Ľudia na západe odstrihávajú roh hubky. Jednoduchý fígeľ, ktorý zachraňuje nejednu domácnosť

Hubky na riad sú neoddeliteľnou súčasťou väčšiny domácností, keďže pri umývaní riadu sú nenahraditeľným pomocníkom. Skúsenejšie gazdinky však dobre vedia, že ich využitie zďaleka nekončí pri kuchynskom dreze. Tieto porézne pomôcky zvládnu umyť nielen kuchyňu, ale aj kúpeľňu, toaletu či dokonca niektoré vonkajšie priestory. Pri nesprávnom používaní však môžu napáchať aj škody.

Venujte pozornosť údržbe hubky

Ako už naznačuje samotný názov „hubka“, dokáže veľmi dobre nasávať a udržiavať vodu, podobne ako špongia vo voľnej prírode. Táto vlastnosť je pritom dvojsečná – hoci ju potrebujeme na dôkladné umývanie, vlhké prostredie súčasne vytvára ideálne podmienky pre vznik a množenie baktérií. Možno by ste sa čudovali, aké množstvo mikroorganizmov dokáže vzniknúť už po jedinom týždni používania tej istej hubky.

Aby ste znížili riziko prenosu baktérií na iné miesta v domácnosti, je dôležité hubku pravidelne čistiť a udržiavať ju čo najviac v suchu. Po každom použití ju dôkladne opláchnite vo vode s prídavkom saponátu (napríklad jar), vymyte zvyšky nečistôt a nechajte ju poriadne vyschnúť na vzduchu.

Hubku môžete taktiež dezinfikovať pomocou roztoku z octu a jedlej sódy, ktorý má silné antibakteriálne účinky a predĺži jej použiteľnosť. Niektorí ľudia dokonca hubky vydenzifikujú aj v mikrovlnnej rúre, no treba dávať pozor, aby ste v tomto procese nič nepoškodili alebo nespôsobili nehodu. Treba však zdôrazniť, že aj pri pravidelnej údržbe je nutné hubky vymieňať – odporúča sa to aspoň raz za týždeň, aby ste predišli nadmernému zhromažďovaniu baktérií.

Praktické opätovné použitie

Ak je hubka po týždni už „vyslúžilá“ na kuchynské účely, nemusíte ju automaticky vyhadzovať do koša. Existuje totiž šikovný spôsob, ako ju rozpoznať od tých, ktoré naďalej používate pri umývaní riadu. Skúsení ľudia na západe to riešia napríklad tak, že odstrihnú alebo zastrihnú jeden z jej rohov. Tým jasne označia, že táto hubka už nepatrí ku kuchynským pomôckam a vďaka tomu nehrozí, že by ju niekto omylom použil tam, kde by mohla preniesť baktérie.

Na čo ju potom môžete využiť?

Čistenie podláh : Ak máte na kachličkách alebo dlažbe zaschnuté škvrny, stará hubka môže poslúžiť ako praktický čistiaci nástroj.

: Ak máte na kachličkách alebo dlažbe zaschnuté škvrny, stará hubka môže poslúžiť ako praktický čistiaci nástroj. Vonkajšie parapety a záhradný nábytok : Počas sezóny sa môžu parapety či stoličky rýchlo zašpiniť od peľu a prachu, takže v takejto situácii je staršia hubka ideálna na rýchle, „hrubšie“ očistenie.

: Počas sezóny sa môžu parapety či stoličky rýchlo zašpiniť od peľu a prachu, takže v takejto situácii je staršia hubka ideálna na rýchle, „hrubšie“ očistenie. Starostlivosť o kvety: Jedným z vynikajúcich trikov je vložiť hubku na dno kvetináča. Hubka do seba nasaje prebytočnú vodu a poskytne rastline stabilný prísun vlahy, čo využijete hlavne v čase, keď sa o kvety nemôžete pravidelne starať.

Tento geniálny „hubkový“ trik tak dokáže domácnosti ušetriť nielen peniaze, ale aj námahu pri riešení problémov s preliatymi rastlinami či s neželanými baktériami. Dôležité je iba vedieť, kedy nastal čas starú hubku vyradiť z kuchyne a ako ju možno bezpečne využiť inde.

Ak začleníte tieto jednoduché tipy do každodennej praxe, môže vám stať sa ešte efektívnejšími pri udržiavaní čistoty v celej domácnosti – a pritom predĺžite funkčnosť a využitie vašich hubiek na maximum.