Lekári odporúčajú. Jedna hrsť tejto slovenskej potraviny denne a vaše srdce sa vám poďakuje

Ak chcete podporiť svoje zdravie a znížiť riziko srdcovocievnych ochorení, nemusíte kupovať drahé exotické superpotraviny. Jedným z najlepších pomocníkov sú obyčajné vlašské orechy, ktoré máme u nás bežne dostupné.
Prečo sú vlašské orechy také prospešné?
Vlašské orechy patria medzi najhodnotnejšie orechy z hľadiska obsahu živín:
- sú bohaté na omega-3 mastné kyseliny (ALA), ktoré podporujú zdravie srdca a ciev
- obsahujú antioxidanty, vitamín E a polyfenoly, ktoré chránia bunky pred poškodením
- majú vlákninu, ktorá je dôležitá pre trávenie a zdravý črevný mikrobióm
- poskytujú minerály ako horčík, zinok či fosfor
Výskumy ukázali, že pravidelná konzumácia orechov je spojená so zníženým rizikom srdcových ochorení, cukrovky 2. typu a predčasného úmrtia.
Ako vplývajú na cievy?
Niektoré klinické štúdie naznačili, že konzumácia vlašských orechov môže mať krátkodobý pozitívny vplyv na elasticitu ciev a funkciu endotelu (vnútornej výstelky ciev). Tento účinok je však len dočasný – pre dlhodobé výsledky je dôležité orechy jesť pravidelne, ideálne niekoľkokrát do týždňa.
O koľko môžu predĺžiť život?
Samotné orechy nie sú zázračný liek. Avšak veľké populačné štúdie ukázali, že ľudia, ktorí ich konzumujú pravidelne, majú v priemere nižšiu úmrtnosť a žijú dlhšie v porovnaní s tými, ktorí orechy nejedia vôbec. Ide o efekt, ktorý je výsledkom dlhodobo zdravšej stravy a životného štýlu, nie jednorazovej konzumácie.
Koľko orechov denne je ideálne?
Odporúča sa približne 30 gramov orechov denne – to je asi malá hrsť. Vlašské orechy môžete jesť samotné, alebo si ich pridať do jedál.
Tipy, ako zaradiť vlašské orechy do jedálnička:
- nasekané orechy do ovsenej kaše alebo jogurtu
- ako súčasť zeleninových či ovocných šalátov
- do domáceho pesta namiesto píniových orieškov
- do pečiva alebo koláčov
Nikdy nie je neskoro začať
Aj keď ste doteraz nejedli príliš zdravo, telo má veľkú schopnosť regenerácie. Zaradenie orechov do stravy, viac pohybu, kvalitný spánok a vyhýbanie sa fajčeniu či nadmernému alkoholu sú jednoduché kroky, ktoré dokážu zlepšiť zdravie v každom veku.
Zhrnutie: Vlašské orechy sú cenovo dostupná a bežná potravina, ktorá má významný prínos pre zdravie srdca a ciev. Ich pravidelná konzumácia ako súčasť vyváženej stravy môže prispieť k dlhšiemu a kvalitnejšiemu životu.