Len málokto vie guláš správne okoreniť. Skúsený šéfkuchár prezradil, kde sa ukrýva celé tajomstvo

Guláš patrí medzi klasické jedlá, ktoré si spájame s rodinnými stretnutiami, oslavami či spoločným varom pod holým nebom. Na prvý pohľad sa môže zdať, že jeho príprava je jednoduchá – veď stačí mäso, cibuľa, paprika a dlhé varenie. No každý, kto sa o to pokúsil, vie, že výsledok nemusí vždy dopadnúť podľa očakávania. Pravý guláš je totiž založený na detailoch: správny výber mäsa, dôkladné opekanie, dlhé a pomalé varenie, ale predovšetkým na premyslenom dochutení.
Mäso je základom úspechu
Bez kvalitného mäsa guláš nikdy nebude dokonalý. Skúsení kuchári odporúčajú siahnuť po hovädzom močingu, ktorý je prirodzene bohatý na kolagén. Práve ten sa počas varenia mení na jemnú želatínu, čo dodá omáčke hustotu a sametovú konzistenciu. Ak močing nemáte k dispozícii, výborne poslúži aj prerastené hovädzie plece či hovädzie zadné. Platí jednoduché pravidlo: čím viac kolagénu mäso obsahuje, tým chutnejší a šťavnatejší bude výsledný pokrm.
Čo budete potrebovať na dokonalý guláš
Ak sa chcete pustiť do varenia, pripravte si tieto suroviny:
- 500 g hovädzieho močingu
- 500 g cibule
- 5 čerstvých rajčín
- 140 g paradajkového pretlaku
- 2 zelené papriky
- 1 žltú papriku
- 2 lyžice sladkej mletej papriky
- 50 g údenej slaniny
- 4 strúčiky cesnaku
- 500 ml piva
- 200 ml červeného vína
- soľ a čierne korenie podľa chuti
Nezabudnite ani na vhodný hrniec. Ideálne je použiť kvalitný liatinový alebo hrniec s hrubým dnom, ktorý rovnomerne rozvádza teplo a znižuje riziko pripálenia.
Postup prípravy krok za krokom
1. Príprava surovín
Mäso nakrájajte na väčšie kocky – väčšie kúsky sa počas dlhého varenia nerozpadnú a zostanú šťavnaté. Cibuľu nasekajte nadrobno, slaninu na malé kocky. Papriky a rajčiny pokrájajte na menšie kúsky, aby sa neskôr ľahko rozvarili.
2. Restovanie cibule a slaniny
Do hrnca vložte kocky slaniny, nechajte ich jemne vyškvariť a pridajte nasekanú cibuľu. Restujte, kým nezíska zlatistý odtieň. Pozor, ak by sa pripálila, guláš by dostal nepríjemnú horkú chuť.
3. Opekanie mäsa
K cibuli pridajte mäso a sprudka opečte zo všetkých strán. V tomto kroku je vhodné mäso osoliť a okoreniť. Keď sa zatiahne, prisypte mletú papriku, ktorú treba rýchlo premiešať, aby sa nespálila.
4. Dochutenie a prepojenie chutí
Teraz je čas pridať paradajkový pretlak, nasekaný cesnak a zeleninu. Všetko premiešajte a zalejte pivom aj červeným vínom. Tieto tekutiny dodajú gulášu jemne pikantný a výrazný podtón, pričom alkohol sa počas varenia vyparí a zostane len harmonická chuť.
5. Pomalé varenie
Hrniec prikryte a stiahnite plameň. Guláš nechajte prebublávať minimálne tri hodiny. Práve čas je najväčším tajomstvom úspechu – až vďaka nemu sa mäso zmení na mäkké kúsky, ktoré sa rozplývajú na jazyku, a omáčka získa dokonalú hustotu. Občas premiešajte, aby sa nič neprichytilo.
Ako zahustiť guláš bez múky
Správne pripravený guláš sa zahustí prirodzene – vďaka kolagénu z mäsa, rozvarenej cibuli, rajčinám a paprike. Ak sa vám predsa len zdá riedky, použite namiesto múky kúsok nastrúhaného chleba alebo rožka. Výsledná chuť zostane prirodzená a omáčka bude jemná.
Servírovanie a tipy na záver
Pred podávaním guláš ochutnajte a prípadne ešte dosoľte či pridajte trochu čerstvo pomletého korenia. Na tanieri ho môžete ozdobiť krúžkami surovej cibule alebo posypať čerstvou petržlenovou vňaťou. Ako prílohu zvoľte nadýchanú domácu knedľu alebo chrumkavý chlieb – oba varianty sú ideálne na vytieranie hustej omáčky.
Prečo je guláš stále taký obľúbený
Hoci má guláš pôvod v maďarskej kuchyni, stal sa pevnou súčasťou aj slovenskej a českej gastronómie. Ľudia si ho pripravujú počas rodinných osláv, na svadbách, jarmokoch či pri kotlíku na chate. Vďaka svojej sýtej chuti zahreje v zime a výborne chutí aj počas letných stretnutí pri ohni. Je to jedlo, ktoré spája ľudí a vždy navodí pocit domova.
História guláša – od pastierov až po modernú kuchyňu
Korene guláša siahajú až do stredovekého Uhorska, kde ho pôvodne pripravovali pastieri dobytka. Tí si vo veľkých kotlíkoch varili jednoduché jedlo z hovädzieho mäsa, cibule a korenín. Pôvodný názov „gulyás“ v maďarčine znamená „pastierske jedlo“. Neskôr sa rozšíril do ďalších krajín strednej Európy a každá z nich si vytvorila svoju vlastnú verziu.
V Maďarsku sa dodnes považuje za národný poklad a pripravuje sa v rôznych variáciách – od hustejšej polievky až po hutný guláš s knedľou. V Česku a na Slovensku sa obľúbili kotlíkové guláše, ktoré sa varia vonku na ohni, a tiež segedínsky guláš so sladkokyslou chuťou kapusty a smotany.
Dnes má guláš nespočetné množstvo podôb – varí sa z hovädzieho, bravčového, baranieho či dokonca divinového mäsa. Aj keď sa prispôsobuje moderným chutiam a kuchyniam, základ zostáva rovnaký: kvalitné mäso, paprika, cibuľa a čas, ktorý premieňa jednoduché suroviny na nezameniteľnú lahôdku.
Tajomstvo dokonalého guláša teda spočíva v troch veciach: kvalitné mäso, pomalé varenie a trpezlivosť. Ak si na prípravu nájdete čas a budete postupovať krok za krokom, odmení sa vám jedinečnou chuťou, ktorú si budete pamätať ešte dlho.