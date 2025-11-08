Losos s hráškovým pyré. Rýchla, zdravá a elegantná večera

Losos s hráškovým pyré
Losos s hráškovým pyré Foto: www.shutterstock.com

Ak máš chuť na jedlo, ktoré je ľahké, rýchlo hotové a zároveň prospešné pre zdravie, losos s hráškovým pyré je ideálna voľba. Tento pokrm zvládneš pripraviť za menej ako pol hodiny a poteší nielen chuťové poháriky, ale aj tvoje telo – obsahuje množstvo živín, ktoré podporujú srdce, imunitu a celkovú vitalitu.

Prečo je táto kombinácia taká zdravá?

Losos patrí medzi najhodnotnejšie ryby. Je bohatým zdrojom omega-3 mastných kyselín (EPA a DHA), ktoré prispievajú k normálnej činnosti srdca, pomáhajú udržiavať zdravú hladinu tukov v krvi a podporujú správnu funkciu mozgu.
Obsahuje tiež vitamín B12, D a kvalitné bielkoviny, ktoré telo potrebuje na tvorbu buniek a správne fungovanie nervového systému.

Zelený hrášok je zas výborným zdrojom rastlinnej vlákniny, vitamínu C, vitamínu K, horčíka, železa a draslíka. Vďaka tomu podporuje trávenie, imunitu a zdravý krvný tlak. Jeho sladkastá chuť krásne dopĺňa jemné mäso lososa a vytvára vyvážené jedlo, ktoré zasýti bez zbytočnej ťažoby.

Recept na lososa s hráškovým pyré

Ingrediencie (2 porcie):

  • 2 filety z lososa (s kožou alebo bez nej)
  • 400 g mrazeného hrášku
  • 1,5 l vody
  • ½ citróna
  • čerstvý koriander (alebo petržlen)
  • soľ a čerstvo mleté čierne korenie

Postup:

  1. Príprava rýb a rúry
    Rúru predhrej na 200 °C. Lososa jemne osol a okoreň z oboch strán. Ak chceš, môžeš pridať aj pár kvapiek citrónovej šťavy alebo olivového oleja. Polož ho na plech vystlaný papierom na pečenie.
  2. Pečenie lososa
    Peč približne 15 minút, kým mäso získa jemne ružovú farbu a na dotyk sa ľahko rozpadá. Lososa neprepečte – ostane tak šťavnatý a zachová si viac omega-3 tukov.
  3. Príprava hrášku
    Medzitým privedieš vodu v hrnci do varu, pridáš lyžičku soli a nasypeš do nej mrazený hrášok. Var ho len 2 až 3 minúty, aby zostal sviežo zelený a nestratil vitamíny. Potom ho sceď.
  4. Rozmixovanie pyré
    Hrášok vlož do mixéra, pridaj hrsť koriandra alebo petržlenu, šťavu z citróna, trochu soli a korenia a rozmixuj do hladkej konzistencie.
    Ak je pyré husté, prilej trochu vody alebo kvapku olivového oleja. Nakoniec ešte dochuť podľa seba – niekto má rád viac citrónu, iný zasa výraznejšie bylinky.
  5. Servírovanie
    Na tanier rozotri vrstvu hráškového pyré, na ňu polož pečeného lososa a ozdob ho čerstvými bylinkami. Jedlo môžeš doplniť o ľahký zeleninový šalát alebo o pár kúskov varených zemiakov.

Tip pre ešte lepšiu chuť

Ak máš rád krémovejšie jedlá, pridaj do pyré kúsok masla alebo lyžicu smotany. Získa tak jemnejšiu chuť a hodvábnu textúru.
Naopak, ak preferuješ ľahšie varianty, vyskúšaj namiesto koriandra čerstvú mätu – dodá jedlu sviežosť, ktorá sa výborne hodí najmä počas leta.

Tento pokrm je skvelým príkladom, ako si pripraviť rýchlu a nutrične vyváženú večeru bez polotovarov a zbytočných kalórií. Losos dodá bielkoviny a zdravé tuky, hrášok zase vlákninu a vitamíny.
Výsledkom je jedlo, ktoré podporuje zdravie srdca, správne trávenie aj imunitu – a zároveň výborne chutí.

