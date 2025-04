Len pri tejto teplote ostanú jahody najdlhšie čerstvé, tvrdí šéf spoločnosti, ktorá ich predáva už viac ako 200 rokov

Jahodová sezóna je konečne tu a mnohí z nás netrpezlivo očakávajú, ako si vychutnajú čerstvé, sladké plody. Jahody sú mimoriadne obľúbené ovocie: ľudia ich milujú nielen pre ich lahodnú sladkosť, ale aj pre možnosti, ktoré ponúkajú pri príprave rôznych dezertov – od jahodového tiramisu, koláčov a ovocných šalátov, až po jednoduché kombinácie s čokoládou, šľahačkou či zmrzlinou. Nevýhodou však zostáva, že sa relatívne rýchlo kazia, a tak sa často stáva, že nádherné červené plody už po pár dňoch začnú mäknúť, hniť alebo dokonca plesnivieť. Ak sa chcete takýmto nepríjemnostiam vyhnúť, stačí sa držať rád od skutočného odborníka – šéfa firmy, ktorá jahody predáva už viac ako dve storočia.

Rýchlo sa kaziace ovocie a jediný správny postup

Azda každý, kto aspoň raz kupoval či zbieral jahody vo veľkom, zažil situáciu, keď časť nestihol skonzumovať okamžite. Mnohí ich v snahe uchovať čerstvosť umyjú, vložia do chladničky alebo mrazničky a predpokladajú, že toto im životnosť jahôd predĺži. Pravdou však je, že práve zvyšková vlhkosť z umývania môže spôsobiť, že jahody začnú rýchlejšie hniť alebo na nich vznikne pleseň. Odborníci preto upozorňujú, že kľúčovým pravidlom je jahody pred uskladnením vôbec neumývať – to urobte až tesne pred samotnou konzumáciou alebo použitím do receptu.

Prečo jahody nenamáčať?

Voda, ktorá sa drží v štruktúre ovocia po umytí, vytvára ideálne prostredie pre množenie mikroorganizmov. Keď ju navyše “uzavriete” v chladničke alebo mrazničke, vlhkosť sa tam udržiava bez možnosti uniknúť, čo vedie k rýchlemu množeniu baktérií a vzniku plesní. Preto ak chcete, aby vám jahody vydržali čo najdlhšie, nechajte ich v pôvodnom stave, bez umývania, a to až dovtedy, kým ich naozaj nebudete chcieť skonzumovať či využiť v kuchyni.

Uchovávanie v mrazničke aj v chladničke

Podľa vyjadrenia šéfa tradičnej rodinnej spoločnosti, ktorá sa špecializuje na predaj jahôd už vyše 200 rokov, je ideálna teplota skladovania jahôd od 0 do 2 stupňov Celzia. Túto hodnotu možno dosiahnuť v mrazničke, no v bežnej domácnosti je najdostupnejším riešením chladnička s kvalitným chladiacim systémom (niektoré modely majú priestor s nižšou teplotou alebo dokonca “FreshZone” zásuvky na ovocie a zeleninu). V praxi však veľa ľudí radšej volí mrazenie, pretože vďaka nemu majú jahody istotu dlhšej trvanlivosti. V mraziacom prostredí, kde sa teplota pohybuje okolo 0 až -2 stupňov Celzia, vydržia čerstvé pokojne aj niekoľko dní (niekedy sa uvádza až päť), pričom nedôjde k tak rýchlemu zmäknutiu či poškodeniu štruktúry.

Ak sa teda rozhodnete skladovať jahody v mraziacom priestore, nechajte ich v pôvodnej nádobe, v ktorej ste ich kúpili, a pred vložením ich neoplachujte. Dôležité je i to, aby nádoba mala aspoň niekoľko vetracích otvorov – vzduch môže prirodzene cirkulovať a zabráni sa tak tvorbe nadmernej vlhkosti. Keď sa nakoniec rozhodnete jahody použiť, jednoducho ich vyberte z mrazničky, jemne opláchnite studenou vodou (tak, aby ste ich zbytočne nenamáčali) a až potom ich osušte papierovou utierkou. Až v tejto chvíli odstráňte stopky a listy.

Možné tipy na ďalšie predĺženie trvanlivosti

Pretriedenie: Keď prídete z obchodu či zberu, rýchlo skontrolujte, či medzi jahodami nie sú už poškodené alebo prezreté kusy. Tie môžu spôsobiť urýchlenie procesu kazenia aj u zdravých plodov. Optimálna vlhkosť: Väčšina chladničiek aj mrazničiek má systémy na reguláciu vlhkosti. Ak si všimnete, že sa na obale jahôd zráža príliš veľa vody, môže to opäť zvýšiť riziko rýchleho pokazenia. Správna nádoba: Pôvodná nádoba má často perforované dno alebo bočné strany, aby mohol vzduch prúdiť a vlhkosť sa redukovala. Ak ste jahody dostali v uzavretom obale bez otvorov, môžu sa začať rýchlejšie “pariť”. V takom prípade je vhodné urobiť niekoľko otvorov alebo jahody preložiť do vhodnejšej krabičky.

Zhrnutie a rady na záver

Jahody umývajte tesne pred konzumáciou či použitím na varenie.

či použitím na varenie. Skladujte ich v teplote 0 až 2 °C, optimálne v mraziacom priestore alebo vo veľmi chladnej časti chladničky.

Ak je to možné, nepresýpajte ich z jednej nádoby do druhej príliš často, aby sa nepoškodili.

ich z jednej nádoby do druhej príliš často, aby sa nepoškodili. Skontrolujte, či na obale existujú prieduchy pre cirkuláciu vzduchu.

Jahody patria medzi tie druhy ovocia, ktoré síce prinášajú jedinečnú chuťovú radosť, no zároveň sú náchylné na rýchlu skazu. Ak sa chcete tešiť z ich sviežosti o niečo dlhšie, dodržiavajte odporúčania osvedčených pestovateľov a predajcov. Firmy, ktoré sa tomuto remeslu venujú už celé generácie, dobre vedia, čo je pre jahody to najlepšie – a vy vďaka ich radám môžete zabrániť, aby vaša najobľúbenejšia červená pochúťka skončila predčasne v odpadkovom koši.