Mačka vám nosí myši a vtáčiky? Skúste trik, ktorý odradí aj najväčších lovcov

Na prvý pohľad je hebká, prítulná a roztomilá, no o chvíľu na to sa mení na divého lovca bez strachu. Koľkokrát ste už ráno našli pred dverami, na koberci či rovno pri papučiach „darček“ v podobe myši alebo vtáčika? Prečo to mačky robia a ako ich to odnaučiť?
Darček od štvornohého lovca
Ak máte doma mačku, určite ste to už zažili – spokojne prídete do kuchyne a tam vás čaká nemilé prekvapenie. Mŕtva myš, občas dokonca ešte živá a zranená, alebo vtáčik, ktorého sa vašej mačke podarilo chytiť. Zatiaľ čo vy lapáte po dychu, ona si spokojne sadne a pohľadom vám dáva najavo: „Toto je pre teba!“
Pre majiteľa je to väčšinou skôr nechutné než dojímavé gesto. Predstava, že sa vám v obývačke po koberci ešte hýbe polomŕtva korisť, dokáže pokaziť aj inak krásne ráno. Pravda je však taká, že vaša mačka to myslí úprimne dobre – a v jej svete ide o prejav náklonnosti a lojality.
Niektoré mačky ukladajú úlovok priamo pred vaše kreslo, iné ho položia pred dvere, akoby chceli ukázať celej domácnosti, aké sú schopné lovkyne.
Prečo mačky nosia domov korisť?
Hoci sú pre nás mačky predovšetkým domáci miláčikovia, ich lovecký inštinkt je stále veľmi silný. Dôvodov, prečo vám pravidelne prinášajú myši alebo vtáky, je hneď niekoľko:
- Materinský pud – v prírode matka učí svoje mačiatka loviť tým, že im nosí ulovenú potravu. Niektoré mačky tak vnímajú svojho majiteľa ako „neskúsené mláďa“, ktoré sa treba postarať o večeru.
- Bezpečné miesto pre korisť – domov je pre mačku jej teritóriom, kde nehrozí, že jej korisť niekto ukradne. Preto si ju často prinesie dnu, aby si ju mohla v pokoji „vychutnať“.
- Prejav lásky – hoci sa nám to nezdá, v mačacom svete je to naozaj darček. To, že vám ho priniesla, znamená, že vás má rada.
- Sociálne správanie – vo voľnej prírode si mačky zdieľajú potravu s členmi skupiny. Aj vás považuje za člena svojej „svorky“ a chce upevniť vzťah.
- Tréning a hra – ulovená korisť nie je len jedlo, ale aj skvelá hračka. Mačka si tak precvičuje lovecké zručnosti.
Ako mačku odnaučiť nosiť domov úlovky
Aj keď chápeme, že pre ňu ide o prirodzené správanie, väčšina ľudí o takéto „darčeky“ nestojí. Ako jej v tom teda zabrániť?
- Nekarhajte ju – mačka nerozumie, prečo ste nahnevaní. Pre ňu je to prejav lásky, nie zlé správanie.
- Reagujte pokojne – úlovok bez zbytočných emócií odstráňte a mačku si nevšímajte. Ignorovanie je lepšie než hnev.
- Zabezpečte dostatok hry – mačky lovia nielen zo strachu o jedlo, ale aj zo zábavy. Pravidelné hranie s pierkami, loptičkami alebo šnúrkami jej dá možnosť vybiť si energiu a uspokojiť lovecký pud.
- Obmedzte nočné a ranné potulky – najviac korisť ulovia práve ráno alebo večer. Ak ju vtedy nepustíte von, šanca na „darčeky“ klesne.
- Obojok s rolničkou – zvuk rolničky upozorní vtáky aj malé hlodavce, že sa blíži nebezpečenstvo, a dá im šancu ujsť.
Aj keď je pohľad na uloveného vtáčika či myš nepríjemný, pamätajte, že vaša mačka to myslí dobre. V jej svete vám prináša to najcennejšie, čo má – výsledok vlastného lovu. Správnym prístupom, dostatkom hier a trpezlivosťou však môžete dosiahnuť, že namiesto krvavých darčekov vám bude domov nosiť iba radosť zo spoločných chvíľ.