Letničková lúka. Záplava kvetov, ktoré nemusíte polievať, hnojiť ani kosiť. Zasievajte práve teraz

Ak túžite po pestrofarebnej záhrade plnej kvetov, ktorá bude rozkvitnutá od jari až do jesene, no nechcete sa o ňu príliš starať, letničková lúka môže byť pre vás dokonalou voľbou. Zmes kvetov, ktorá sa vyseje už na jar, vykvitne približne po šiestich týždňoch a so svojou farebnou nádielkou vám bude robiť radosť až do prvých chladných dní. Navyše ju nemusíte polievať, prihnojovať ani kosiť. V tomto článku sa dozviete, ako letničkovú lúku založiť, kam ju zasadiť a aké sú jej najväčšie výhody.