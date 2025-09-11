Mali by psy nosiť oblečenie v zime? Odborníci varujú, že niektorým plemenám môže uškodiť

Prichádzajúce chladné dni tradične rozdeľujú psíčkarov na dva tábory. Jedni nedajú dopustiť na rôzne oblečky, svetríky či bundičky, iní sa na to pozerajú s nedôverou a tvrdia: „Svojho psa by som v živote neobliekol.“ Kde je teda pravda?
Niekto v obliekaní psa vidí zbytočné poludšťovanie zvieraťa, iní to považujú za nevyhnutnú ochranu. Ako to už býva, skutočnosť sa nachádza niekde uprostred. Podľa odborníkov je najdôležitejším kritériom plemeno psa. Veľkú úlohu zohráva aj jeho zdravotný stav, vek, typ srsti a jej úpravy, no do úvahy treba vziať aj konkrétne poveternostné podmienky. A, samozrejme, svoj vkus majiteľov – ten však nikdy nesmie byť na úkor zdravia a pohodlia štvornohého spoločníka.
Srsť je kľúčovým ukazovateľom
Ak má pes dvojitú srsť – teda kryciu vrstvu a hustú podsadu – takmer určite nebude mať problém s mrazmi. Bolo by zvláštne, keby niekto obliekal malamuta, huskyho alebo iné typicky severské plemeno. Ich podsada totiž dokonale zachytáva a udržiava teplo pri pokožke. Takéto psy by mohli oblečkom skôr utrpieť – zmačkaním srsti pod kabátikom sa naruší jej prirodzená izolačná schopnosť.
Oblečenie kúpte ešte pred prvými mrazmi
Inak je to pri psoch, ktorí podsadu nemajú. Patria sem napríklad boxeri, bíglovia, yorkšíri a ďalší drobní domáci miláčikovia, ktorí chodia v zime von väčšinou iba na krátku chvíľu. Ich srsť ich neochráni ani pred zimou, ani pred vlhkom. Pre majiteľa je preto takmer povinnosťou zaobstarať im funkčné oblečenie ešte skôr, než začnú mrazy. Nejde o módny výstrelok, ale o praktickú nevyhnutnosť, ktorá psíka udrží v teple a suchu.
Malé psy sú najviac ohrozené
Najcitlivejšie sú práve malé plemená. Tie prechladnú rýchlejšie než ich robustnejší príbuzní. Keď teplota klesne pod 7 °C, mali by sme ich radšej obliecť aj na krátku prechádzku. Väčšie plemená síce zvládajú chlad o niečo lepšie, no ani tu nemožno tvrdiť, že všetky psy reagujú rovnako.
Rizikové faktory: šteňatá, seniori a choré psy
Najviac ohrozené sú šteňatá, psí seniori a choré zvieratá. Tieto skupiny majú oslabenú termoreguláciu a sú náchylnejšie na prechladnutie. Navyše, u psov so sklonom k artritíde či iným ochoreniam sa v chlade príznaky len zhoršujú. To isté platí aj pre psov po operačných zákrokoch alebo pre jedince s celkovo nižšou odolnosťou.
Predstavte si vlastnú skúsenosť
Ak stále váhate, skúste si to porovnať so sebou. Váš psík trávi väčšinu dňa v teplom byte a von vyjde v tom istom „oblečení“ – teda v kožuchu, ktorý mal celý čas aj doma. Je to podobné, ako keby ste vy vyšli v zime na ulicu v tom, v čom sedíte doma na gauči. Pýcha je teda len jedna strana mince, druhou je zdravie a pohodlie vášho štvornohého kamaráta.
Funkčnosť je dôležitejšia než vzhľad
Keď sa rozhodnete pre kúpu oblečku, nezabúdajte, že strih oblečku či farba sú druhoradé. Hlavná je funkčnosť. Pekné svetríky síce dobre vyzerajú, no vo vlhku alebo snehu sú nevhodné. Ak premoknú, premokne aj srsť a pes stratí posledné zvyšky svojej prirodzenej izolácie. Preto je najlepšou voľbou vodoodpudivé materiály, ktoré ochránia pred vlhkom aj vetrom.
Myslite aj na labky
Zima neohrozuje len trup psa. Psie labky prichádzajú denne do kontaktu so soľou, ľadom či ostrým povrchom chodníkov. To môže spôsobiť bolestivé praskliny alebo podráždenie. Nemusíte hneď kupovať špeciálne psie topánky, ale ošetrenie masťou alebo vazelínou pred vychádzkou a opláchnutie labiek po návrate domov by malo byť samozrejmosťou.
Nie každý pes potrebuje v zime oblečenie, no pri malých, krátkosrstých či chorých jedincoch je kabátik nevyhnutný. Rozhodujúce sú podmienky, plemeno, zdravotný stav a vek psa. Sledujte signály svojho miláčika – ak sa trasie, nechce chodiť alebo sa snaží skracovať prechádzku, oblečenie mu pomôže zostať v pohode a zdraví.