Mach, huby a burina v trávniku

Ak sa venujete starostlivosti o trávnik zaiste viete, aké je náročné udržať ho v naozaj dobrej kondícii. Najobávanejším nepriateľom je burina. S akými druhmi sa v trávniku môžete stretnúť a ako proti nim účinne bojovať sa dočítate v nasledujúcom článku.

Nepriatelia zelene

Trávnik je v podstate trávnou zmesou rôznych druhov rastlín, ktoré sú spolu v kultúrnom spoločenstve a pri pravidelnej starostlivosti vytvárajú krásny, zelený a jednoliaty povrch. Jednotlivé druhy dorastajú do približne rovnakej výšky. Aby ste tento stav udržali, budete musieť trávu pravidelne kosiť, hnojiť aj zavlažovať. Nie vždy sa vám však podarí udržať ideálny stav, vplyvom počasia, nedostatku zrážok, zlej pôdy či nedostatočnej starostlivosti môžu v trávniku vzniknúť prázdne miesta bez porastu. Tie veľmi rýchlo osídlia semienka buriny a nešťastie je na svete.

Prítomnosť burín súvisí aj s úpravou podkladu ešte pred výsadbou či položením trávnika. Ak tento proces zanedbáte, môžete sa tešiť na pýr či pupenec. Bežne sa však záhradkári pasujú so sedmokráskou, lobodou, prípadne púpavou. Aby ste burinu z trávnika odstránili, musíte s istotou vedieť, o aký typ buriny vlastne ide. Až následne sa volí spôsob likvidácie – manuálne odstránenie alebo postrek.

Striekanie verzus kosenie

Postreky proti burine sú vysoko účinné a do dvoch týždňov ani neviete, že ste nejakú burinu v tráve vôbec mali. Dobré je to, že postrek ničí len škodlivé rastliny a nie trávne kultúry. Prázdne miesta však okamžite dosejte, inak môžete striekať nanovo. Pod manuálnym odstraňovaním myslíme pravidelné kosenie od jari až do neskorej jesene. Neustálym kosením sa rast buriny eliminuje, avšak podporíte rozrastanie trávnika aj na miesta, kde doteraz absentoval. Trávne spoločenstvo teda burinu prirodzene vytlačí.

Totálna obnova

Jednoročné buriny, púpava, sedmokráska, sú relatívne ľahko zničiteľné. Trávnik len pravidelne koste, burinu oslabíte, no čo je hlavné, nestihne vytvoriť semienka a tak sa „usalašiť“ vo vašom trávniku aj pre budúcu sezónu. V zime oslabená burina vyhynie a vy máte pokoj. Ak máte v trávniku napr. pýr, tento boj bude omnoho náročnejší. Možno budete musieť obnoviť časť trávnika alebo dokonca aj celý. Závisí to od miery zamorenia. Zaobstarajte si postrek, ktorý zničí komplet všetko. Suchý trávnik odstráňte a postupujte s jeho založením úplne od začiatku.

V tejto súvislosti by vás mohlo zaujímať: