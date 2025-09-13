Má váš pes šiesty zmysel? Zistite, čo všetko vycíti na cudzích ľuďoch

Mnohí majitelia psov poznajú situáciu, keď sa ich štvornohý priateľ stretne s niekým neznámym a zrazu zmení správanie. Niekedy začne štekať, cúvať, alebo dokonca vrčať. Vtedy máme tendenciu povedať si: „Pes odhalil zlého človeka.“ Pravda je však oveľa jednoduchšia – psy nemajú schopnosť rozoznávať dobro a zlo, ale reagujú na signály, ktoré vnímame my ľudia len veľmi slabo alebo vôbec.
Pes nevie, kto je „zlý“. Vníma správanie a pachy
Psy nemajú morálne myslenie ako človek. Nevedia posúdiť, či niekto koná nespravodlivo alebo zlomyseľne. To, čo dokážu, je zachytiť zmeny v správaní, reči tela a predovšetkým vo vôni.
Ich čuch je neuveriteľne citlivý – až miliónkrát viac než ľudský. Vďaka tomu zachytia aj drobné zmeny v telesnom pachu, ktoré sú spojené napríklad so stresom alebo strachom. Ak je niekto nervózny, jeho telo produkuje chemické látky (stresové hormóny), ktoré pes okamžite zaregistruje. To môže spôsobiť, že pes reaguje opatrne alebo sa odťahuje.
Psy si pamätajú skúsenosti
Výskum japonských vedcov z Kjótskej univerzity ukázal, že psy dokážu rozlišovať, či je človek spoľahlivý. V experimente sledovali osobu, ktorá im ukazovala na dve nádoby – v jednej bola maškrta, v druhej nič. Najprv ukazovala správne, potom ich zámerne zaviedla k prázdnej nádobe. Keď neskôr znova ukázala na správnu, psy jej už nedôverovali. To dokazuje, že pes si vie zapamätať negatívnu skúsenosť a na základe nej zmení správanie.
Psy reagujú na emócie ľudí
Okrem čuchu majú psy schopnosť vnímať emócie podobne ako malé deti. Štúdie ukazujú, že dokážu rozoznať ľudský smiech, hnev či plač. Ak človek pôsobí smutne alebo je pod stresom, pes môže začať pôsobiť neistým dojmom, prípadne sa ho snaží utešiť – napríklad tým, že si k nemu ľahne alebo sa ho dotýka ňufákom.
Všímajú si aj mimiku a gestá
Pes nevníma len pachy, ale sleduje aj mimiku a reč tela. Ak má niekto neprirodzene bezvýraznú tvár alebo prudké, nepredvídateľné pohyby, môže to psa vyrušiť. Naopak, priateľský úsmev, pokojné gestá a otvorený postoj pomáhajú vytvoriť u psa pocit bezpečia.
Čo si z toho vziať ako majiteľ psa
Správanie psa vám môže veľa napovedať, no treba ho správne chápať:
- Ak sa váš pes k niekomu správa odmietavo, neznamená to, že človek je zlý – môže byť len nervózny, neistý alebo sa správa inak, než je pes zvyknutý.
- Dajte psovi čas, aby si na nového človeka zvykol. Niektorým jedincom trvá adaptácia dlhšie.
- Sledujte aj vlastnú náladu – pes často reaguje na to, čo cítite vy. Ak ste pokojní, väčšinou sa upokojí aj váš pes.
Záver je jasný: psy nemajú schopnosť rozoznávať dobrých a zlých ľudí v ľudskom zmysle slova. Ich „šiesty zmysel“ je v skutočnosti kombináciou výnimočného čuchu, schopnosti čítať emócie a vnímať reč tela. To všetko im pomáha rýchlo reagovať na situácie a prispôsobiť svoje správanie.