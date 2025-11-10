Maďarský jablkový koláč so škoricou a kefírom. Dezert, ktorý pohladí žalúdok aj dušu

Jeseň patrí jablkám, škorici a koláčom, ktoré rozvonia celý dom a navodia pocit tepla a pohody. Ak hľadáte recept, ktorý spája jednoduchosť, chuť a tradíciu, maďarský jablkový koláč s kefírom je skvelou voľbou. Tento dezert pochádza z maďarskej kuchyne, kde sa bežne pripravuje pod názvom almás pite – ide o jemný, šťavnatý koláč s jablkovou náplňou a charakteristickou vôňou škorice.
Prečo pridať kefír do cesta?
Kefír, fermentovaný mliečny nápoj, sa používa v mnohých receptoch ako ľahšia alternatíva mlieka alebo jogurtu. Vďaka svojej jemnej kyslosti pomáha cestu získať príjemnú vláčnosť a sviežu chuť. V koláči tak nevynikne len sladkosť jabĺk, ale aj ich prirodzená kyselkavosť, ktorá vytvára harmonickú chuťovú rovnováhu.
Okrem toho kefír obsahuje živé kultúry mliečneho kvasenia, ktoré prispievajú k správnemu tráveniu a zdravej črevnej mikroflóre. Samotné pečenie síce časť týchto baktérií zničí, no kefír stále zlepšuje textúru cesta – vďaka nemu zostáva koláč po upečení jemný a nadýchaný.
Škorica – typické korenie jesene
Škorica je korenie, ktoré sa v sladkých jedlách používa už stáročia. Dodáva im charakteristickú vôňu a teplú chuť, ktorá dokonale ladí s jablkami. Okrem chuťových vlastností obsahuje aj antioxidanty, no v prípade dezertu slúži predovšetkým ako chuťové zvýraznenie, nie ako liečivá zložka.
Vďaka škorici sa dom okamžite naplní vôňou pripomínajúcou pečenie u babičky – a práve to robí tento koláč výnimočným.
Recept na maďarský jablkový koláč s kefírom
Ingrediencie:
- 250 g hladkej múky
- 100 g cukru
- 2 vajcia
- 100 ml kefíru
- 80 ml oleja
- 1 balíček prášku do pečiva
- 1 čajová lyžička mletej škorice
- štipka soli
- 4–5 jabĺk
- voliteľne hrsť hrozienok alebo nasekaných orechov
Postup:
- Predhrejte rúru na 180 °C.
- V jednej mise rozšľahajte vajcia s cukrom, pridajte kefír a olej.
- V druhej mise zmiešajte múku, prášok do pečiva, škoricu a soľ.
- Suché prísady postupne zapracujte do tekutých a vytvorte hladké cesto.
- Nakoniec pridajte olúpané, na kúsky nakrájané jablká a podľa chuti hrozienka či orechy.
- Cesto nalejte do vymastenej a múkou vysypanej formy a pečte 35–40 minút, kým povrch nezíska zlatistú farbu.
- Po upečení nechajte koláč vychladnúť a krájajte na kúsky.
Podávať ho môžete samotný alebo s lyžicou bieleho jogurtu či kyslej smotany.
Dezert, ktorý neurazí ani žalúdok
Tento koláč nie je presladený a jeho vláčna konzistencia z neho robí ideálny dezert na popoludňajšie posedenie pri káve či čaji. Jablká dodajú vlákninu a šťavnatosť, kefír ľahkosť a škorica podčiarkne jesennú atmosféru.
Hoci nemožno hovoriť o „liečivom“ koláči, jeho zloženie je ľahšie stráviteľné v porovnaní s klasickými maslovými cestami a môže byť vhodnou alternatívou pre tých, ktorí hľadajú niečo jednoduché, domáce a prirodzene vyvážené.
Maďarský jablkový koláč so škoricou a kefírom je dôkazom, že aj tradičný dezert môže byť ľahký, svieži a v súlade s moderným prístupom k zdravejšiemu stravovaniu. Upečte si ho počas víkendu – jeho vôňa vám pripomenie, prečo je jeseň najvoňavejšie obdobie roka.