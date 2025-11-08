Losos s hráškovým pyré. Rýchla, zdravá a elegantná večera

Ak máš chuť na jedlo, ktoré je ľahké, rýchlo hotové a zároveň prospešné pre zdravie, losos s hráškovým pyré je ideálna voľba. Tento pokrm zvládneš pripraviť za menej ako pol hodiny a poteší nielen chuťové poháriky, ale aj tvoje telo – obsahuje množstvo živín, ktoré podporujú srdce, imunitu a celkovú vitalitu.
Prečo je táto kombinácia taká zdravá?
Losos patrí medzi najhodnotnejšie ryby. Je bohatým zdrojom omega-3 mastných kyselín (EPA a DHA), ktoré prispievajú k normálnej činnosti srdca, pomáhajú udržiavať zdravú hladinu tukov v krvi a podporujú správnu funkciu mozgu.
Obsahuje tiež vitamín B12, D a kvalitné bielkoviny, ktoré telo potrebuje na tvorbu buniek a správne fungovanie nervového systému.
Zelený hrášok je zas výborným zdrojom rastlinnej vlákniny, vitamínu C, vitamínu K, horčíka, železa a draslíka. Vďaka tomu podporuje trávenie, imunitu a zdravý krvný tlak. Jeho sladkastá chuť krásne dopĺňa jemné mäso lososa a vytvára vyvážené jedlo, ktoré zasýti bez zbytočnej ťažoby.
Recept na lososa s hráškovým pyré
Ingrediencie (2 porcie):
- 2 filety z lososa (s kožou alebo bez nej)
- 400 g mrazeného hrášku
- 1,5 l vody
- ½ citróna
- čerstvý koriander (alebo petržlen)
- soľ a čerstvo mleté čierne korenie
Postup:
- Príprava rýb a rúry
Rúru predhrej na 200 °C. Lososa jemne osol a okoreň z oboch strán. Ak chceš, môžeš pridať aj pár kvapiek citrónovej šťavy alebo olivového oleja. Polož ho na plech vystlaný papierom na pečenie.
- Pečenie lososa
Peč približne 15 minút, kým mäso získa jemne ružovú farbu a na dotyk sa ľahko rozpadá. Lososa neprepečte – ostane tak šťavnatý a zachová si viac omega-3 tukov.
- Príprava hrášku
Medzitým privedieš vodu v hrnci do varu, pridáš lyžičku soli a nasypeš do nej mrazený hrášok. Var ho len 2 až 3 minúty, aby zostal sviežo zelený a nestratil vitamíny. Potom ho sceď.
- Rozmixovanie pyré
Hrášok vlož do mixéra, pridaj hrsť koriandra alebo petržlenu, šťavu z citróna, trochu soli a korenia a rozmixuj do hladkej konzistencie.
Ak je pyré husté, prilej trochu vody alebo kvapku olivového oleja. Nakoniec ešte dochuť podľa seba – niekto má rád viac citrónu, iný zasa výraznejšie bylinky.
- Servírovanie
Na tanier rozotri vrstvu hráškového pyré, na ňu polož pečeného lososa a ozdob ho čerstvými bylinkami. Jedlo môžeš doplniť o ľahký zeleninový šalát alebo o pár kúskov varených zemiakov.
Tip pre ešte lepšiu chuť
Ak máš rád krémovejšie jedlá, pridaj do pyré kúsok masla alebo lyžicu smotany. Získa tak jemnejšiu chuť a hodvábnu textúru.
Naopak, ak preferuješ ľahšie varianty, vyskúšaj namiesto koriandra čerstvú mätu – dodá jedlu sviežosť, ktorá sa výborne hodí najmä počas leta.
Tento pokrm je skvelým príkladom, ako si pripraviť rýchlu a nutrične vyváženú večeru bez polotovarov a zbytočných kalórií. Losos dodá bielkoviny a zdravé tuky, hrášok zase vlákninu a vitamíny.
Výsledkom je jedlo, ktoré podporuje zdravie srdca, správne trávenie aj imunitu – a zároveň výborne chutí.