Máte už nazbierané zelené fazuľky? Skúste ich pripraviť na kyslo alebo ako svieži šalát

Nazbierali ste plný košík zelených fazuliek zo svojej záhrady? Potom je ten správny čas využiť ich v kuchyni naplno. Čerstvé fazuľky chutia úplne inak než tie mrazené – sú sladkasté, krehké a šťavnaté. A práve teraz si z nich môžete pripraviť tradičné jedlá na kyslo alebo ľahký letný šalát, ktorý osvieži celú rodinu.
Prečo pestovať zelené fazuľky?
Fazuľky patria k zelenine, ktorú si zvládne dopestovať aj začiatočník. Nepotrebujú veľa miesta, dajú sa pestovať v záhradke, ale aj v kvetináči na balkóne. Vyhovuje im slnečné stanovisko a ľahšia, priepustná pôda. Semienka sa zvyknú vysievať od konca apríla, rastlinky potom potrebujú pravidelnú zálievku – najmä počas horúcich dní.
Niektoré odrody rastú vzpriamene ako menšie kríčky, iné sa šplhajú po oporách, preto je dobré už vopred premyslieť, aký typ vám vyhovuje. Zber prebieha postupne, aby rastlina prinášala úrodu čo najdlhšie. Najchutnejšie sú mladé, jemné struky, ktoré majú chrumkavú textúru a prirodzenú sladkosť.
Zdravotné benefity fazuliek
Okrem výbornej chuti majú fazuľky aj významný prínos pre zdravie. Obsahujú veľa vlákniny, ktorá prospieva tráveniu, vitamín C posilňujúci imunitu, vitamín K dôležitý pre pevné kosti, a tiež minerály ako draslík a železo. Navyše majú veľmi málo kalórií, takže sa hodia aj do jedálnička ľudí, ktorí sa snažia schudnúť alebo si udržiavať zdravú hmotnosť.
Čerstvé fazuľky sú teda nielen radosťou pri zbere, ale aj skvelou voľbou pre každodenné varenie. Otázka znie: čo s nimi urobiť? Možností je veľa – od klasickej kyslej úpravy až po svieži šalát.
Recept: Zelené fazuľky na kyslo
Potrebujete:
- 500 g čerstvých zelených fazuliek
- 2 lyžice masla
- 1 lyžicu hladkej múky
- 300 ml vody alebo zeleninového vývaru
- 1 lyžicu octu
- 1 lyžičku cukru
- soľ a čierne korenie podľa chuti
Postup:
- Fazuľky umyte, odstráňte konce a nakrájajte na menšie kúsky.
- Vhoďte ich do osolenej vriacej vody a varte len niekoľko minút – aby boli mäkké, no stále príjemne chrumkavé. Kto má radšej úplne mäkké, môže ich povariť o trochu dlhšie. Dôležité je vodu nevylievať, budete ju potrebovať na omáčku.
- V panvici rozpustite maslo, prisypte múku a pripravte svetlú zápražku. Postupne k nej prilievajte vývar alebo vodu z fazuliek, aby vznikla hladká omáčka bez hrudiek.
- Dochutíme štipkou cukru a trochou octu. Osolíme, okoreníme a podľa chuti upravíme sladkokyslý pomer, podobne ako pri tradičnej kôprovej omáčke.
- Nakoniec vložte uvarené fazuľky späť do omáčky a krátko prehrejte.
Takto pripravené fazuľky na kyslo môžete podávať s varenými zemiakmi a vajíčkom natvrdo, no výborne ladia aj s pečeným mäsom, najmä s bôčikom či kuracím stehnom. Jednoduché, ale chutné jedlo, ktoré nikdy nesklame.
Recept: Svieži šalát zo zelených fazuliek
Potrebujete:
- čerstvé zelené fazuľky
- cherry paradajky
- balkánsky syr (alebo strúhaný parmezán)
- 1–2 strúčiky cesnaku alebo červenú cibuľu
- olivový olej
- balzamikový ocot
- soľ a čierne korenie
Postup:
- Fazuľky očistite a krátko povarte v osolenej vode, aby zostali zelené a chrumkavé. Potom ich rýchlo schlaďte v studenej vode, aby si zachovali farbu aj pevnosť.
- V mise zmiešajte fazuľky s nakrájanými cherry paradajkami a kockami balkánskeho syra.
- Na panvici môžete krátko opražiť nadrobno nakrájaný cesnak na olivovom oleji – dodá šalátu intenzívnu arómu. Ak preferujete jemnejšiu chuť, použite namiesto cesnaku čerstvú červenú cibuľu nakrájanú na tenké prúžky.
- Dochutíme lyžičkou balzamikového octu, kvapkou olivového oleja, štipkou soli a mletého čierneho korenia.
- Všetko jemne premiešajte a podávajte ešte čerstvé, kým sú fazuľky chrumkavé a syr pevný.
Tento šalát je ideálny ako ľahká večera, príloha ku grilovanému mäsu alebo ako zdravý obed do práce. V lete vás osvieži a pritom zasýti.
Čerstvé zelené fazuľky sú skutočným pokladom našich záhrad. Sú nenáročné na pestovanie, prinášajú radosť pri zbere a v kuchyni sa z nich dajú pripraviť chutné a zároveň zdravé pokrmy. Či už si ich pripravíte na kyslo s omáčkou a zemiakmi, alebo ako svieži šalát so zeleninou a syrom, vždy si vychutnáte ich jemnú chuť a prospešné látky.