacej vode, umyte v umývačke alebo aspoň dôkladne prelejte horúcou vodou z kanvice.
Recept: Domáci slivkový džem so škoricou
Čas prípravy: približne 60 minút
Ingrediencie:
- 500 g sliviek
- 200 g kryštálového cukru (množstvo upravte podľa sladkosti ovocia)
- 2 lyžice želírovacieho prípravku Gelfix 2 : 1
- 1 lyžička kyseliny citrónovej
- 1 lyžička mletej škorice
Postup:
- Slivky umyte, odstráňte kôstky a nakrájajte na malé kúsky. Kto má rád jemnejší džem, môže ovocie rozmixovať tyčovým mixérom.
- Do hrnca vložte slivky, pridajte 100 g cukru, Gelfix a kyselinu citrónovú. Na miernom plameni priveďte zmes k varu a miešajte.
- Prisypte zvyšok cukru a varte ešte asi 5–10 minút, kým džem nezhustne. Nakoniec pridajte škoricu, premiešajte a ochutnajte. V prípade potreby dolaďte chuť cukrom či kyselinou.
- Hustotu otestujte tak, že na tanierik kvapnete trochu džemu a necháte vychladnúť. Ak nesteká, máte hotovo.
- Horúci džem nalejte do pripravených pohárov, uzavrite viečkom a otočte dnom nahor aspoň na 15 minút. Po vychladnutí ich odložte na tmavé a chladné miesto.
Tento džem je rýchlejší brat tradičného slivkového lekváru a výborne poslúži ako sladká zásoba na chladné mesiace.