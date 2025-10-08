Mäso na tatarák je drahé. Vyskúšajte lacnejšie alternatívy, ktoré chutia možno ešte lepšie!

Tatarák si väčšina ľudí spája s jemne pomletým surovým hovädzím mäsom.
Ide o lahôdku, ktorá sa tradične podáva s chrumkavým opečeným pečivom a patrí medzi obľúbené pochutiny.
Ak však nechcete míňať za drahé hovädzie, môžete si pripraviť výborný tatarák aj z iných surovín – chutí fantasticky a navyše vás vyjde omnoho lacnejšie.
Pravý tatarák z hovädzieho
Klasický tatársky biftek sa robí z naškrabanej hovädzej sviečkovej, prípadne z mletého zadného orezaného mäsa, roštenky alebo falošnej sviečkovej.
Iné druhy mäsa sa v surovom stave neodporúčajú, pretože môžu obsahovať nežiaduce baktérie alebo parazity.
Ak sa chcete podobným rizikám vyhnúť, existujú skvelé a bezpečné náhrady – tzv. „falošné tataráky“.
Falošné tataráky prekvapia chuťou
Ceny potravín rastú a preto sa oplatí hľadať lacnejšie, no stále chutné a kvalitné alternatívy.
Tatársky biftek totiž nemusí byť len mäsový – podobne ako carpaccio sa dá pripraviť aj v bezmäsovej verzii. Výsledok vás môže milo prekvapiť.
Video recept: pozrite si, ako jednoducho pripraviť výborný zemiakový tatarák:
Takýto tatarák je ľahší, nezaťaží žalúdok a po čase možno sami začnete experimentovať s chuťami podľa seba.
Ide o svieži, rýchly a nenáročný pokrm, ktorý poteší aj vegetariánov. Najlepšie chutí na klasickej hrianke, ale vynikne aj na celozrnnom pečive.
Vyskúšajte niečo nové
Na prípravu falošného tataráku môžete použiť množstvo rôznych surovín. Skvelo sa hodí:
- červená repa
- cuketa
- baklažán
- zeler
- avokádo – výsledok je jemný a krémový
- uvarené studené zemiaky
- dusene huby
- paštéty alebo mäkké údeniny
- čerstvé či údené ryby
- tvrdé a zrejúce syry
Možností je nespočetne veľa a všetky dokážu prekvapiť chuťou aj konzistenciou.
Dochutenie je základ
Zvolenú surovinu (rozmačkanú alebo nasekanú) jednoducho dochutíte podľa klasického vzoru – cibuľou, cesnakom, mletým čiernym korením, paprikou, worcesterskou omáčkou, paradajkovým pretlakom a horčicou.
Pridajte štipku soli, pár kvapiek oleja a čerstvý vaječný žĺtok pre zjemnenie. Všetko poriadne premiešajte a môžete servírovať.
Zdravý tatarák z červenej repy
Tento variant je nielen chutný, ale aj plný vitamínov:
- Očistite 2 červené repy a položte ich na plech vystlaný papierom na pečenie. Pokvapkajte olivovým olejom a pečte približne 50 minút pri 180 °C.
- Po vychladnutí repu nasekajte nadrobno a rozmixujte.
- Pridajte najemno nakrájanú červenú cibuľu, 3 strúčiky pretlačeného cesnaku, lyžicu paradajkovej passaty (alebo kečupu), lyžičku worcesterskej omáčky, soľ, čerstvo mleté korenie a trochu mletej papriky.
- Hotový tatarák nechajte vychladiť v chladničke a následne podávajte s hriankami alebo čerstvým pečivom.
Tento netradičný tatarák si obľúbia nielen milovníci zeleniny, ale aj tí, ktorí radi experimentujú v kuchyni. Chuťovo je prekvapivo blízky originálu, no zároveň ľahší, svieži a výrazne lacnejší.